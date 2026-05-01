Scandal la Bienala de la Veneția: juriul demisionează în bloc din cauza participării Rusia

Criză fără precedent la Bienala de la Veneția: juriul internațional a demisionat în unanimitate chiar înainte de debutul ediției 2026, după ce organizatorii au permis participarea Rusiei. Demisia lasă organizatorii să reorganizeze complet sistemul de premiere.

Juriul internațional al Bienalei de Artă de la Veneția și-a anunțat în această seară demisia în unanimitate, cu doar nouă zile înainte de debutul ediției din acest an.

Decizia vine pe fondul unei dispute privind criteriile de evaluare ale participanților. Pe 23 aprilie, juriul a transmis o scrisoare de intenție în care a anunțat că intenționează să nu ia în considerare lucrările provenite din țări ai căror lideri sunt acuzați de crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională, referindu-se la Rusia și Israel, potrivit Culturaladubă.

Potrivit organizatorilor, aproape 40 de artiști ruși urmau să participe la expoziția intitulată „Copacul are rădăcini în cer” („The tree is rooted in the sky”), găzduită în Pavilionul Rusiei din grădinile Bienalei. La eveniment sunt așteptați și artiști din Ucraina, Belarus, Iran, Israel și Statele Unite.

În declarația transmisă ulterior, juriul a confirmat retragerea colectivă din procesul de jurizare al actualei ediții.

Rusia, exclusă de la Bienala de la Veneția în edițiile din 2022 și 2024, în contextul războiului din Ucraina, a revenit anul acesta în programul expozițional.

De asemenea, Israel, care nu a fost reprezentat în 2024, revine în cadrul evenimentului după ce, la ediția precedentă, artiștii desemnați au refuzat deschiderea pavilionului, în semn de protest față de continuarea conflictului din Gaza.

Potrivit sursei citate, în urma demisiei juriului, președintele Bienalei, Pietrangelo Buttafuoco, a anunțat modificarea calendarului oficial. Astfel, ceremonia de acordare a premiilor va fi mutată de pe 9 mai pe 22 noiembrie.

Totodată, în absența unui juriu, organizatorii au decis ca premiile principale – Leul de Aur pentru cel mai bun artist și Leul de Aur pentru cel mai bun pavilion – să fie atribuite prin votul vizitatorilor.

Bienala de la Veneția urmează să își deschidă porțile pe 9 mai.