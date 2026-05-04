Video O mașină a intrat într-o mulțime în Germania: doi oameni au murit și mai multe persoane sunt rănite

Un incident grav a avut loc luni după-amiază în centrul orașului german Leipzig, unde un autoturism a intrat într-o mulțime de pietoni. Doi oameni au murit, iar mai multe persoane sunt rănite.

Potrivit primelor informații, incidentul șocant s-a produs pe Grimmaische Straße, o arteră pietonală și comercială care leagă Augustusplatz de piața principală.

Conform datelor preliminare, mașina a circulat aproximativ 500 de metri, într-o zonă intens circulată de pietoni.

Șeful pompierilor din Leipzig, Axel Schuh, a declarat că două persoane au decedat în urma rănilor suferite, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale.

„Două persoane au fost grav rănite, au primit primul ajutor la fața locului și au fost transportate la spital, însă nu au supraviețuit”, a precizat acesta.

Alte aproximativ 20 de persoane au fost rănite, potrivit presei germană.

La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare, aproximativ 40 de pompieri și 40 de paramedici, precum și două elicoptere medicale.

Primarul orașului Leipzig, Burkhard Jung (SPD), a confirmat bilanțul și a transmis un mesaj de solidaritate către familiile victimelor.

„Suntem devastați. Poliția l-a arestat pe presupusul făptaș. În acest moment nu mai există un pericol imediat pentru populație”, a declarat edilul, îndemnând cetățenii să își continue activitățile în mod normal și să evite zona intervenției.

În zona Augustusplatz, mai mulți oameni au fost evacuați, iar unele afaceri au fost închise. Restaurantul italian „Vapiano” și-a trimis angajații acasă, aceștia fiind „în stare de șoc”. Alte localuri din centrul orașului au decis fie să se închidă, fie să își oprească activitatea mai devreme.

„Colegii erau în stare de șoc”, a declarat un angajat al restaurantului.

Martorii descriu scene de panică și confuzie în momentul incidentului, mulți dintre ei fiind încă în stare de șoc.

„Nu am văzut exact ce s-a întâmplat, dar este absolut îngrozitor”, a declarat o localnică în vârstă de 78 de ani, aflată în apropiere.

Martorii descriu momentele de panică și haos. Jorg și Jana Hafner, aflați în apropierea unei berării din zona Thomaskirche, au relatat că au auzit un zgomot puternic urmat de o bubuitură.

„S-a auzit un zgomot puternic de motor și apoi o lovitură puternică. Oamenii au fugit imediat spre locul incidentului”, a declarat Jorg Hafner.

Martorii au încercat să acorde ajutor unei femei aflate în stare gravă, însă aceasta nu a mai putut fi salvată.

Potrivit autorităților locale, șoferul implicat a fost reținut la scurt timp după incident.

Autoritățile germane continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.