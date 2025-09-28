search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Sistem Patriot, provenit din Israel, activ în Ucraina. O reconfigurare strategică determinată de alianța Moscovei cu Teheranul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă, într-o declarație scurtă pentru presă, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot de fabricație americană, anterior aflat în dotarea Israelului, funcționează deja în Ucraina. Transferul, deși neasumat public de către statul israelian, este rezultatul unei operațiuni diplomatice complexe intermediată de Washington.

Sistem Patriot/ FOTO:Profimedia
Sistem Patriot/ FOTO:Profimedia

„Sistemul israelian funcționează în Ucraina de o lună. Vom mai primi alte două sisteme Patriot în toamnă. Atât pot spune deocamdată”, a declarat liderul ucrainean.

Declarația confirmă informațiile publicate în primăvară de presa americană, potrivit cărora Statele Unite au cerut Israelului să returneze un sistem Patriot mai vechi, retras din uz, pentru a fi modernizat și redirecționat ulterior către Ucraina. Manevra a fost gândită pentru a depăși reticențele guvernului de la Ierusalim, care a evitat până acum să ofere ajutor militar direct Kievului, invocând relațiile strategice sensibile cu Federația Rusă.

De la neutralitate la realiniere: greșeala strategică a Kremlinului

Potrivit analiștilor militari occidentali, această decizie reprezintă o cotitură semnificativă în poziționarea Israelului. Nu presiunile ucrainene, ci apropierea tot mai accentuată dintre Moscova și Teheran au determinat această repoziționare.

„Rusia a ales să sprijine Iranul în cel mai sensibil moment pentru securitatea statului Israel – o eroare strategică majoră”, afirmă Alex Plitsas, fost oficial al Pentagonului și analist la Atlantic Council, într-un interviu acordat publicației Kyiv Post.

În timp ce Iranul furnizează drone și alte resurse militare Moscovei, folosite în atacurile asupra Ucrainei, Teheranul se află simultan într-un conflict nedeclarat dar activ cu Israelul, prin intermediul unor grupări proxy în regiune. Această suprapunere de interese ostile a transformat neutralitatea Israelului într-o poziție imposibil de menținut, explică Plitsas.

„Rusia a semnat un acord de cooperare strategică cu Iranul în timp ce acesta duce un război hibrid împotriva Israelului. Acesta nu mai este un context de deconfliction – este sprijin material oferit unei amenințări existențiale. A fost o greșeală monumentală din partea Kremlinului”, subliniază expertul.

Un sistem redirecționat discret, în contextul unei reconfigurări regionale

Sistemul Patriot în cauză fusese retras anul trecut din dotarea Forțelor Aeriene Israeliene, ca urmare a modernizării arhitecturii de apărare aeriană a țării. Israelul dispune în prezent de o combinație proprie de sisteme de interceptare pe mai multe niveluri, completată de desfășurarea unor interceptoare americane THAAD.

Această evoluție a permis transferul discret al unui activ valoros către Ucraina, fără a altera postura defensivă a Israelului și fără asumarea publică a unei livrări directe.

Pe plan oficial, Ministerul israelian de Externe a negat în luna iunie orice transfer de sisteme Patriot către Ucraina, în timp ce Moscova a susținut că a primit „asigurări” în acest sens. Confirmarea de sâmbătă, oferită de președintele Zelenski, pare să închidă această dispută retorică.

Un efort coordonat, în curs de extindere

Sistemul aflat deja în funcțiune face parte dintr-un aranjament mai amplu, cunoscut informal drept acordul „triunghiular”, prin care Statele Unite recuperează armament din stocurile israeliene pentru a-l redirecționa în sprijinul Ucrainei, prin intermediul unor rute logistice stabilite – inclusiv prin Polonia.

Cele două sisteme suplimentare așteptate în toamnă nu au fost încă atribuite unei surse clare. Analiștii speculează că acestea ar putea proveni din angajamentele deja asumate de state europene, în special Germania, care a anunțat sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

În paralel, Ucraina intensifică apelurile pentru o consolidare a protecției spațiului aerian, în așteptarea unei noi campanii de atacuri cu rachete și drone din partea Rusiei în lunile de iarnă.

Perspective pentru o arhitectură defensivă durabilă

Potrivit experților ucraineni, sistemele existente, chiar și cele occidentale precum Patriot, IRIS-T sau NASAMS, rămân dispersate și insuficiente pentru protecția întregului teritoriu. Necesitatea unei arhitecturi integrate, cu o comandă unificată și acoperire multistratificată, devine tot mai stringentă.

Transferul discret al sistemului israelian sugerează o deschidere nouă în cadrul relațiilor Kiev–Ierusalim, dar și o recalibrare strategică a intereselor regionale. În mod indirect, este și un semnal adresat Kremlinului: alianțele reactive se formează rapid atunci când linia roșie a unui partener de lungă durată este ignorată.

