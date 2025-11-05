search
Acuzaţii de manevre politice în Ucraina după arestarea fostului şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, suspectat de corupție

Publicat:

Justiţia ucraineană a anunţat miercuri, 5 noiembrie, arestarea sub suspiciuni de corupţie a lui Volodimir Kudriţki, fostul şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, stârnind acuzaţii de manevre politice, în contextul în care ţara intră în cea de-a patra iarnă de război.

Măsura vine la câteva luni după eşecul preşedintelui Volodimir Zelenski de a reduce influenţa agenţiilor naţionale anticorupţie, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În rândul criticilor preşedintelui există temeri că guvernul ar putea folosi acest lucru pentru a-şi viza oponenţii politici, în spatele uşilor închise.

Volodimir Kudriţki, a cărui demitere anul trecut a fost denunţată de membri ai consiliului de administraţie al Ukrenergo ca având motivaţii politice, este acuzat de participare la delapidarea a aproximativ 280.000 de euro în 2018, potrivit procuraturii. Tribunalul Pecerski din Kiev a dispus arestarea sa preventivă pentru trei luni.

Fostul şef al companiei energetice de stat Ukrenergo a calificat acuzaţiile şi decizia ca fiind „absurde şi nefondate", potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda.

Preşedinta comisiei parlamentare anticorupţie, Anastasia Radina, a apreciat pe reţelele sociale că, „în acest stadiu, acest caz pare a fi nimic altceva decât o presiune" exercitată asupra fostului director al Ukrenergo.

Preşedintele Volodimir Zelenski a trebuit să bată în retragere în august în faţa protestelor din Ucraina şi a avertismentelor din partea Uniunii Europene, după ce în iulie a reuşit să obţină adoptarea unei legi ce plasa agenţiile anticorupţie sub control guvernamental.

Campania rusă împotriva infrastructurii energetice ucrainene este deosebit de severă în acest an, potrivit relatărilor din mass-media atacurile determinând întreruperea a 60% din producţia de gaze naturale a Kievului, principala sursă de combustibil pentru încălzire a ţării.

 Ucraina, printre cele mai corupte ţări din Europa

Transparency International plasează Ucraina printre cele mai corupte ţări din Europa, în pofida agenţiilor anticorupţie înfiinţate din 2014.

Ucraina, care are ca obiectiv aderarea la UE, a promis să întărească eforturile anticorupţie în timp ce continuă lupta, cu sprijin occidental, împotriva ofensivei ruse

