Forțele speciale ucrainene din cadrul Serviciului de informații militare au lansat o operațiune aeriană în Pokrovsk, regiunea Donețk, unul dintre cele mai intense și importante sectoare ale frontului, relatează Defence Express.

Unitățile de asalt au intrat în zone urbane pe care comanda rusă le declarase anterior „sub controlul lor deplin”, potrivit unor surse din cadrul forțelor ucrainene citate de Suspilne.

Operațiunea a presupus desfășurarea mai multor elicoptere, sugerând o incursiune complexă în spatele sau în liniile contestate. Potrivit surselor, șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov ar fi prezent în zonă și ar supraveghea personal misiunea, ceea ce arată importanța acesteia și gradul de încredere al conducerii militare a Ucrainei într-o posibilă reușită.

Zonele în care are loc operațiunea sunt esențiale pentru logistica ucraineană, formând noduri cheie care susțin operațiunile defensive și ofensive în sectorul mai larg Pokrovsk. Prin incursiunea în aceste districte, forțele ucrainene își propun nu doar să restabilească controlul, ci și să zădărnicească tentativele Rusiei de a-și consolida pozițiile după ce a infiltrat treptat circa 250 de soldați în oraș.

Acțiunea vine pe fondul creșterii presiunii din partea forțelor ruse, care au concentrat aproximativ 170.000 de soldați lângă Pokrovsk, potrivit anunțul președintelui Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă, vineri. În ciuda numărului copleșitor de soldați, serviciile de informații militare continuă să își demonstreze capacitatea de a opera în condiții de risc ridicat, menținând inițiativa chiar și în zonele considerate pierdute, scrie Defence Express.

Relatările de la sol indică încleștări de mare intensitate pe măsură ce unitățile ucrainene avansează în oraș. Succesul acestei operațiuni ar putea determina dacă Ucraina își păstrează rutele de aprovizionare critice și profunzimea tactică la vest de Pokrovsk.

Detalii despre operațiunea forțelor speciale ucrainene

Informația despre trimiterea forțelor speciale în în zonele asediate din oraşul Pokrovsk a fost dată și de Reuters, care citează două surse militare ucrainene. Acestea au fost trimise la începutul săptămânii, într-un moment în care Rusia susținea că a încercuit forțele ucrainene ce apără orașul.

Cel puţin 10 militari au fost văzuţi coborând dintr-un elicopter pe un câmp, potrivit unui videoclip văzut de Reuters. Agenţia de ştiri nu a putut confirma independent locul sau data filmării.

Şeful armatei ucrainene a recunoscut joi că situaţia este „dificilă” și că liniile de aprovizionare şi apărarea din zonă trebuie consolidate.

DeepState, un proiect ucrainean de cartografiere open-source, estimează că cel puţin jumătate din oraş reprezintă o zonă disputată, nefiind controlată în totalitate de niciuna dintre părţi.

„Continuăm să distrugem ocupantul. Cel mai important lucru este să oprim atacurile ruseşti oriunde este posibil", a transmis preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său zilnic.