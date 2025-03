„Au înnebunit și au intrat în panică”. Ucrainenii au scufundat crucișătorul „Moscova” și a înfuriat administrația Biden

La 14 aprilie 2022, armata ucraineană a lovit puternic Flota Mării Negre a Rusiei, scufundând crucișătorul „Moscova”, simbol al puterii navale rusești. Această acțiune a generat o reacție negativă în Statele Unite.

Potrivit The New York Times, în mijlocul lunii aprilie 2022, ofițerii americani și ucraineni de la marină desfășurau o operațiune de rutină de recunoaștere, când au observat ceva neașteptat pe ecranele radarului. „Americanii au spus: Oh, asta e Moscova!”; ucrainenii, în schimb, au spus: ”Doamne, mulțumim mult. La revedere!”, relatează un fost oficial american de rang înalt.

„Moscova”, nava de mare prestigiu a flotei ruse la Marea Neagră , a fost scufundată de ucraineni. Aceasta a fost o lovitură decisivă – o demonstrație a măiestriei ucrainene și a incompetenței rușilor. Totuși, acest episod a subliniat și dezbinarea dintre Ucraina și Statele Unite în primele săptămâni ale războiului.

Americanii au fost furioși deoarece ucrainenii nu i-au avertizat despre atac, au rămas surprinși că Ucraina dispunea de rachete capabile să ajungă la un astfel de obiectiv și au intrat în panică pentru că administrația Biden nu își dorea să permită ucrainenilor să atace un simbol al puterii militare rusești.

The New York Times detaliază relațiile complexe și tensionate dintre comandanții militari ai celor două țări. După invadarea Ucrainei, atunci când oficialii americani au oferit ajutor, au fost întâmpinați cu o barieră de neîncredere.

„Noi luptăm cu rușii. Voi nu. De ce ar trebui să vă ascultăm pe voi?”, i-ar fi spus generalul ucrainean Oleksandr Sîrski comandanților americani în prima lor întâlnire.

Totuși, Sîrski și-a schimbat rapid opinia, recunoscând că americanii erau capabili să furnizeze informații de recunoaștere despre câmpul de luptă, pe care subalternii săi nu le-ar fi obținut niciodată singuri. În primele zile ale războiului, generalul Donohue și câțiva dintre asistenții săi transmiteau telefonic date despre mișcările trupelor rusești către Sîrski și statul său major.

Această cooperare ad-hoc a atins un punct sensibil: rivalitățile din cadrul armatei ucrainene, în special între Sîrski și șeful său, generalul Valerii Zalujnîi. Susținătorii lui Zalujnîi considerau că Sîrski folosea aceste relații pentru a-și întări poziția.

Situația a fost complicată și de tensiunile dintre Zalujnîi și generalul american Mark A. Milley, șeful Statului Major Interarme al armatei SUA. În timpul convorbirilor telefonice, Milley punea adesea sub semnul întrebării cererile Ucrainei de arme sau făcea sugestii despre modul de desfășurare a luptelor, bazate pe informațiile de spionaj satelitar pe care le avea la dispoziție în biroul său de la Pentagon. Aceste conversații erau urmate de pauze incomode, iar Zalujnîi adesea întrerupea abrupt discuțiile sau, uneori, nu mai răspundea deloc apelurilor.

Pentagonul a răspuns prin crearea unei rețele complexe de intermediari. Asistentul lui Milley suna pe generalul-maior David S. Baldwin, comandantul Gărzii Naționale din California, care la rândul său apela un producător de dirijabile din Los Angeles, Igor Pasternak, un om de afaceri de origine ucraineană care îl cunoștea pe ministrul apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov. Ulterior, Reznikov îl contacta pe Zalujnîi, spunându-i, conform lui Baldwin: „Știu că ești supărat pe Milley, dar trebuie să-i dai un telefon”.

Această rețea fragmentată a evoluat treptat într-un parteneriat real, sub presiunea evenimentelor care se derulau cu viteză amețitoare.