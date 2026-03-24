Înfrângerea la referendum o readuce pe Meloni cu picioarele pe pământ. Opoziția simte că premierul poate fi acum învins la alegerile de anul viitor

Prim-ministrul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, a suferit o înfrângere severă în referendumul de luni privind reforma sistemului judiciar, un rezultat care îi afectează semnificativ autoritatea politică. După o perioadă în care părea să dețină controlul deplin atât pe plan intern, la Roma, cât și la nivel european, la Bruxelles, acest eșec marchează prima eroare majoră a mandatului său, scrie politico.eu.

Votul a revigorat imediat o opoziție fragmentată, readucând competiția într-un peisaj politic considerat până de curând inert.

Propunerile guvernului de reformare a justiției — criticate de Meloni ca fiind necesare pentru a elimina influențele politice și presupusa orientare de stânga din sistem — au fost respinse de 54% dintre alegători. Prezența la vot, de 59%, mai mare decât se anticipa, sugerează că scrutinul a fost perceput ca un test direct al încrederii în premier și în guvernul său.

Rezultatele din marile centre urbane au accentuat dimensiunea înfrângerii: votul negativ a atins 57% în zona Romei, 54% la Milano și 71% la Napoli.

La Napoli, aproximativ 50 de magistrați au sărbătorit rezultatul, în timp ce în Roma, protestatari — activiști, studenți și sindicaliști — au ieșit în stradă cerând demisia premierului.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Meloni a adoptat un ton conciliant: „Italienii au decis și vom respecta această decizie.” Ea a recunoscut o anumită „amărăciune pentru oportunitatea pierdută”, dar a subliniat că guvernul va continua „cu responsabilitate, determinare și respect față de Italia și cetățenii săi.”

Înfrângerea îi complică planurile de reformă electorală

Cu toate acestea, rezultatul este perceput pe scară largă ca un semnal clar al vulnerabilității sale politice. Înfrângerea îi complică planurile de reformă electorală, inclusiv ambiția de a introduce un sistem prin care prim-ministrul să fie ales direct pentru un mandat fix — o schimbare menită să consolideze stabilitatea guvernamentală.

Liderii opoziției au reacționat rapid. Fostul premier Matteo Renzi a declarat că Meloni riscă să devină un lider „slăbit”, sugerând că inclusiv susținătorii săi își vor pierde încrederea. El a amintit că a demisionat după pierderea unui referendum în 2016 și a pus sub semnul întrebării reacția actualului premier.

Elly Schlein, lidera Partidului Democrat, a afirmat că rezultatul transmite „un mesaj politic clar” și s-a declarat convinsă că Meloni poate fi învinsă la următoarele alegeri. La rândul său, fostul premier Giuseppe Conte a vorbit despre „un nou început politic”, iar Angelo Bonelli a descris rezultatul drept dovada existenței unei majorități anti-guvernamentale.

Referendumul a vizat modificări tehnice privind organizarea și disciplina magistraților, inclusiv separarea carierelor judecătorilor și procurorilor. Guvernul a susținut că aceste schimbări sunt necesare pentru a corecta disfuncționalități ale sistemului, în timp ce criticii au avertizat că ele ar putea slăbi independența justiției și concentra puterea politică.

Disputa reflectă tensiuni istorice între clasa politică și sistemul judiciar, alimentate încă din anii ’90 de anchetele anticorupție „Mani Pulite”, care au zdruncinat profund scena politică italiană.

În timpul mandatului lui Meloni, aceste conflicte au reapărut frecvent, guvernul acuzând instanțele că blochează inițiative în domenii precum migrația și securitatea.

Premierul s-a implicat activ în campanie abia în ultimele etape, mizând pe influența personală pentru a schimba rezultatul. Ea a descris referendumul drept „o oportunitate istorică” și a avertizat asupra riscurilor menținerii status quo-ului.

Rezultatul nu i-a fost însă favorabil, într-un context complicat și de factori externi, inclusiv tensiuni internaționale și îngrijorări economice.

Presiunea politică asupra guvernului este în creștere

Pe termen scurt, presiunea politică asupra guvernului este în creștere. Există speculații că Meloni ar putea încerca să recâștige inițiativa, inclusiv prin declanșarea unor alegeri anticipate, înainte ca situația economică să se deterioreze.

Totuși, decizia finală privind dizolvarea parlamentului aparține președintelui Italiei, iar dinamica politică internă ar putea întârzia un astfel de scenariu.

Analiștii consideră că poziția politică a premierului a fost semnificativ afectată. Percepția publică s-a schimbat: liderul care până recent părea invincibil a demonstrat că poate pierde.

În perioada următoare, Meloni va trebui să decidă dacă va opera schimbări în guvern sau dacă va încerca să redirecționeze agenda politică. O vizită programată în Algeria, axată pe cooperarea energetică, ar putea reprezenta primul pas în această direcție.

Cert este că scena politică italiană intră într-o nouă fază, caracterizată de incertitudine și competiție reînnoită.