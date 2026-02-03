Parchetul General din Franța cere patru ani de închisoare cu suspendare pentru lidera extremei drepte, Marine Le Pen

Parchetul General francez a cerut marţi o pedeapsă de cinci ani de ineligibilitate şi patru ani de închisoare cu suspendare contra liderei extremei drepte Marine Le Pen, în dosarul angajării fictive de asistenţi parlamentari din fondurile Parlamentului European.

Dacă judecătorii Curţii de Apel vor da curs solicitării, şefa extremei drepte franceze nu va putea candida în alegerile prezidenţiale din 2027.

Procurorii nu au cerut aplicarea imediată a pedepselor de ineligibilitate cerute pentru Marine Le Pen şi pentru partidul său, scrie Agerpres.

”Obiectivul eficacităţii poate fi atins fără a fi necesară recurgerea la executarea provizorie”, au estimat cei doi reprezentanţi ai acuzării, ale căror rechizitorii au început la ora locală 13:00 (12:00 GMT).

În procesul de la Palatul de Justiţie din Paris, alături de Marine Le Pen, mai sunt judecaţi alţi zece inculpaţi. Pentru politiciana extremistă franceză decizia instanţei de apel este decisivă întrucât i-ar putea bloca o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale franceze din 2027.

Procurorii susţin că Marine Le Pen şi partidul Frontul Naţional (vechiul nume al RN) au folosit bani de la Parlamentul European, între 2004 şi 2016, pentru a remunera în realitate personal ce lucra pentru partid şi nu asistenţi parlamentari. Frontul Naţional traversa atunci o perioadă marcată de dificultăţi financiare din cauza rezultatelor electorale slabe.

În decizia de la finalul lui martie anul trecut, judecătorii de la Tribunalul corecţional din Paris au condamnat-o pe Le Pen la o perioadă de ineligibilitate de cinci ani cu executare imediată, la patru ani de detenţie, dintre care doi cu executare fiind monitorizată cu ajutorul unei brăţări electronice, şi la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Începând cu 12 februarie vor avea loc pledoariile avocaţilor apărării, iar decizia Curţii de Apel este aşteptată ”în vară”, data exactă urmând să fie anunţată săptămâna viitoare. Decizia Curţii de Apel mai poate fi contestată la cea mai înaltă instanţă judiciară din Franţa, Curtea de Casaţie.

Doar o pedeapsă cu ineligibilitate de cel mult doi ani i-ar permite Marinei Le Pen să se prezinte la primul tur al alegerilor prezidenţiale, prevăzut pentru aprilie 2027. Politiciana de extremă dreapta a candidat până acum de trei ori la alegerile prezidenţiale.

Marine Le Pen fusese declarată vinovată pentru deturnare de fonduri publice. Tribunalul corecţional din Paris a stabilit prejudiciul la 3,2 milioane de euro, după deducerea a 1,1 milioane de euro deja rambursaţi de o parte a celor 25 de inculpaţi iniţial.