Un copil de 4 ani din Italia și-a salvat mama dintr-o intoxicație cu monoxid de carbon. Cum i-a ajutat pe salvatori: „A gestionat perfect situația”

Un copil de doar patru ani din Italia a devenit erou după ce și-a salvat mama dintr-o situație critică, provocată de o intoxicație cu monoxid de carbon. Intervenția rapidă a micuțului a făcut diferența dintre viață și moarte.

Femeia și-a pierdut cunoștința în locuință sa din Rovigo, după o scurgere de monoxid de carbon. Pentru că nu a ajuns la serviciu și nu răspundea la telefon, angajatorul acesteia s-a alarmat și a alertat serviciile de urgență, potrivit publicației Demotivateur. Incidentul a avut loc pe 24 martie 2026.

În timp ce echipele de intervenție încercau să ia legătura cu femeia, băiețelul de 4 ani a răspuns la telefon. Acesta a vorbit calm cu operatorul de la urgențe și a explicat că mama lui este „adormită” pe podea și nu răspunde.

Mai mult, copilul a reușit să ofere indicații clare salvatorilor, ghidându-i până la apartament și deschizându-le ușa la sosire.

„Au ajuns la fața locului și au constatat că o scurgere de monoxid de carbon o făcuse pe mamă să-și piardă cunoștința. Băiețelul era, în schimb, în perfectă stare de sănătate. A gestionat perfect situația. El a fost cel care a ghidat salvatorii la telefon până la apartament”, a explicat jurnalistul Karim Bennani.

Datorită reacției sale rapide și stăpânirii de sine, copilul a fost considerat în Italia un adevărat erou. Intervenția sa a permis echipajelor de urgență să ajungă la timp și să-i acorde mamei îngrijirile necesare.

Un incident asemănător a avut loc recent și în Austria, unde o fetiță de 9 ani din Eggern și-a salvat mama după ce aceasta s-a prăbușit.

Copila, pe nume Fiona, a rămas calmă, a aplicat măsuri de prim ajutor și a sunat imediat la serviciile de urgență.