Statele UE vor să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în Europa. „Sunt repartizați într-un loc, dar lucrează în altul”

Guvernele UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la numărul tot mai mare de tentative de sabotaj, despre care agențiile de informații spun că sunt adesea comise de spioni care operează sub acoperire diplomatică, relatează Financial Times.

Regulile propuse ar obliga diplomații ruși care lucrează în capitalele UE să notifice guvernele țărilor respective cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița.

Inițiativa, susținută de Republica Cehă, face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni pregătit de Bruxelles ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Pachetul necesită sprijin unanim pentru a fi adoptat. Ungaria, ultima țară care s-a opus noilor sancțiuni, și-a ridicat veto-ul, au declarat sursele ziarului.

Cu toate acestea, adoptarea legală ar putea fi amânată din cauza unei dispute privind propunerea Austriei de a include o altă măsură care ar ridica sancțiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa pierderile suferite de banca austriacă Raiffeisen, care a fost obligată să plătească o amendă în Rusia.

Ambasadori din cel puțin alte douăsprezece țări ale UE au declarat săptămâna trecută că nu vor putea susține noul pachet de măsuri dacă propunerea Austriei va fi inclusă. Discuțiile suplimentare vor avea loc miercuri, 8 octombrie.

„Sunt repartizați într-un loc, dar lucrează în altul”

Agențiile de informații ale UE spun că spionii ruși care se dau drept diplomați gestionează adesea active sau operațiuni în afara țărilor în care își au sediul pentru a evita mai bine supravegherea contrainformațiilor.

„Sunt repartizați într-un loc, dar lucrează în altul. Serviciile de informații ale țărilor care îi găzduiesc știu ce fac, dar dacă trec granița, ar putea fi mai dificil pentru țara respectivă să îi monitorizeze”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE, citând rapoarte ale serviciilor de informații.

În special, guvernul ceh face lobby pentru restricții similare încă din luna mai a anului trecut. Praga a interzis intrarea unui număr de diplomați ruși suspectați de facilitarea spionajului. Cu toate acestea, sute dintre aceștia sunt încă acreditați în Austria vecină, de unde pot trece granița în Republica Cehă.

„Nu există un «Schengen pentru Rusia», așa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând dorește”, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky.

În 2014, Republica Cehă a suferit unul dintre cele mai grave atacuri de sabotaj rusești din UE, când exploziile la un depozit de muniții au ucis două persoane. Praga a dat vina pe agenții de informații străine ruși pentru sabotaj.

Ofițerii de informații ruși au fost acuzați de escaladarea provocărilor împotriva țărilor NATO, de la incendieri și atacuri cibernetice până la sabotajul infrastructurii și incursiuni cu drone. Agențiile de informații ale UE numesc acest lucru o campanie coordonată de destabilizare a aliaților europeni ai Kievului.