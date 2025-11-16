Trioul de brokeri de putere care a fracturat strategia lui Putin în raport cu SUA

Contactul președintelui rus Vladimir Putin cu administrația Trump - odată perceput drept unul dintre cel mai bine coordonate eforturi diplomatice ale Moscovei- a părut să dea semne de fragmentare, pe fondul speculațiilor că ministrul de externe Serghei Lavrov pierde teren în fața lui Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, relatează Kyiv Independent.

Dmitriev ar încerca să preia frâiele în ceea ce privește comunicarea cu administrația Trump. Deși la prima vedere, nu se întâmplă nimic, apele nu sunt liniștite. Experții avertizează că dinamicile puterii în Rusia nu sunt ceea ce par.

„Ar putea fi geloși unul pe celălalt, poate chiar încercând să se submineze reciproc - este posibil”, a apreciat analistul politic rus și criticul Kremlinului, Fedor Krașeninnikov, pentru Kyiv Independent.

„Nu sunt sigur că Dmitriev își dorește cu adevărat să fie ministru de externe. Dar Lavrov este destul de în vârstă și nu o duce bine cu sănătatea - nu e sigur că, de fapt, nu ar fi bucuros să plece el.”

Trei canale

Cel puțin trei oficiali cu influență au în prezent un rol esențial în legăturile lui Putin cu Washingtonul: Dmitriev, Lavrov și Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus pe probleme de politică externă.

Dmitriev, un director executiv în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev și care a studiat în SUA, a devenit unul dintre intermediarii cheie între Moscova și administrația Trump.

Numit trimis special pentru afaceri economice, el a fost însărcinat cu promovarea unor asocieri cu SUA în schimbul unui „acord de pace favorabil” în Ucraina.

Din perspectiva liderului de la Kremlin, este o persoană de încredere. Este căsătorit cu Natalia Popova, colegă de clasă și prietenă apropiată a fiicei celei mici a lui Putin, Ekaterina Tihonova.

„Pledoaria lui Dmitriev este că îi înțelege pe trumpiștii motivați de relații de afaceri, într-un mod de care diplomația rusă de modă veche nu e capabilă”, a comentat Anton Barbașin, cercetător invitat la Consiliul European pentru Relații Externe.

„Îl vedem pe Dmitriev îmbrățișând o manieră asemănătoare cu cea a lui Trump în relațiile publice (pe X) și el putea pretinde că are legături cu persoane din cercurile mai largi ale lui Trump din Ucraina.”

Pe de altă parte, Lavrov, în vârstă de 76 de ani, a dominat diplomația rusă vreme de trei decenii. Diplomat de carieră încă din perioada sovietică, el a modelat politica externă a Moscovei în perioada războaielor din Georgia, Siria și Ucraina.

„Cu savoir-faire-ul și farmecul său viclean, (Lavrov) a servit drept cel mai bun comandant al lui Putin în confruntarea permanentă cu țările occidentale”, a explicat Marie Mendras, profesoară la Școala de Afaceri Internaționale din Paris a Sciences Po.

„Sarcina lui era să-și convingă interlocutorii străini să încheie înțelegeri cu Moscova, cu mesajul că Putin este un om serios, cu mare autoritate, care trebuie respectat.”

Însă influența sa pare să fi fost pusă la încercare atât de vârstă, cât și de dependența tot mai mare a lui Putin de tehnocrații loiali și de emisarii din umbră.

Cât despre Ușakov, acesta este o figură discretă, dar puternică. Fost ambasador în SUA, el ocupă funcția de principal consilier pe probleme de politică externă al lui Putin încă din 2012.

„Ușakov este chiar lângă Putin- mult mai influent decât Lavrov sau Dmitriev”, a subliniat Krașeninnikov. „El și Putin discută și supraveghează împreună principalele decizii strategice.”

Primele fracturi

Rivalitatea ar fi ieșit la iveală în februarie, când Putin a trimis două echipe să negocieze în paralel cu SUA.

Pe 18 februarie, o delegație rusă condusă de Lavrov s-a întâlnit în Arabia Saudită cu secretarul de stat american Marco Rubio - primul contact oficial între cele două țări de la invazia rusă în Ucraina.

Ușakov a participat la discuții alături de Lavrov, în timp ce Dmitriev a fost văzut la Riyadh, dar a fost exclus de la masa negocierilor.

Potrivit publicației independente ruse Agentstvo , Putin i-a autorizat inițial doar pe Lavrov și Ușakov ca membri ai delegației.

Potrivit surselor publicației, Dmitriev i-a cerut ulterior în mod direct lui Putin să fie lăsat participe la întâlnire - o cerere care i-ar fi fost aprobată, dar fără știrea lui Lavrov.

În momentul în care ministrul rus de externe a observat un al treilea scaun pregătit, ar fi obiectat, insistând ca Putin să-l anunțe personal despre faptul că va fi prezent și Dmitriev.

De altfel, acesta din urmă a părăsit încăperea la scurt timp, vorbind în schimb cu jurnaliștii.

„Se pare că conflictul provine din competiția pentru rolul de negociator-șef”, a remarcat Barbașin. „Ușakov deține oficial acest rol, dar Dmitriev continuă să-i conteste autoritatea.”

Prăbușirea discuțiilor

La câteva luni după primele discuții, efortul lui Putin de comunicare a suferit primul său eșec major.

Lavrov a vorbit la telefon cu Marco Rubio pe 21 octombrie ca parte a pregătirilor pentru un summit prevăzut să aibă loc la Budapesta, care ar fi marcat a doua întâlnire dintre Putin și președintele american Donald Trump.

Doar că secretarul de stat american l-ar fi sfătuit pe Trump să anuleze întrevederea, invocând drept motive cerințele inflexibile ale Moscovei și refuzul acesteia de a lua în considerare un armistițiu în Ucraina.

Eșecul summitului a atras și primele sancțiuni impuse de administrația Trump Rusiei, vizând giganții petrolieri Rosneft și Lukoil.

Speculațiile privind o presupusă cădere în dizgrație a diplomatului veteran s-au răspândit rapid, determinându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, să intervină pentru a clarifica lucrurile.

„Nu este nimic adevărat în aceste afirmații”, a declarat Peskov presei ruse pe 7 noiembrie, explicând că Lavrov este în continuare ministru de externe.

Intervenția lui Dmitriev

În urma acestor evoluții neplăcute pentru Rusia, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei a zburat la Washington pentru a salva relațiile, dar nu prea a găsit interlocutor, întrucât atât Trump și Rubio, cât și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, nu se aflau din țară.

În aceste condiții, emisarul rus ar fi încercat să ia legătura cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, însă nu este clar dacă a avut loc până la urmă vreo întâlnire.

Bessent l-a calificat pe Dmitriev drept „propagandist rus” după ce acesta din urmă a declarat presei americane în timpul vizitei sale că sancțiunile americane nu vor avea niciun impact asupra economiei Rusiei.

Singura sa întâlnire publică a fost cu congresmena republicană pro-rusă Anna Paulina Luna, căreia i-a dăruit o cutie de bomboane de ciocolată inscripționată cu citate din Putin.

„Este discutabil dacă Dmitriev poate prelua conducerea, dar pe termen lung, este mai îndreptățit să preia gestionarea anumitor aspecte ale politicii externe, având în vedere vârsta lui Lavrov și a Ușakov”, a spus Barbașin.

„Dacă eșuează, sau mai degrabă ar fi perceput de Putin ca un eșec, nu va recupera. Dacă va realiza ceva tangibil, se poate ca Putin să-i asigure ascensiunea”, a adăugat el.

Pe de altă parte, ideea că ar exista o luptă majoră pentru putere ar putea fi supraevaluată.

„Ideea unui conflict în cadrul conducerii pare a fi în mare măsură exagerată”, a spus Krașeninnikov. „Majoritatea miniștrilor de externe de astăzi sunt, într-o oarecare măsură, figuri cu puțină putere.”

Totuși, absența lui Lavrov de la o reuniune cheie a Consiliului de Securitate în 5 noiembrie n-a făcut decât să alimenteze zvonuri despre declinul său. În aceeași săptămână, Kremlinul l-a înlocuit din funcția de reprezentant al Rusiei la summitul G20 cu Maxim Oreșkin, șef adjunct al administrației prezidențiale.

Dar experții spun că speculațiile ar putea fi grăbite sau merg prea departe.

Și în alte rânduri au apărut zvonuri că Lavrov urmează să plece, dar asta nu s-a întâmplat. În plus, dispariția lui ar putea avea legătură cu probleme de sănătate sau alte probleme personale.

Analiștii nu prevăd o plecare a lui Lavrov decât într-un scenariu în care Putin i-ar cere demisia.