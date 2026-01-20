search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără electricitate externă în urma bombardamentelor rusești. Avertisment AIEA

Publicat:

Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, în urma luptelor intense de marți dimineață, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). 

Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă FOTO: Profimedia
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă FOTO: Profimedia

Potrivit unui mesaj publicat de AIEA pe platforma X, „centrala atomo-electrică de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului”, după acțiuni militare desfășurate în zonă. Organismul ONU a precizat că mai multe substații ucrainene esențiale pentru siguranța nucleară au fost afectate de operațiunile militare, iar liniile electrice care alimentează și alte centrale nucleare din Ucraina au fost, de asemenea, avariate, potrivit Reuters.

Atacul lansat de Rusia marți dimineață a fost unul combinat, cu drone și rachete, și a provocat întreruperi masive de curent și căldură în Ucraina. Mii de clădiri rezidențiale din Kiev au rămas fără electricitate și încălzire, în condițiile unor temperaturi extrem de scăzute, au declarat oficiali ucraineni.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-o postare pe aplicația Telegram, după o reuniune de urgență cu responsabili din sectorul energetic, că „cel puțin o parte din rachetele folosite în atacul de marți asupra Ucrainei au fost produse anul acesta”.

Consecințele atacului aerian nocturn s-au resimțit puternic în capitală. Potrivit AFP, care citează autorități municipale, peste 5.600 de imobile rezidențiale din Kiev au rămas fără căldură, adică aproape jumătate din oraș, în timp ce mercurul termometrelor a coborât până la minus 14 grade Celsius.

