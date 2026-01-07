search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Atac asupra a două porturi din Odesa: un mort și opt răniți după loviturile Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a lansat miercuri un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților ucrainene. 

Atac rus asupra a două porturi ucrainene de la Marea Neagră FOTO: Telegram/ Odessa Info
Administrația porturilor maritime din Ucraina a anunțat că țintele atacului au fost porturile Ciornomorsk și Pivdenni, două artere esențiale pentru exporturile țării și pentru economia ucraineană, bazată în mare parte pe mărfuri.

„Acesta este încă un atac al unei țări teroriste asupra infrastructurii portuare care contribuie la asigurarea securității alimentare globale”, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, în urma loviturilor au fost avariate instalații portuare, clădiri administrative și rezervoare care conțineau ulei vegetal. Kuleba a precizat că porturile continuă să funcționeze, chiar dacă pagubele sunt încă în curs de remediere.

Atacuri tot mai frecvente asupra porturilor din Odesa

Moscova a atacat porturile maritime din regiunea Odesa de 96 de ori în 2025, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuară ucraineană, un număr aproape triplu față de totalul atacurilor din 2024.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat loviturile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor sub pavilion străin care navigau din aceste porturi, după ce președintele Vladimir Putin a promis să izoleze Ucraina de ieșirea la mare. Această strategie vine ca represalii pentru atacurile Kievului asupra petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă” care navighează spre Rusia.

Contextul escaladării

Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene încă din decembrie, după ce Ucraina a lovit mai multe petroliere goale din „flota fantomă”, pe care Moscova le folosește pentru a transporta țiței către cumpărători, în ciuda sancțiunilor occidentale. Kievul încearcă de mai mult timp să reducă această sursă de venituri, despre care spune că finanțează războiul Rusiei în Ucraina.

