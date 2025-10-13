Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial

Experții în securitate avertizează că Golful Finlandei – o porțiune îngustă de apă între Finlanda, Estonia și Rusia – ar putea deveni punctul declanșator al unui conflict direct între Moscova și NATO.

Situat între capitalele Helsinki și Tallinn, cu Sankt Petersburg la est, acest braț al Mării Baltice are o importanță strategică disproporționată față de dimensiunile sale. De-a lungul ultimului an, zona a devenit martoră la confruntări aeriene, activități navale suspecte și incidente de sabotaj subacvatic, amplificând tensiunile dintre Rusia și alianța nord-atlantică, scrie The Sun.

O zonă restrânsă, dar cu miză globală

Cu o lățime de doar 130 de kilometri, Golful Finlandei este una dintre cele mai sensibile regiuni maritime din Europa. Potrivit expertului în securitate internațională Tom Keatinge, „este un spațiu foarte strâmt, dar extrem de încărcat militar. Erori sau provocări în astfel de locuri pot avea consecințe imprevizibile.”

Aici trec frecvent vase comerciale și petroliere rusești, unele dintre ele aparținând așa-numitei „flote fantomă” – o rețea de nave cu proprietari greu de identificat, folosite, potrivit analiștilor occidentali, pentru a transporta petrol și alte bunuri în pofida sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

„Golful Finlandei a devenit o verigă vitală pentru economia de război a Moscovei,” explică Natalie Sabanadze, fost diplomat georgian și expert în politică externă rusă. „Prin aceste nave, Rusia reușește să atenueze efectul sancțiunilor și să mențină fluxurile comerciale.”

„Flota fantomă” și pericolul sabotajului

Totuși, mai multe incidente recente sugerează că unele dintre aceste nave nu transportă doar petrol. În septembrie, autoritățile franceze au reținut un vas suspect, acuzat că ar fi participat la lansarea unor drone în spațiul aerian NATO, după ce acesta trecuse prin Golful Finlandei.

Cu câteva luni înainte, o altă navă, Eagle S, fusese implicată în deteriorarea a cinci cabluri de telecomunicații submarine – un incident catalogat drept „sabotaj” de mai multe capitale europene.

Sabanadze avertizează că lipsa unui control riguros în regiune ar putea încuraja repetarea unor astfel de acțiuni: „Fie că este vorba de recunoaștere, sabotaj sau transport ilegal, aceste nave profită de un vid de supraveghere și creează riscuri serioase pentru securitatea europeană.”

Confruntări aeriene și demonstrații de forță

Golful Finlandei nu este doar scena unui joc naval de umbre. În ultimele luni, spațiul aerian de deasupra sa a devenit o zonă de contact direct între forțele NATO și aviația rusă.

Într-un incident recent, două avioane italiene F-35 au escortat timp de 12 minute trei avioane rusești MiG-31, capabile să transporte armament nuclear, după ce acestea ar fi pătruns în spațiul aerian aliat.

Într-un alt episod, un avion rusesc Su-35 a fost observat survolând agresiv un petrolier suspect în apropierea coastelor estoniene – o demonstrație de forță care a stârnit reacții ferme la Tallinn.

„Federația Rusă este pregătită să-și apere flota din umbră cu orice preț,” a spus Keatinge. „Situația este cu adevărat gravă.”

Un lanț vulnerabil de la Canalul Mânecii la Sankt Petersburg

Traseul navelor comerciale care pleacă din porturile rusești până în Atlantic trece printr-o serie de puncte înguste – de la Strâmtorile Daneze până la Canalul Mânecii – ceea ce face întreaga rută extrem de sensibilă.

„Riscul ca ceva să meargă prost este ridicat,” explică Keatinge. „Poate fi o coliziune aeriană între avioane NATO și rusești, sau o scurgere de petrol care ar afecta coastele Poloniei. În spații atât de înguste, micile erori pot deveni crize internaționale.”

O provocare pentru întreaga Europă

Deși Finlanda și Estonia au sporit supravegherea în regiune, experții avertizează că răspunsul trebuie să fie coordonat la nivel european.

„Dacă se controlează doar Golful Finlandei, Rusia va muta operațiunile în altă parte,” spune Sabanadze. „E nevoie de o abordare cuprinzătoare – de la Marea Baltică până la Marea Neagră.”

Ea subliniază că pentru Rusia, Golful Finlandei este o alternativă sigură la Marea Neagră, unde războiul din Ucraina face transportul maritim mult mai riscant.

„Un joc periculos de provocări”

În timp ce războiul din Ucraina continuă, Moscova pare dispusă să mențină presiunea asupra NATO în regiunea baltică, testând constant granițele fizice și psihologice ale alianței.

„Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm acum,” conchide Keatinge. „Aceste nave pot transporta petrol, sau poate nu. Dar cert este că nu se află acolo pentru scopuri inofensive.”