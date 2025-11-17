Video Serghei Lavrov, prima apariție în public după trei săptămâni de absență și speculații privind căderea în dizgrație

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reapărut luni, 17 noiembrie, în spațiul public, după aproape trei săptămâni de absență care au alimentat numeroase speculații privind posibila sa marginalizare în cercul puterii de la Kremlin. Șeful diplomației ruse s-a întâlnit la Moscova cu ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar, în cadrul unei întrevederi desfășurate la casa de recepții a Ministerului rus de Externe.

Este primul eveniment la care Lavrov participă în persoană de la vizita sa la Minsk, înregistrată pe 28 octombrie. Oficialul rus a subliniat în debutul discuțiilor că aceasta este a șasea întrevedere cu Jaishankar doar în acest an.

„Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni”, a afirmat Lavrov, punctând dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale, potrivit Agerpres.

Totodată, ministrul rus a insistat pe ideea continuității în relațiile dintre Moscova și New Delhi. „Avem un dialog politic intens și o cooperare constantă în cadrul diferitelor platforme internaționale”, a adăugat el.

Ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar a precizat că discuțiile vor viza în special marile conflicte internaționale, inclusiv războiul din Ucraina.

„Este o oportunitate importantă să analizăm situația globală împreună și să ne coordonăm pozițiile”, a declarat ministrul indian de externe.

Semne de întrebare privind poziția lui Lavrov

Reapariția lui Lavrov are loc după o perioadă în care lipsa sa din spațiul public a generat zvonuri privind o posibilă cădere în dizgrație. Surse media au sugerat că ministrul ar fi fost considerat responsabil pentru anularea summitului ruso-american care trebuia să aibă loc la Budapesta.

Diplomatul de 76 de ani, aflat de peste două decenii la conducerea Ministerului de Externe, a lipsit în mod vizibil de la ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse din 5 noiembrie — o întâlnire cu greutate, la care participă, de regulă, nucleul dur al puterii de la Moscova. În cadrul reuniunii, Putin a cerut reluarea discuțiilor privind posibile teste nucleare, primele după 1990.

De asemenea, Kremlinul a anunțat că Lavrov nu va mai conduce delegația Rusiei la summitul G20 din acest an. În locul lui, Putin l-a desemnat pe Maxim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a confirmat decizia, subliniind că aceasta a fost luată „personal” de președinte.