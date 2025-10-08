search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci

Publicat:

Autoritățile unei comune din Elveția au decis să amendeze șoferii care ocolesc traficul de pe autostradă prin localitatea lor și petrec mai puțin de 15 minute acolo. Măsura are scopul de a împiedica ocolirea traficului prin străzile rezidențiale.

Șoferii care tranzitează localitatea din Basel, amendați FOTO Shutterstock
Șoferii care tranzitează localitatea din Basel, amendați FOTO Shutterstock

Municipalitatea Birsfelden, din cantonul Basel, a implementat, din septembrie, un sistem automat de control care detectează vehiculele care traversează străzile cartierului pentru scurt timp, doar pentru a ocoli aglomerația de pe autostradă, scrie Blue News.   

Sistemul funcționează cu ajutorul camerelor instalate la intrările și ieșirile din localitate. Acestea înregistrează numerele de înmatriculare, iar datele sunt apoi anonimizate. Dacă un vehicul rămâne în Birsfelden mai mult de 15 minute, înregistrarea este ștearsă automat. Dacă șoferii nu sunt locuitori sau nu fac parte din categoriile exceptate (precum furnizorii de servicii), sunt automat amendați cu 100 de franci.

Peste 1.000 de șoferi ignoră zilnic interdicția de a circula prin cartierele rezidențiale, deși indicatoarele rutiere sunt clare. Fiecare încălcare se sancționează automat cu o amendă de 100 de franci elvețieni.

„Înregistrările sunt reduse la strictul necesar”, subliniază Rainer Prüss, reprezentant al administrației locale: „Camerele recunosc doar plăcuțele de înmatriculare, iar restul este pixelat.”

Opoziția față de ocolirea traficului are o tradiție veche în Birsfelden. Încă din 2016, municipalitatea a introdus interdicții de circulație la orele de vârf, însă efectul a fost limitat.

Acum, localnicii au investit aproape o jumătate de milion de franci elvețieni (aproximativ 537 de mii de euro) pentru implementarea sistemului automat de control al traficului de tranzit (ADK) – un proiect inovator la nivelul întregii țări. 

Conform unei investigații realizate de OnlineReports, sistemul generează venituri de peste 100.000 de franci pe zi pentru administrația locală. De la punerea sa în funcțiune, s-au acumulat deja aproximativ 1,5 milioane de franci din amenzi.

Viceprimărița susține că scopul sistemului nu este generarea de venituri, ci descurajarea traficului de tranzit prin zonele rezidențiale. „Și eu sunt surprinsă de aceste cifre. Ne dorim liniște pentru locuitori, nu mai mulți bani în buget”, a declarat ea. Autoritățile se așteptau inițial la doar 15 amenzi pe zi. Din cauza numărului mare de sancțiuni, administrația locală se confruntă acum cu cozi la ghișee și o avalanșă de reclamații. A fost deja angajat personal suplimentar pentru a gestiona volumul de muncă.

Sistemul de control, contestat

Criticii avertizează asupra posibilelor încălcări ale protecției datelor personale. Direcția de Securitate a cantonului Basel-Landschaft susține însă că proiectul are o bază legală solidă.

Autoritățile resping acuzațiile că sistemul ar reprezenta o „capcană pentru amenzi”, subliniind că au fost distribuite pliante informative, au fost instalate benzi luminoase și indicatoare suplimentare, iar semnalizarea este conformă cu reglementările rutiere.

În plus, Birsfelden a contactat serviciile de navigație GPS pentru a le cere să nu mai direcționeze șoferii prin zonele restricționate. Până în prezent, doar câțiva furnizori au reacționat, dar Google a anunțat că va face ajustări în curând.

Municipalitatea afirmă, la rândul ei, că a colaborat îndeaproape cu autoritățile responsabile de protecția datelor.

Intervalul de 15 minute poate fi ajustat dacă se dovedește prea permisiv sau prea strict. Deja mai multe municipalități din regiune și-au exprimat interesul, iar în Basel-Stadt există inițiative politice pentru implementarea unor controale similare.

Europa

