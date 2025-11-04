Video Submarin cu 1,7 tone de cocaină interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze: patru sud-americani au fost arestați

Un submarin folosit la traficul de droguri, încărcat cu aproximativ 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile portugheze în Atlantic, la circa 1.000 de mile marine de coasta Lisabonei.

Patru membri ai echipajului-doi ecuadorieni, un venezuelean și un columbian, au fost reținuți și plasați în arest preventiv, potrivit poliției, scrie BBC.

Vítor Ananias, șeful unității de combatere a traficului de droguri din Portugalia, a explicat că naționalitățile diferite ale suspecților arată că organizația criminală din spatele operațiunii nu era concentrată într-o singură țară.

Operațiunea a fost coordonată de Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime (MAOC) din Lisabona, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Crime din Marea Britanie și al Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA.

Nava interceptată nu a putut fi adusă în port din cauza vremii nefavorabile și a construcției fragile, scufundându-se ulterior în larg.

„Datorită căldurii, gazelor emise de navă și valurilor mari, chiar și o zi este dificilă pentru cei patru bărbați la bord. După 15–20 de zile, tot ce îți dorești este să ieși de acolo”, a declarat Vítor Ananias.

Astfel de incidente nu sunt izolate, scrie sursa citată. În martie, o navă similară transportând 6,5 tone de cocaină a fost confiscată la aproximativ 1.200 de mile nautice de Lisabona.