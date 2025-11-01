Rusia susține că a doborât elicopterul din care au debarcat trupe ucrainene la Pokrovsk

Trupele ruse au dejucat o tentativă a forţelor speciale ucrainene de a transporta soldaţi cu elicopterul în oraşul asediat Pokrovsk, din estul Ucrainei, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Rusia, transmite Reuters.

Toţi cei 11 ucraineni aflaţi la bordul elicopterului au fost ucişi, susține ministerul rus.

Două surse militare ucrainene au declarat că Kievul a debarcat la începutul acestei săptămâni forţe speciale în zone asediate ale oraşului Pokrovsk, în contextul în care Moscova a declarat că trupele sale au înconjurat contingente ucrainene.

Forţele speciale ucrainene au aterizat cu câteva zile în urmă cu un elicopter Black Hawk în cadrul operaţiunii. Aceasta a fost complicată de activitatea dronelor ruseşti, a declarat o sursă din cadrul Corpului 7 de Reacţie Rapidă.

Operaţiunea a fost supravegheată de şeful spionajului militar, Kirilo Budanov, iar trupele s-au îndreptat spre zone ale oraşului revendicate de Rusia şi considerate de Moscova vitale pentru liniile de aprovizionare ucrainene, a declarat o a doua sursă.

Cel puţin 10 militari au fost văzuţi coborând dintr-un elicopter pe un câmp, potrivit unui videoclip văzut de Reuters.

Operațiunea arată străduința Ucrainei de a stabiliza situația în orașul important din punct de vedere strategic, după ce zeci de trupe rusești i-au încălcat perimetrul în această lună, a scris Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că situația din Pokrovsk, unde avansează forțele rusești, rămâne dificilă, 170.000 de soldați ruși fiind concentrați în zonă.

DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, a raportat că forțele rusești continuă să se infiltreze în Pokrovsk, sporindu-și treptat prezența infanteriei și extinzând activitățile de sabotaj și recunoaștere în oraș.

Ukrainska Pravda a relatat pe 24 octombrie că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk, intrând în schimburi de focuri și ucigând soldați ucraineni, în special operatori de drone, în asalturi asupra pozițiilor acestora.