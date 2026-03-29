Șoc politic la Roma: Meloni declanșează o „curățenie” în guvern și companiile de stat după eșecul referendumului

Lovitură dură pentru Giorgia Meloni, care reacționează rapid după prima înfrângere națională de la preluarea puterii. Premierul italian ia în calcul schimbări la vârful unor instituții-cheie și companii de stat, într-un efort de a recâștiga controlul politic și încrederea propriului electorat, relatează Bloomberg.

Un eșec fără plasă de siguranță

Referendumul privind reforma justiției, organizat săptămâna trecută, s-a încheiat cu un „nu” clar — un avans de șapte puncte procentuale împotriva proiectului guvernamental. Rezultatul a prins nepregătită echipa Giorgiei Meloni, care, potrivit surselor, nu luase în calcul scenariul înfrângerii.

Mai grav pentru Palatul Chigi este faptul că peste un milion de alegători din propriul bazin de dreapta au votat împotriva inițiativei. În total, aproximativ 15 milioane de italieni s-au prezentat la urne — inclusiv electoratul pe care premierul contează în perspectiva alegerilor parlamentare din 2027.

Analistul Lorenzo Castellani, de la Universitatea Luiss din Roma, avertizează că impactul politic al acestui vot este mai profund decât simpla înfrângere: fisurile din interiorul electoratului conservator devin vizibile.

De la șoc la reacție: demisii și presiuni

După ore petrecute în izolare, în reședința sa de lângă Roma, Giorgia Meloni a trecut la acțiune. Doi oficiali din Ministerul Justiției au demisionat în urma unor controverse publice.

Cel mai sonor caz: plecarea ministrului Turismului, Daniela Santanchè, vizată de o anchetă pentru fraudă. Deși a rezistat presiunilor timp de aproape o zi, aceasta a cedat în cele din urmă, după ce premierul i-a cerut explicit demisia.

Următoarea țintă: companiile de stat

Potrivit Bloomberg, „curățenia” ar putea continua în sectorul corporativ controlat de stat. În vizor se află inclusiv Leonardo SpA, un pilon al industriei de apărare europene, condus în prezent de Stefano Pontecorvo și Roberto Cingolani.

O eventuală remaniere ar marca o schimbare de strategie: până acum, Giorgia Meloni a mizat pe stabilitate în aceste structuri, evitând intervențiile înainte de ciclul electoral.

Coaliția, sub presiune

Eșecul referendumului reverberează în întreaga coaliție de guvernare. Forza Italia, partener cheie al partidului Fratelli d’Italia, se confruntă la rândul său cu tensiuni interne.

Schimbarea liderului din Senat și criticile tot mai vocale la adresa lui Antonio Tajani arată că nemulțumirile cresc. Presiunea este amplificată și de solicitările familiei Silvio Berlusconi privind redefinirea identității partidului și extinderea bazei electorale.

Criză politică și economică, în tandem

Pe fondul turbulențelor politice, economia adaugă un nou strat de presiune. Prognozele de creștere sunt revizuite în jos, iar cheltuielile cresc, inclusiv ca efect indirect al tensiunilor din Iran și al contextului geopolitic.

Fabrizio Pagani, fost oficial în Ministerul Finanțelor, sintetizează situația: „Toate problemele par să vină simultan — și toate în sens negativ”.

În acest context, premierul italian își reduce vizibil expunerea internațională, concentrându-se pe frontul intern. Diplomații italieni au fost deja informați că agenda externă va fi limitată.

Următorul test major pentru guvern va fi reforma electorală. Dacă înainte de referendum exista un consens fragil în coaliție, acum opoziția internă capătă forță, iar agenda legislativă a executivului riscă să fie serios afectată.

Semnalul este clar: după acest episod, Italia intră într-o perioadă de instabilitate politică, iar pentru Giorgia Meloni miza nu mai este doar guvernarea — ci supraviețuirea politică pe termen mediu.