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Lovitură dură pentru flota fantomă a Rusiei. UE va reține navele cu petrol rusesc în Mediterană

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Țările Uniunii Europene și-au autorizat navele de război din Marea Mediterană să rețină petroliere străine suspectate că transportă petrol rusesc. Acest lucru a fost anunțat de șefa serviciului diplomatic al Uniunii Europene, Kaja Kallas, la sosirea la o reuniune a miniștrilor apărării din UE.

Petrolier rusesc FOTO: X
Petrolier rusesc FOTO: X

Kallas a clarificat faptul că reținerile sunt autorizate în cadrul Operațiunii IRINI a forței navale a UE. „Operațiunea noastră IRINI a modificat regulile de angajament și va începe acum să rețină nave. Ideea este de a utiliza cele mai bune practici din diferite țări din Europa”, a explicat ea.

Operațiunea IRINI a UE a fost desfășurată în Marea Mediterană în 2020 pentru a inspecta navele comerciale în scopul prevenirii transporturilor ilegale de arme către Libia, scrie Mediafax.

În primăvară, petrolierele asociate cu companii occidentale au început să își reducă activitatea pe piața rusească de transport maritim de produse petroliere în urma adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE. Acesta a inclus o „bază” pentru impunerea unei interdicții privind furnizarea serviciilor de transport maritim de produse petroliere rusești, care va fi implementată în coordonare cu G7.

Navele militare ale statelor membre UE, în special cele ale Marinei Franceze (cu sprijinul serviciilor de informații din Marea Britanie), desfășoară operațiuni în marea liberă, folosind trupe de elită parașutate din elicoptere pentru a prelua controlul asupra navelor suspecte.

Sunt vizate petrolierele incluse pe listele de sancțiuni ale UE, SUA sau Marii Britanii, care folosesc adesea pavilioane false (cum ar fi cele din Comore sau Mozambic) și structuri de proprietate opace pentru a transporta țiței rusesc.

Până acum, Petrolierul MT Grinch, sancționat la nivel internațional, a fost interceptat în vestul Mediteranei (între Spania și Maroc) și redirecționat de forțele navale franceze pentru investigații detaliate.

Iar Petrolierul Deyna, suspectat de utilizarea unui pavilion fals în timp ce naviga din portul rusesc Murmansk, a fost reținut în mod similar în Mediterană.

Presiunile exercitate de Ucraina și aliații occidentali au determinat UE să treacă de la sancțiuni pur diplomatice sau financiare la măsuri fizice de blocare, direct pe rutele maritime europene. Multe dintre navele din „flota din umbră” sunt vechi, prost întreținute și navighează fără asigurări valide. Incidentele recente, precum cel al petrolierului rusesc Arctic Metagaz rămas în derivă în Mediterană după explozii, au alertat Comisia Europeană cu privire la riscul iminent al unei catastrofe de mediu la porțile Europei. 

Moscova a catalogat aceste acțiuni drept „acte de piraterie” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional privind libertatea de navigație. Ca răspuns direct, Rusia a început să își escorteze ocazional navele comerciale și petrolierele cu propriile nave de război și submarine în apele europene pentru a descuraja confiscările.

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