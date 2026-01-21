Video Sclavă timp de 25 de ani într-o casă din Anglia. Coșmarul unei femei ținute captive: „Era ca într-un lagăr de concentrare”

O femeie vulnerabilă a fost ținută captivă și obligată să muncească în casa unei familii din Anglia timp de un sfert de secol. A reușit să ceară ajutor abia în 2021, folosind un telefon mobil pe care îl ascunsese în secret.

O britanică în vârstă de 56 de ani, mamă a zece copii, a fost găsită vinovată pentru o serie de abuzuri șocante, după ce a ținut o femeie în propria casă ca pe o sclavă timp de 25 de ani, relatează Daily Mail. Judecătorul a descris cazul ca având o „calitate aproape dickensiană” și a anunțat că o pedeapsă cu închisoarea este „o certitudine”.

Amanda Wixon a acceptat să o primească pe victimă pentru un weekend, în 1996, când aceasta era elevă, dar femeia nu a mai plecat niciodată și a rămas captivă până în 2021, când a reușit să ceară ajutor cu un telefon pe care îl ținea ascuns.

Descoperirea șocantă a poliției

Când polițiștii au ajuns la locuință, au găsit victima, acum în vârstă de peste 40 de ani, plină de vânătăi, fără dinți și dormind într-o cameră mucegăită și umedă, descrisă ca semănând cu „o celulă de închisoare”. Imaginile filmate o arătau slabă, speriată și neîngrijită. Femeia le-a spus agenților că nu se mai spălase de peste un an.

Marți, Wixon a fost găsită vinovată de mai multe infracțiuni, printre care agresiune, lipsire de libertate și obligarea unei persoane la muncă forțată. Judecătorul Ian Lawrie KC i-a acordat eliberare condiționată până la pronunțarea sentinței, în martie, dar a subliniat că închisoarea este „o certitudine”.

„A dispărut din societate”

Procurorul Samuel Jones a spus că victima, o femeie vulnerabilă, practic „a dispărut” din societate. Ea era controlată strict, rareori lăsată să iasă din casă, obligată să ceară voie să mănânce, lipsită de posibilitatea de a se spăla sau de a primi îngrijiri medicale și forțată să curețe ore în șir, adesea în genunchi.

Sursa video: X/ @itvwestcountry

Femeia a povestit că era agresată frecvent, că a fost lovită, împinsă pe scări, strangulată și forțată să se tundă, și că ceilalți copii din casă nu făceau aceleași munci ca ea. „Era ținută în casă și împiedicată să plece, era agresată și lovită de foarte, foarte multe ori și forțată să muncească sub amenințarea violenței. I-au fost refuzate mâncarea și posibilitatea de a se spăla timp de mulți ani”, a spus procurorul.

Instanța a aflat că nu existau dosare medicale sau stomatologice pentru victimă și că nu mai văzuse un medic de aproape 20 de ani. „Până la sfârșitul anilor ’90, pare că această femeie a dispărut într-o gaură neagră”, a adăugat acuzarea.

Vecinii și urmările abuzului

Vecinii au spus că, la început, o vedeau în grădină, apoi a „dispărut”. Unul a povestit: „Am crezut că s-a mutat, dar tot timpul trebuie să fi fost în casă”. Un altul a descris-o ca arătând „ca ceva ieșit dintr-un lagăr de concentrare”.

După ce a fost salvată, victima a avut coșmaruri și simptome de traumă. Un medic a găsit calozități mari pe glezne, puse pe seama anilor petrecuți frecând podelele în genunchi, iar un dentist a spus că trebuie să fi suferit dureri extreme din cauza dinților distruși.

De la eliberare, starea ei s-a îmbunătățit. După ce a primit proteză dentară, „a devenit extrem de emoționată când s-a văzut cu dinți pentru prima dată după mulți ani”. Procurorul a spus că acum „poate să iasă, să mănânce bine, să se îngrașe, să-și lase părul așa cum și-a dorit mereu, chiar să se întoarcă la colegiu”.

Apărarea și verdictul

Apărarea a susținut că acuzațiile sunt „o poveste de fantezie și minciuni” și că ideea că victima era „ținută închisă ca un animal” nu este adevărată. Wixon a negat abuzurile, spunând că nu a împiedicat-o niciodată să plece și că i-a spus să se spele, dar „nu o putea obliga”.

Instanța a găsit-o vinovată pentru două capete de acuzare privind munca forțată, unul pentru lipsire de libertate și trei pentru agresiune care a provocat vătămări corporale. A fost achitată pentru un alt cap de acuzare de agresiune.

La ieșirea din tribunal, Wixon nu a arătat niciun semn de remușcare. Întrebată dacă vrea să-și ceară scuze victimei, a răspuns: „De ce să-mi cer scuze pentru ceva ce nu am făcut niciodată?”.