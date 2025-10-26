Forțele ucrainene contraatacă cu succes în regiunea Harkov și continuă să elibereze așezări

Forțele ucrainene au obținut noi progrese pe frontul din regiunea Harkov, reușind să elibereze mai multe localități în apropiere de Kupiansk, potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.

Centrul american de analiză notează că avansul ucrainean a fost confirmat inclusiv de bloggeri militari ruși, ale căror relatări, de regulă, nu exagerează succesele Kievului. Sursele citate de ISW menționează că armata ucraineană a recucerit localitatea Tișcenkivka, situată la nord-vest de Kupiansk, și a înaintat spre est, în apropiere de Sobilivka.

În același timp, unele surse ruse susțin că trupele Moscovei ar fi pătruns în centrul orașului Kupiansk, însă ISW precizează că nu există dovezi vizuale care să confirme aceste afirmații. Pe imaginile geolocalizate publicate pe 25 octombrie, se pot vedea soldați ruși arborând drapelul Federației Ruse în partea de nord a satului Kurilivka, la sud-est de Kupiansk. Experții americani consideră însă că este vorba despre o infiltrare localizată, nu despre o schimbare semnificativă a liniei frontului.

Anterior, armata ucraineană a desfășurat un atac mecanizat reușit în direcția Kupiansk, în urma căruia a fost eliberată localitatea Mirove.

Trei sate eliberate în regiunea Donețk

Platforma independentă de analiză militară DeepState a anunțat că forțele ucrainene au eliberat trei sate pe direcția Dobropillia, în regiunea Donețk: Zatișok, Suhietske și Kuceriv Iar. Potrivit sursei, armata a respins trupele ruse și în apropierea localităților Fedorivka, Novîi Șahove și Nîkanorivka.

Totodată, raportul indică o activizare a forțelor ruse pe alte sectoare ale frontului — în special în direcțiile Vovceansk și Dobropillia. Trupele Moscovei ar fi avansat în proximitatea localității Hatișce, în regiunea Harkov, și în apropierea satelor Volodîmîrivka și Novotorețke.

În regiunea Donețk, surse independente semnalează că armata rusă ar fi ajuns deja la periferia cartierului Estic din orașul Lîman, unde continuă luptele în pădurile dintre Iampil, Lîman și Zarične.

Potrivit publicației ruse independente Verstka, generali ai armatei ruse i-ar fi promis lui Vladimir Putin cucerirea orașelor Kupiansk și Pokrovsk, considerate obiective strategice ale ofensivei de toamnă.

Regiunea Harkov rămâne una dintre cele mai disputate zone ale frontului, după ce Rusia a lansat în ultimele luni mai multe atacuri pentru a forța Ucraina să redistribuie trupe de pe frontul din Donbas. În pofida pierderilor materiale și umane, armata ucraineană continuă să mențină inițiativa locală pe mai multe direcții, combinând lovituri mecanizate rapide cu acțiuni de recunoaștere și infiltrare.

Analiștii ISW notează că evoluțiile recente sugerează o stabilizare parțială a liniei frontului în regiunea Kupiansk, dar și o presiune crescândă asupra forțelor ruse din nord-estul Ucrainei.