Suedia pregătește primele stocuri de cereale destinate utilizării în caz de război

Guvernul suedez a anunțat că va înființa primele stocuri de cereale destinate utilizării în caz de război sau criză în nordul țării, o regiune considerată de „importanță militară strategică”. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia. Pentru acest proiect, Stockholmul a alocat 575 de milioane de coroane (aproximativ 52 de milioane de euro) în bugetul pentru 2026, fonduri care vor fi gestionate prin contracte între stat și întreprinderi locale.

Statul suedez va achiziționa o cantitate stabilită de cereale de la aceste companii și va asigura reînnoirea constantă a stocurilor, astfel încât acestea să fie mereu disponibile. Potrivit Agenției suedeze a Agriculturii, licitația pentru aceste rezerve va fi lansată pe 15 octombrie în comitatele Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland și Jämtland. În prezent, aceste regiuni depind de livrări din sudul țării, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate în cazul unui conflict.

Nordul, prioritate strategică

„Nordul Suediei este de o importanță strategică militară și constituie o prioritate particulară în apărarea totală”, a declarat miercuri ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, citat într-un comunicat oficial. „Nu este o întâmplare că etapele către înființarea stocurilor de rezervă de cereale au loc aici. Este vorba, în mod fundamental, despre garantarea faptului ca populația să poată să pună hrană pe masă inclusiv în vremuri de criză”, a subliniat el, potrivit News.ro.

Conceptul de „apărare totală”

Ideea de „apărare totală” a fost reactivată în Suedia în 2015, după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, și a fost consolidată după invazia Ucrainei în 2022. Strategia presupune implicarea întregii societăți, de la stat, la cetățeni și întreprinderi, pentru a opune o rezistență colectivă în fața unei agresiuni armate, menținând în același timp funcțiile vitale ale țării.

Potrivit Agenției suedeze a Agriculturii, pâinea și produsele cerealiere au o valoare energetică ridicată, iar între 90 și 95% din populație s-ar putea hrăni exclusiv cu cereale timp de trei luni fără carențe nutriționale.