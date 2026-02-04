Polonia anchetează posibile legături ale fostului miliardar pedofil Epstein cu serviciile secrete rusești

Guvernul polonez lansează o anchetă privind posibile legături între activitățile de trafic sexual ale defunctului infractor sexual Jeffrey Epstein și Polonia, dar și o potențială implicare a serviciilor secrete rusești, cu impact asupra securității țării, a anunțat premierul polonez Donald Tusk.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că formează o echipă specială de anchetă împreună cu ministrul justiției și ministrul care supraveghează serviciile de informații din Polonia

Tusk a făcut referire la informațiile făcute publice de SUA vinerea trecută, potrivit cărora anumite persoane din Cracovia ar fi comunicat cu Epstein despre „femei sau fete poloneze”.

Polonia ar putea ar putea solicita totodată dosare suplimentare din partea Statelor Unite, în măsura în care acestea conțin informații despre cetățeni polonezi în legătură cu activitățile defunctului finanțator acuzat de infracțiuni sexuale.

În paralel, anchetatorii polonezi vor investiga un posibil rol al serviciilor de informații ruse în operațiuni de tip „kompromat” legate de Epstein, o acuzație care apare în relatări ale mass-mediei internaționale, dar care nu a fost confirmată în mod independent.

„Din ce în ce mai mulți comentatori și experți au suspiciuni că aceasta ar putea să fie o operațiune pregătită de KGB-ul rus, așa-numita capcană cu miere”, a declarat Tusk.

„Nu este nevoie să vă spun cât de gravă este pentru securitatea statului polonez probabilitatea ca serviciile secrete ruse să fi coorganizat această operațiune. Asta nu poate însemna decât că rușii dețin materiale compromițătoare împotriva multor lideri care sunt încă activi astăzi”, a subliniat premierul polonez.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent milioane de documente interne despre Epstein care au scos la iveală legăturile fostului finanțist cu numeroase personalități de prim rang din politică, finanțe, mediul academic și afaceri, atât înainte, cât și după ce acesta a pledat vinovat în 2008 la acuzații privind solicitarea de servicii de prostituție de la minore.

Mii de mențiuni despre Rusia în ultima tranșă de documente publicată de SUA

Președintele rus Vladimir Putin este numit în 1.056 dintre documente, iar Moscova în 9.000.

E-mailurile incluse în dosare arată că, în 2010, Epstein s-a oferit să-l ajute pe un asociat să obțină o viză pentru Rusia: „Am un prieten de-ai lui Putin, ar trebui să-l întreb?”

În 2011, un e-mail de la o persoană de contact neidentificată făcea referire la o „întâlnire cu Putin” ca parte a unei vizite în Rusia.

E-mailuri din 2013, în care apare fostul prim-ministru al Norvegiei, menționează o posibilă cină cu Putin la Paris. Un mesaj ulterior sugera o posibilă întâlnire în 2014, deși nu este clar dacă aceasta chiar a avut loc.

Într-un e-mail din 2015, Epstein a scris că „ar dori în continuare să se întâlnească cu Putin și să discute despre economie”.

Un alt mesaj din acel an menționa „câțiva prieteni din FSB” și includea corespondență cu Serghei Beliakov, ministrul adjunct al dezvoltării economice la acea vreme, făcând referire la o tentativă de șantaj din partea unei „fete rusoaice din Moscova”.

Un raport FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe o sursă confidențială, susținea că Epstein „a fost administratorul averii președintelui Vladimir Putin și a furnizat servicii similare președintelui Zimbabwe, Robert Mugabe”.

În decembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a catalogat documentele drept dovezi ale standardelor duble occidentale.

„Aici, din câte am înțeles, apar toți «lectorii despre viață» occidentali care priveau de sus Rusia și care ne țineau prelegeri despre «democrație și drepturile omului» în ipostaze interesante, alături de parteneri de distracție la fel de interesanți”, a spus ea.