De ce summitul de la Ankara este cel mai important din ultimii 30 de ani?

Pentru prima dată după sfârșitul Războiului Rece, liderii NATO nu discută doar despre descurajarea Rusiei, ci despre redistribuirea puterii și responsabilităților în interiorul Alianței. Va deveni România un jucător la masa Alianței?

Summitul de la Ankara devine cel mai important din ultimii 30 de ani, deoarece va decide dacă NATO rămâne o alianță dominată de Statele Unite sau intră într-o nouă eră, în care Europa și Turcia vor prelua o parte tot mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Al 36-lea Summit NATO al șefilor de stat și de guvern se va desfășura la Ankara, pe 7-8 iulie, cu participarea așteptată a 52 de lideri din 32 de țări aliate și nouă țări invitate. Un moment de cotitură în existența Alianței. Turcia este hub-ul unde traiectoriile geopolitice est-vest si nord-sud se întâlnesc. Aici se lega Europa de Est de Orientul Mijlociu, Mediterana de Strâmtoarea Hormuz, aici se întâlnește Europa cu Asia. Și cel mai important element este prietenia lui Erdogan cu Trump și cu Putin. Cu doar câteva zile înaintea summitului NATO, Uniunea Europeană redescoperă valoarea strategică a lui Recep Tayyip Erdoğan, transformând un partener incomod într-un aliat indispensabil. Geopolitica a învins, încă o dată, retorica despre valorile democratice. Pe măsură ce Washingtonul transmite că Europa trebuie să-și asume propria securitate, Bruxellesul înțelege că nu poate construi noul pilon european al NATO fără una dintre cele mai puternice armate ale Alianței și fără controlul turc asupra accesului la Marea Neagră.

Trump pune NATO cu spatele la zid înainte de summitul de la Ankara

Donald Trump a readus în prim-plan una dintre temele sale preferate: costul apărării Europei. Cu doar câteva zile înainte de summitul NATO de la Ankara, programat pe 7-8 iulie, președintele american a lansat pe platforma Truth Social un nou atac la adresa aliaților europeni, pe care îi acuză că profită de umbrela de securitate oferită de Statele Unite fără să-și asume partea lor de responsabilitate.

Mesajul este construit în jurul cifrelor. Trump susține că, între 2014 și 2025, Statele Unite au cheltuit aproximativ 999 de miliarde de dolari pentru apărarea aliaților NATO, în timp ce contribuțiile principalelor state europene au fost incomparabil mai mici. În viziunea sa, această diferență demonstrează că Washingtonul continuă să suporte o povară disproporționată, fără a primi beneficii echivalente.

Momentul ales nu este întâmplător. Summitul de la Ankara va fi primul la care Trump participă după revenirea la Casa Albă și va avea pe agendă exact subiectele care l-au adus de ani buni în conflict cu partenerii europeni: majorarea cheltuielilor de apărare, sprijinul pentru Ucraina și viitorul coeziunii Alianței. Declarațiile sale reprezintă, în esență, o încercare de a intra în negocieri dintr-o poziție de forță și de a pune presiune publică asupra capitalelor europene înainte ca liderii să se așeze la masa discuțiilor.

De partea cealaltă, aliații europeni resping acuzațiile. Ei arată că, din 2016 încoace, statele membre NATO au majorat colectiv bugetele militare cu peste 1.000 de miliarde de dolari, iar o parte semnificativă a acestor fonduri s-a întors în economia americană prin achiziții de armament și echipamente produse de industria de apărare din Statele Unite.

Pentru a evita ca disputa să umbrească summitul, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a purtat deja discuții directe cu Donald Trump. Mesajul transmis de conducerea Alianței este că, în ciuda tensiunilor recurente privind împărțirea costurilor, solidaritatea dintre aliați rămâne intactă.

În realitate, ieșirea lui Trump urmează un tipar bine cunoscut. Înaintea fiecărui summit important, liderul american ridică public miza negocierii, transformând problema contribuțiilor financiare într-un instrument de presiune politică. Rămâne de văzut dacă și de această dată strategia va produce concesii din partea europenilor sau va accentua, încă o dată, fracturile din interiorul Alianței.

Redefinirea rolului Statelor Unite în arhitectura de securitate occidentală

Dincolo de disputa privind banii, adevărata miză a summitului de la Ankara este însă alta: redefinirea rolului Statelor Unite în arhitectura de securitate occidentală. Donald Trump nu mai vorbește doar despre o împărțire mai echitabilă a costurilor, ci despre o redistribuire a responsabilităților strategice. Mesajul transmis aliaților este limpede: Washingtonul nu mai dorește să fie garantul automat al securității Europei și nici jandarmul permanent al Orientului Mijlociu.

Primele semnale există deja. Administrația americană a redus prezența militară pe flancul estic/frontul estic al NATO, anulând desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și retrăgând o brigadă de infanterie din România. În același timp, experiența conflictului cu Iranul a alimentat la Pentagon convingerea că bazele americane din Orientul Mijlociu au devenit tot mai vulnerabile într-o epocă dominată de drone, rachete balistice și atacuri de precizie. Costurile politice și militare ale menținerii unui dispozitiv global sunt privite astăzi diferit față de acum un deceniu.

În acest context, alegerea Turciei ca gazdă a summitului capătă o dimensiune simbolică. Ankara este singurul aliat NATO care vorbește simultan cu Washingtonul, Moscova, Kievul și noile autorități de la Damasc. Controlează accesul dintre Marea Neagră și Mediterană, reprezintă o rută energetică esențială între Orientul Mijlociu și Europa și dispune de una dintre cele mai puternice industrii de apărare de pe continent, capabilă să producă drone, nave militare și sisteme de armament într-un ritm pe care multe state europene încă încearcă să-l atingă.

Nu este exclus ca administrația Trump să vadă în Turcia viitorul pilon sudic al NATO. În cercurile de securitate occidentale se discută deja despre posibilitatea dezvoltării unei capacități de reacție rapidă în zona Adana, construită în jurul infrastructurii existente și sprijinită în principal de forțele turce. O asemenea mutare ar reprezenta mai mult decât o simplă reorganizare militară. Ar fi dovada că Washingtonul începe să transfere responsabilități către aliații regionali, păstrând rolul de lider strategic, dar reducându-și prezența directă.

Dacă acest scenariu se va materializa, summitul de la Ankara ar putea intra în istorie nu pentru deciziile privind procentul din PIB alocat apărării, ci pentru începutul unei noi împărțiri a puterii în interiorul Alianței. NATO nu s-ar destrăma, dar s-ar transforma profund: o Americă mai puțin prezentă, o Europă obligată să investească masiv în propria securitate și o Turcie cu un rol geopolitic fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece.

În fond, întrebarea pe care Donald Trump o pune aliaților nu este doar „Cât plătiți pentru apărare?”, ci una mult mai incomodă: „Sunteți pregătiți să apărați Europa chiar și atunci când America va face un pas înapoi?”. De răspunsul la această întrebare va depinde nu doar succesul summitului de la Ankara, ci și viitorul NATO în următorul deceniu.

Bruxellesul bate la poarta lui Erdoğan

Înaintea summitului NATO, atât Bruxellesul, cât și Ankara au intrat într-o fază de apropiere pragmatică, fiecare încercând să obțină avantaje strategice.

Ce oferă și urmărește Uniunea Europeană: relansarea dialogului politic la nivel înalt, prin vizita comună la Ankara a șefei diplomației europene, a comisarului pentru extindere și a comisarului pentru migrație; aprofundarea cooperării în domeniile securității, apărării, energiei, migrației și comerțului, pe fondul deteriorării mediului de securitate european; deschiderea către o modernizare a Uniunii Vamale UE–Turcia și continuarea facilitării vizelor Schengen pentru cetățenii turci, fără a relansa însă negocierile de aderare.

Ce cere Erdoğan în schimb: includerea Turciei în toate proiectele europene de apărare și securitate, inclusiv acces la fondul european SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro; eliminarea restricțiilor și embargourilor europene privind exporturile și cooperarea în industria de apărare; recunoașterea Turciei ca pilon esențial al securității europene și un rol decizional în construirea „pilonului european” al NATO; accelerarea modernizării Uniunii Vamale și facilitarea regimului de vize pentru cetățenii turci.

Din această evoluție se desprinde o concluzie interesantă: nici Bruxellesul, nici Ankara nu mai negociază din considerente ideologice, ci din necesitate strategică. UE are nevoie de capacitățile militare și de poziția geografică a Turciei într-un moment în care angajamentul american pare mai puțin predictibil, iar Erdoğan profită de această nevoie pentru a obține concesii economice, industriale și politice pe care Uniunea Europeană le-a refuzat ani de zile. Înaintea summitului de la Ankara, relația dintre cele două părți pare să intre într-o nouă etapă: mai puțin bazată pe perspectiva aderării și mai mult pe un parteneriat strategic de securitate.

Trump și Erdoğan: prietenia care poate redesena NATO

Summitul NATO de la Ankara nu începe cu dezbateri despre Ucraina sau despre noile ținte de cheltuieli pentru apărare, ci cu o relație personală care ar putea influența echilibrul de putere din interiorul Alianței. Dacă majoritatea liderilor europeni încearcă să gestioneze impredictibilitatea lui Donald Trump, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan pare să beneficieze de un avantaj pe care niciun alt aliat nu îl are: accesul direct la liderul de la Casa Albă.

Trump nu și-a ascuns niciodată aprecierea pentru Erdoğan. În ultimele zile, explicând de ce a decis să participe la summitul NATO din 7-8 iulie, liderul american a oferit o explicație surprinzător de personală. „Pentru cei mai mulți nu m-aș fi dus. Dar m-a sunat. Mi-a spus: «Te rog, îl organizez în Turcia. Trebuie să fii acolo. Statele Unite trebuie să fie acolo.» Așa că merg din respect pentru președintele Erdoğan”, a declarat Trump.

Afirmația spune mai mult decât o simplă confirmare a participării. Ea arată că, într-un moment în care Washingtonul își reconsideră angajamentul militar față de Europa, Ankara a devenit unul dintre puținii interlocutori privilegiați ai Casei Albe.

În același timp, Trump continuă să exercite o presiune fără precedent asupra celorlalți aliați. Pe platforma Truth Social, el a reluat acuzațiile potrivit cărora statele europene sunt „profitori” (freeloaders), beneficiind de protecția americană fără să suporte costurile aferente. Potrivit calculelor sale, Statele Unite ar fi cheltuit aproape 999 de miliarde de dolaripentru apărarea aliaților între 2014 și 2025, în timp ce contribuțiile europene au rămas mult sub nivelul american.

Mesajul este clar: dacă Europa dorește garanțiile de securitate oferite de Washington, va trebui să plătească mai mult și să preia o parte mai mare din responsabilitățile strategice.

Paradoxal, în timp ce relațiile lui Trump cu numeroși lideri europeni rămân tensionate, legătura cu Erdoğan se consolidează. Nu este doar o afinitate personală, ci și o convergență de viziune asupra unei lumi în care marile puteri își negociază direct sferele de influență, iar statele-națiune redevin actorii centrali ai politicii internaționale.

Această apropiere contrastează puternic cu perioada administrației Biden. Fostul președinte american a menținut o relație rece cu Ankara, criticând reculul democratic din Turcia, limitarea libertății presei și apropierea lui Erdoğan de Moscova. Vizitele bilaterale au fost rare, iar dialogul politic s-a desfășurat aproape exclusiv în cadrul NATO.

Erdoğan a răspuns în același registru. În 2024, deși Joe Biden l-a invitat oficial la Washington după ce Turcia a aprobat aderarea Finlandei și Suediei la NATO, liderul turc a refuzat deplasarea. Mulți analiști au interpretat gestul ca pe un semnal politic că Ankara paria deja pe revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Astăzi, această strategie pare să dea rezultate. Trump lasă să se înțeleagă că este dispus să deblocheze dosare pe care administrațiile anterioare le-au ținut în impas. Printre acestea se numără livrarea motoarelor F110 destinate avionului turcesc KAAN și chiar posibilitatea revenirii Turciei în programul F-35, din care a fost exclusă în 2019 după achiziționarea sistemelor rusești S-400.

O asemenea decizie ar reprezenta o schimbare majoră în politica americană. În Congres există în continuare o opoziție puternică față de reluarea cooperării militare cu Ankara atât timp cât sistemele S-400 rămân operaționale, însă Casa Albă caută formule juridice care să permită relansarea relației strategice.

Pentru Erdoğan, miza este mult mai mare decât obținerea unor contracte de armament. El urmărește transformarea Turciei într-un pilon indispensabil al securității europene, într-un moment în care Statele Unite transmit tot mai clar că intenționează să reducă prezența militară directă atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu.

Ankara controlează accesul la Marea Neagră prin Strâmtorile Bosfor și Dardanele, dispune de a doua armată ca mărime din NATO și de una dintre cele mai dinamice industrii de apărare din Europa. În același timp, Turcia menține canale de comunicare atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, cu Israelul, dar și cu statele arabe din Golf, ceea ce îi conferă un rol diplomatic pe care puțini aliați îl pot revendica.

În acest context, relația personală dintre Trump și Erdoğan depășește dimensiunea unei simple afinități politice. Ea poate deveni unul dintre factorii care vor influența viitoarea arhitectură de securitate a NATO. Dacă Washingtonul își reduce amprenta militară pe continent, Turcia are șansa de a deveni principalul pilon regional al Alianței pe flancul sudic și în bazinul Mării Negre.

Summitul de la Ankara ar putea confirma că, în noua ordine strategică imaginată de Donald Trump, relațiile personale dintre lideri cântăresc uneori la fel de mult ca tratatele. Iar dintre toți șefii de stat ai NATO, Recep Tayyip Erdoğan pare să fie cel care înțelege cel mai bine această regulă.

România între Washington și Ankara: o oportunitate diplomatică pe care Bucureștiul nu își permite să o rateze

Pentru România, summitul NATO de la Ankara este mai mult decât o reuniune aliată. Este un test de adaptare la noua realitate strategică. Dacă administrația Trump transmite că Europa trebuie să-și asume mai mult din propria apărare, iar Turcia își consolidează poziția de actor-cheie al flancului sudic și al Mării Negre, Bucureștiul trebuie să-și definească mai clar prioritățile. România va susține, cel mai probabil, menținerea unei prezențe militare aliate robuste pe flancul estic/frontul estic, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea apărării la Marea Neagră. În același timp, Bucureștiul are interesul să insiste pentru păstrarea angajamentului american în regiune, într-un moment în care Washingtonul vorbește tot mai des despre redistribuirea responsabilităților către aliații europeni. Dar summitul scoate în evidență și un paradox al politicii externe românești. În ultimii ani, România a construit o relație de cooperare solidă cu industria de apărare turcă. Achiziția de drone Bayraktar TB2, colaborarea în domeniul tehnologiilor militare și interesele comune privind securitatea Mării Negre demonstrează că Ankara este deja un partener important pentru București. Cu atât mai surprinzătoare a fost decizia de a nu-l invita pe Recep Tayyip Erdoğan la reuniunea B9 desfășurată la București. Din punct de vedere formal, explicația este simplă: Turcia nu este membră a Formatului București 9, creat exclusiv pentru statele de pe flancul estic al NATO. Din punct de vedere politic însă, mesajul a fost mai complicat. În condițiile în care Turcia este una dintre principalele puteri militare ale Alianței la Marea Neagră, iar rolul său strategic este în continuă creștere, absența lui Erdoğan a fost remarcată. Astăzi, când Uniunea Europeană și Statele Unite caută sprijinul Ankarei pentru noua arhitectură de securitate, România ar trebui să evite percepția că tratează relația cu Turcia exclusiv prin prisma achizițiilor militare. Cooperarea trebuie extinsă către industria de apărare, securitatea maritimă, infrastructura energetică și coordonarea strategică în bazinul Mării Negre. În noul context geopolitic, România are nevoie de două ancore strategice: parteneriatul cu Statele Unite și o relație matură cu Turcia. Cele două nu se exclud, ci se completează. Dacă Ankara va deveni unul dintre principalii piloni regionali ai NATO, așa cum sugerează evoluțiile recente, Bucureștiul are tot interesul să fie printre primii aliați care transformă această realitate într-un avantaj strategic.

Pilonul militar România-Turcia

Pilonul militar al relației București–Ankara s-a consolidat spectaculos în ultimii doi ani și are acum trei componente majore de achiziții, plus o dimensiune industrială și una geopolitică.

Dronele. România a achiziționat 18 drone Bayraktar TB2 de la compania Baykar, toate livrate deja în termenul stabilit, cu un proces de instruire a personalului desfășurat atât în România, cât și în Turcia — confirmarea a venit chiar de la ambasadorul turc Özgür Kıvanç Altan. La acestea se adaugă Bayraktar-ul navalizat integrat pe corveta Hisar, care se poate conecta cu sistemele deja achiziționate de Forțele Terestre — un început de arhitectură comună de drone pe verticala terestru-naval.

Blindatele — componenta cea mai consistentă industrial. România a comandat 1.059 de vehicule blindate Cobra II 4x4 de la Otokar, dintre care 781 vor fi fabricate în România. Pentru asta, Otokar a semnat acordul de preluare a 96,77% din acțiunile Automecanica Mediaș, o tranzacție de 85 de milioane de euro, cu asamblarea completă a vehiculelor planificată din iunie 2026; fabrica de 140.000 mp îi permite producătorului turc, furnizor strategic NATO, să-și extindă amprenta industrială în interiorul UE și să participe la licitații europene. Este singurul program turcesc cu transfer real de producție în România — și, cinic vorbind, capul de pod al Otokar pe piața SAFE.

Nava. Corveta ușoară Hisar „Contraamiral August Roman" (261) — 223 de milioane de euro contractul de bază, circa 265 de milioane pentru capabilitatea operațională completă, cu procedura suplimentară de ~42 de milioane în a doua jumătate a lui 2026 și integrarea NSM prin SAFE. Pavilionul românesc a fost acordat la Istanbul pe 20 iunie 2026, în prezența președinților Nicușor Dan și Erdoğan — un detaliu protocolar care spune totul despre miza politică atribuită de ambele părți.

Stratul următor: muniții și posibil construcție navală comună. În noiembrie 2025, ASELSAN a semnat un memorandum cu ROMARM pentru cooperare în tehnologia munițiilor inteligente, iar ambasadorul turc a declarat explicit că achiziția corvetei e văzută ca „doar un început": companiile turcești sunt pregătite să vină în România, să colaboreze cu parteneri români, să modernizeze facilitățile existente și să producă local. La toate acestea se adaugă cooperarea operațională deja existentă în formatul trilateral de deminare la Marea Neagră (MCM Black Sea Task Group, cu Bulgaria), menționată și de Bolojan în contextul aranjamentelor de securitate regională.

Lectura geopolitică. Presa greacă vorbește deja despre o „axă Ankara–București" la Marea Neagră: corveta Hisar este prima navă militară de construcție turcească livrată vreodată unui stat UE și NATO, iar Erdoğan folosește momentul pentru a-și promova industria de apărare — a 11-a din lume, cu exporturi lunare care ating acum ce exporta anual în 2002 — ca instrument de pătrundere pe piața europeană și de câștigare a unui rol-cheie în arhitectura de securitate a continentului. Pentru România, calculul e dublu: capabilități rapide într-un moment de vulnerabilitate navală acută (Neptun Deep devine operațional în 2027) și ancorarea Turciei — singura putere navală reală a flancului sudic — în ecuația de securitate a Mării Negre. Prețul strategic e cel discutat deja: dependența de sisteme turcești neintegrate nativ cu arhitectura occidentală și precedentul de a fi ocolit, din nou, șantierele proprii.

MApN susține că noua navă „Contraamiral August Roman” va fi echipată cu rachete antinavă NSM și rachete antiaeriene ESSM, acestea urmând să fie integrate într-un șantier naval din România. Programul prevede achiziția a șapte sisteme NSM și 48 de rachete, însă principala necunoscută rămâne modul de integrare în sistemul de management al luptei turcesc Yelkovan. Specialiștii avertizează că, fără un CMS occidental, NSM-urile ar putea funcționa doar în variantă containerizată, fără integrare deplină în rețeaua tactică NATO. Deocamdată, nava a intrat în serviciu doar cu armamentul de artilerie, iar testul decisiv al integrării rachetelor urmează să aibă loc după noile achiziții planificate de MApN în a doua jumătate a anului 2026. Concluzia în două fraze: raportul de preț e de circa 1 la 5 per navă, dar și raportul de capabilitate e pe măsură — Hisar e în esență o nava de patrulare înarmată și cumpărată pentru viteza intrării în serviciu, în timp ce MEKO A-200 e o fregată de luptă completă, cu integrare occidentală nativă, plătită scump și așteptată ani de zile. România a cumpărat timp; Germania cumpără capabilitate. Punctul slab al variantei turcești rămâne CMS-ul: tot ce e occidental (NSM, ESSM) trebuie „altoit" ulterior pe un creier turcesc, cu costuri și incertitudini de integrare pe care fregata germană nu le are.

De ce nu a venit Erdoğan la București? O absență care ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri

Hai să lamuri și chestia cu prezența președintelui Erdogan la București în măsura în care putem lansa cateva ipoteze. Absența președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan de la summitul București 9 (B9) din 13 mai 2026 a fost remarcată atât la București, cât și în capitalele aliate. Explicația oficială este simplă: Turcia nu este membră a formatului B9, care reunește exclusiv cele nouă state NATO de pe flancul estic, Erdoğan nu avea un loc de drept la masa reuniunii.

Cu toate acestea, situația nu este atât de simplă. După întâlnirea dintre Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan la summitul NATO de la Haga din 2025, fusese anunțată intenția unei vizite bilaterale a liderului turc la București. Aceasta urma să ofere cadrul unei discuții separate privind securitatea la Marea Neagră și evoluțiile regionale. Vizita nu s-a mai concretizat, iar până astăzi nu a fost oferită o explicație oficială privind motivele amânării.

În lipsa unor precizări oficiale, circulă mai multe ipoteze.

Prima ține de contextul geopolitic. Prezența președintelui Volodimir Zelenski la București a transformat reuniunea într-un puternic mesaj politic de sprijin pentru Ucraina. Este posibil ca Ankara să fi preferat să evite asocierea directă cu o reuniune care putea fi interpretată la Moscova drept o consolidare a frontului politic pro-ucrainean. Turcia continuă să încerce să păstreze un echilibru delicat între sprijinul acordat Ucrainei și menținerea canalelor de dialog cu Rusia, poziție care îi permite să revendice rolul de mediator în eventualele negocieri de pace.

O a doua ipoteză privește nivelul reprezentării politice. Statele Unite nu au fost reprezentate de președinte sau de secretarul de stat, iar Franța nu și-a trimis șeful statului. Este posibil ca Ankara să fi apreciat că profilul politic al reuniunii nu justifica o deplasare prezidențială, preferând să își concentreze eforturile diplomatice asupra summitului NATO, unde Turcia urma să fie gazdă și principal actor.

Există și o dimensiune de protocol care nu poate fi ignorată. Diplomația funcționează pe baza principiului reciprocității, iar nivelul reprezentării la reuniunile bilaterale și multilaterale este atent urmărit de toate capitalele. Deși acest argument nu explică singur absența lui Erdoğan, este posibil ca el să fi contribuit la decizia Ankarei.

Privind retrospectiv, absența de la București capătă o semnificație diferită. Cu doar câteva săptămâni mai târziu, înaintea summitului NATO de la Ankara, atât Washingtonul, cât și Bruxellesul au început să caute o apropiere de Erdoğan. Donald Trump a recunoscut public că a acceptat invitația la summit la insistențele liderului turc, iar Uniunea Europeană și-a intensificat dialogul cu Ankara pe teme de securitate și apărare. Dacă aceste evoluții confirmă ceva, este faptul că importanța strategică a Turciei a crescut considerabil. În acest context, întâlnirea bilaterală care nu a mai avut loc la București apare astăzi ca o oportunitate diplomatică ratată, chiar dacă motivele exacte ale amânării rămân, cel puțin deocamdată, neclare. Am ratat, zic eu, o oportunitate!

Post Scriptum: în final pun și eu o întrebare care îmi pare importantă și la care încerc acum să găsesc un răspuns acceptabil - Cu ce voce vorbește România la Ankara, când la masa unde aliații își împart poverile și America își recalculează prezența în Europa trimitem un guvern-fantomă — valabil juridic, gol politic?