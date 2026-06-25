Schimbare istorică: Țările UE susțin includerea marilor companii petroliere în fondurile de investiții „verzi”

Țările UE au ajuns la un acord miercuri, 25 iunie, care ar facilita direcționarea investițiilor private destinate activităților ecologice către companii care dezvoltă noi proiecte bazate pe combustibili fosili.

Astfel, scrie Politico, marile companii din domeniul petrolului și gazelor, care investesc miliarde în noi sonde de petrol și zăcăminte de gaze, ar putea continua să fie incluse în fondurile de investiții sustenabile, atât timp cât investesc și în proiecte precum turbine eoliene, energie solară, hidrogen sau tehnologii de captare și stocare a carbonului.

Propunerea ar relaxa semnificativ planul inițial al Comisiei Europene, care urmărea să direcționeze mai multe fonduri către companiile care fac pași reali spre tranziția verde, ca parte a reformei legislației europene privind investițiile sustenabile.

Comisia Europeană vrea să direcționeze investițiile sustenabile către companiile aflate în proces de decarbonizare și să delimiteze mai clar fondurile verzi de cele de tranziție.

Organizațiile de mediu avertizează însă că modificările propuse de statele membre riscă să favorizeze fenomenul de „greenwashing” (prezentarea înșelătoare a unor activități ca fiind ecologice).

„Acest lucru deschide clar ușa greenwashing-ului și trădează încrederea investitorilor și a consumatorilor care cred că își investesc banii în activități sustenabile”, a declarat Isabella Ritter, consilier principal pentru politici publice la organizația nonprofit ShareAction, care promovează sustenabilitatea în mediul de afaceri.

Reuniunea statelor membre de miercuri a avut loc în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură record, un fenomen devenit mai frecvent și mai intens din cauza încălzirii globale provocate de arderea combustibililor fosili.

Experții avertizează că măsura ar putea favoriza greenwashing-ul

Disputa vizează regulile privind includerea companiilor în fondurile de investiții sustenabile. Comisia Europeană vrea să excludă firmele care dezvoltă noi proiecte de combustibili fosili, în timp ce statele membre propun ca acestea să rămână eligibile dacă investesc cel puțin 20% din cheltuielile de capital în proiecte verzi.

„Putem discuta despre definiția exactă a extinderii exploatării combustibililor fosili. Însă o mare companie petrolieră care continuă să dezvolte noi zăcăminte de petrol nu poate susține în mod credibil că se află în tranziție, chiar dacă o parte din investițiile sale este direcționată către energie regenerabilă”, a declarat Pierre Garrault, consilier pentru politici publice în cadrul Forumului European pentru Investiții Sustenabile.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură riscă să îi inducă în eroare pe cei care vor să își investească economiile în fonduri verzi.

Consiliul UE, instituția care reprezintă guvernele statelor membre, trebuie însă să obțină acordul Parlamentului European și al Comisiei Europene înainte ca noile reguli să fie adoptate.

Comisia Europeană a propus anul trecut noi reguli pentru fondurile de investiții sustenabile, inclusiv excluderea companiilor care dezvoltă noi proiecte de petrol și gaze.

Industria petrolieră, inclusiv TotalEnergies, s-a opus măsurii, susținând că aceasta ignoră investițiile în energia cu emisii reduse de carbon.

Și asociația Eurogas a criticat propunerea, pe care a catalogat-o drept „disproporționată” și „nealiniată la realitate”.

În 2024, TotalEnergies a investit peste o treime din cele 17,8 miliarde de dolari cheltuite pentru investiții – aproape 6 miliarde de dolari – în noi proiecte de petrol și gaze, iar 27% (4,8 miliarde de dolari) în proiecte de energie cu emisii reduse de carbon.

Dacă propunerea statelor membre va fi adoptată, compania ar putea fi inclusă în categoria fondurilor de tranziție.