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Soarta politică a liderei extremei drepte franceze, Marine Le Pen, se decide astăzi. Verdictul care poate schimba Franța

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Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională, va afla marți, 7 iulie, dacă va putea participa la alegerile prezidențiale din Franța, programate în aprilie 2027. Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe asupra contestației depuse împotriva interdicției de a ocupa funcții publice, sancțiune primită în dosarul privind deturnarea fondurilor Parlamentului European.

Marine Le Pen află marți dacă mai poate candida la președinția Franței Foto: X
Marine Le Pen află marți dacă mai poate candida la președinția Franței Foto: X

Verdictul este considerat unul dintre cele mai importante din politica franceză din ultimii ani, deoarece va stabili dacă formațiunea va merge în cursa prezidențială cu Marine Le Pen, în vârstă de 57 de ani, sau cu protejatul său, Jordan Bardella, actualul președinte al partidului, în vârstă de 30 de ani.

Le Pen, care a candidat la președinție în 2012, 2017 și 2022, fiind învinsă în ultimele două rânduri de Emmanuel Macron, susține că este pregătită pentru orice deznodământ.

„Nu mi-e frică. Dacă voi putea candida, o voi face, atât timp cât îmi voi putea desfășura campania”, a declarat ea în această săptămână, potrivit theguardian.

Totuși, apropiații săi admit că menținerea interdicției ar reprezenta o lovitură majoră pentru partid. Deputatul RN Thomas Ménagé a afirmat că o asemenea decizie ar însemna „un fel de dramă personală” pentru lidera formațiunii.

Condamnare pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European

În martie anul trecut, un tribunal din Paris a condamnat-o pe Marine Le Pen la patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și i-a interzis timp de cinci ani să ocupe funcții publice. Instanța a dispus ca interdicția să intre imediat în vigoare, chiar înainte de epuizarea căilor de atac.

Le Pen a fost condamnată alături de alte 24 de persoane, foști eurodeputați, asistenți parlamentari și contabili, precum și împreună cu partidul Rassemblement National – RN.

Procurorii au susținut că, între 2004 și 2016, formațiunea a folosit fonduri ale Parlamentului European pentru a plăti angajați care lucrau în realitate pentru partid în Franța.

Potrivit anchetatorilor, sistemul ar fi fost inițiat de Jean-Marie Le Pen și extins după ce fiica sa a preluat conducerea partidului în 2011. Procurorii consideră că Marine Le Pen a „profesionalizat” mecanismul prin care erau deturnate fondurile europene.

Lidera RN respinge acuzațiile și susține că partidul este victima unei „vânători de vrăjitoare”. În procesul de apel, ea a negat existența unui sistem organizat de fraudare a fondurilor europene și a afirmat că partidul a acționat „cu deplină bună-credință”. Totuși, a recunoscut că unii colaboratori remunerați ca asistenți parlamentari europeni au desfășurat activități în Franța, susținând că a considerat că acest lucru era permis.

Parchetul General din Franța cere patru ani de închisoare cu suspendare pentru lidera extremei drepte, Marine Le Pen

Mai multe scenarii sunt posibile

Cea mai favorabilă variantă pentru Marine Le Pen ar fi achitarea, însă majoritatea analiștilor o consideră puțin probabilă. O altă posibilitate este ca instanța să mențină condamnarea, dar să reducă perioada de interdicție la doi ani sau chiar mai puțin.

Întrucât Le Pen execută deja această sancțiune din 31 martie anul trecut, o interdicție de maximum doi ani ar expira înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, programat pentru 18 aprilie 2027.

Instanța poate, de asemenea, să elimine complet interdicția sau, dimpotrivă, să o mențină în forma actuală și să confirme aplicarea sa imediată.

Chiar dacă ar primi dreptul de a candida, Le Pen avertizează că eventualele măsuri de supraveghere judiciară sau executarea pedepsei sub monitorizare electronică i-ar face imposibilă desfășurarea unei campanii electorale normale.

„Dacă mi se permite să candidez, dar sunt împiedicată să fac liber campanie, atunci acest lucru nu este posibil. Nu pot depinde de un judecător pentru a-mi autoriza fiecare deplasare de campanie”, a declarat aceasta pentru televiziunea franceză.

Teoretic, în cazul unui verdict nefavorabil, Le Pen ar putea sesiza Curtea de Casație. Totuși, ea a afirmat anterior că nu intenționează să prelungească procedurile judiciare până aproape de alegeri, deoarece incertitudinea ar afecta șansele partidului.

„Nu poți începe o campanie prezidențială în ultimul moment”, a spus lidera RN.

Jordan Bardella, posibilul înlocuitor

Sondajele de opinie indică faptul că atât Marine Le Pen, cât și Jordan Bardella ar obține fără dificultate calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Cu toate acestea, adversarii politici ai RN consideră că Bardella, deși foarte popular, este mai puțin experimentat și nu beneficiază de notorietatea politică a lui Le Pen.

În ultimele săptămâni, el a fost criticat inclusiv în interiorul partidului după mediatizarea relației sale cu prințesa Maria Carolina de Bourbon-des Deux Siciles, existând temeri că această imagine ar putea fi prost primită de electoratul muncitoresc, unul dintre principalele bazine electorale ale RN.

De asemenea, presa franceză a remarcat apariția unor diferențe de viziune între Bardella și Le Pen, în special în domeniul economic, liderul mai tânăr promovând politici mai favorabile economiei de piață.

În prezent, RN conduce în intențiile de vot pentru scrutinul prezidențial din 2027. Unele sondaje arată că Marine Le Pen ar putea câștiga turul al doilea în fața liderului stângii radicale Jean-Luc Mélenchon, dar și împotriva foștilor premieri Gabriel Attal și Édouard Philippe.

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