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Scandal între Polonia și Ucraina. Președintele Karol Nawrocki îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez

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Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că a decis să îi retragă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. FOTO: X
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. FOTO: X

Decorația i-a fost acordată lui Zelenski în 2023 de fostul președinte polonez Andrzej Duda, ca recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea cooperării polono-ucrainene și la consolidarea securității regionale, notează dialog.ua. 

Potrivit declarațiilor făcute de Nawrocki pe platforma X, motivul care a stat la baza deciziei este hotărârea autorităților ucrainene de a acorda unei unități de forțe speciale titlul de „Eroii UPA” (Armata Insurecțională Ucraineană), organizație controversată în relațiile dintre cele două state.

Liderul polonez a subliniat că măsura nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean și că sprijinul Varșoviei pentru Ucraina în războiul cu Rusia rămâne neschimbat.

„Nimic nu s-a schimbat în această evaluare. Rusia este agresorul, iar Putin este un criminal”, a declarat Nawrocki.

Presa poloneză precizează însă că retragerea efectivă a distincției necesită și aprobarea premierului Donald Tusk, astfel că decizia nu a intrat încă în vigoare.

Autoritățile ucrainene au criticat imediat anunțul președintelui polonez. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că o asemenea decizie nu face decât să servească intereselor Rusiei.

Șeful diplomației de la Kiev a afirmat că Ucraina a susținut întotdeauna dialogul bazat pe respect reciproc, inclusiv în privința subiectelor istorice sensibile.

„Niciun președinte al unui alt stat nu ar trebui să dicteze istoria Ucrainei”, a transmis Sîbiha.

În semn de protest, ministrul ucrainean a anunțat că renunță la Crucea de Comandor cu Stea a Ordinului de Merit al Poloniei, distincție pe care a primit-o în anul 2022.

Și fostul ministru ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reacționat critic la adresa liderului polonez.

„Lovești oamenii greșiți, Nawrocki. Ratingurile și ura față de ucraineni te orbesc în fața adevăratei amenințări la adresa Poloniei. Ucraina este cea care luptă împotriva acesteia”, a scris Kuleba.

Fostul diplomat a remarcat și faptul că Polonia nu a retras Ordinul Vulturul Alb unor personalități istorice precum Ecaterina a II-a sau Benito Mussolini, deși acestea au avut un rol în perioade considerate nefaste pentru statul polonez.

Noua dispută riscă să tensioneze relațiile dintre Varșovia și Kiev într-un moment în care Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.

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