Sprijin financiar pentru Centrala nucleară Cernobîl: Statele Unite ale Americii alocă 100 de milioane de dolari

Statele Unite ale Americii vor contribui cu 100 de milioane de dolari pentru repararea structurii de protecție a reactorului avariat de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează dpa.

Zelenski a afirmat că acesta reprezintă un sprijin important din partea SUA şi şi-a exprimat recunoștința într-o postare pe X.

Peste 500 de milioane de euro (583 de milioane de dolari) vor fi necesare pentru reparații după ce o dronă rusească a deteriorat anul trecut structura metalică instalată în 2016 care acoperă reactorul ce a explodat în aprilie 1986, a afirmat Zelenski.

Ucraina lucrează cu partenerii săi pentru a asigura finanțarea necesară, a spus Zelenski, adăugând că fiecare contribuție ne aduce cât mai aproape de acest obiectiv, potrivit Agerpres.

Pe 26 aprilie 1986, un test de siguranță la centrala de la Cernobîl, pe atunci situată în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control, provocând cel mai grav accident nuclear din istorie. Norul radioactiv s-a răspândit, în formă redusă, în zone din nordul şi vestul Europei.

Duminică au fost comemorați 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl. Invazia rusă în Ucraina, care durează de peste patru ani, reprezintă noi riscuri pentru siguranța centralei, notează dpa.