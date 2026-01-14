Președintele Poloniei îl vede pe Trump singurul salvator al Europei în fața lui Putin: „Doar el poate rezolva această problemă”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, afirmă că doar Donald Trump poate împiedica Rusia să amenințe Europa și că liderul american merită sprijinul internațional pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Într-un interviu acordat Radio 4, Nawrocki a declarat că Vladimir Putin nu este de încredere, iar Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a-l sprijini pe președintele american. „Doar el poate rezolva această problemă”, a subliniat președintele polonez, referindu-se la rolul lui Trump în oprirea agresiunii Rusiei, potrivit News.ro.

Președintele Nawrocki a amintit de incursiunea dronelor rusești din septembrie anul trecut, când peste 20 de aparate fără pilot au traversat granița Poloniei din Belarus și Ucraina. El a calificat evenimentul drept „o situație extraordinară”, adăugând că „până în acel moment, niciun stat membru al NATO nu se confruntase cu un atac cu drone de o asemenea amploare”. Nawrocki a acuzat Rusia că a testat astfel apărarea Poloniei și solidaritatea NATO.

El a mulțumit Marii Britanii pentru trimiterea avioanelor RAF Typhoon care ajută la protejarea frontierelor Poloniei și a precizat că țara sa se află într-o stare de „război hibrid” cu Rusia încă din 2021, confruntându-se atât cu atacuri cu drone, cât și cu campanii de dezinformare. „Această activitate rusă din zona gri arată că trăim vremuri periculoase”, a comentat Nawrocki.

Sprijinul pentru Trump și rolul SUA în Europa

Întrebat despre relația sa cu Donald Trump, Nawrocki a afirmat că, în ciuda unor declarații controversate ale președintele american, cum ar fi intenția de a prelua Groenlanda „prin orice mijloace”, SUA rămân garantul securității europene. „Ceea ce face Donald Trump în numele europenilor merită sprijin și un mare respect”, a spus președintele polonez, adăugând că Europa pare să se „detașeze” de Statele Unite, ceea ce nu este benefic nici pentru securitatea economică, nici pentru cea militară.

Despre disputa legată de Groenlanda, Nawrocki consideră că această problemă ar trebui să fie tratată direct între prim-ministrul danez și președintele Trump și crede că dialogul NATO va duce la o soluție.

Critici la adresa liderilor europeni și aprecieri pentru Marea Britanie

Nawrocki a criticat liderii europeni pentru că se concentrează pe chestiuni „ideologice” precum acordul verde, politica climatică sau migrația, în loc să își întărească reziliența și securitatea. În schimb, Polonia alocă aproape 5% din PIB apărării.

Despre Marea Britanie, președintele polonez a spus că relațiile dintre cele două țări sunt „extrem de importante”, mai ales că aproximativ un milion de polonezi trăiesc în Regatul Unit. „Aș dori să îmi exprim aprecierea profundă față de soldații britanici staționați în Polonia, care își asumă responsabilitatea pentru flancul estic al NATO”, a declarat Nawrocki, sperând ca Polonia să fie invitată la summitul G20 de anul viitor, găzduit de Marea Britanie, odată cu creșterea rapidă a economiei sale.