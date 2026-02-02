Scene de groază. Adolescent de 15 ani, stropit cu benzină și incendiat de un grup de minori: „Am crezut că sunt focuri de artificii”

Un incident extrem de violent petrecut vineri seara pe malul canalului din Anderlecht, Belgia, a șocat comunitatea locală. Un adolescent de 15 ani a fost stropit cu un lichid inflamabil și incendiat de un grup de minori. Vecinii au auzit țipete și au văzut flăcări, crezând inițial că este vorba despre focuri de artificii. Abia câteva secunde mai târziu și-au dat seama că un copil ardea.

„Dintr-odată, flăcările s-au ridicat la câțiva metri deasupra capului său”, a povestit un martor aflat în apropiere. În acest caz, un băiat de 16 ani a fost arestat și plasat într-un centru de detenție pentru minori.

Tragedia s-a produs vineri seara, puțin înainte de ora 19:00, într-o zonă situată între complexul rezidențial Porte de Paris și cheiul Biestebroeck, de-a lungul canalului Bruxelles–Charleroi, în Anderlecht. Mai mulți locuitori au observat o agitație neobișnuită: un grup de tineri se adunase în zonă, se auzeau strigăte și îmbrânceli, urmate de câteva explozii.

„La început am crezut că sunt focuri de artificii. Dar, dintr-odată, am văzut flăcări”, a spus un localnic. În acel moment, nimeni nu a realizat imediat ce se întâmplă, relatează publicația locală 7sur7.

La cafeneaua Le Gentleman, aflată în apropierea locului incidentului, mai mulți locuitori ai cartierului se aflau vineri seara la o băutură. Zgomotul i-a făcut să iasă afară.

„Pentru o clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea”

Thierry, unul dintre martori, descrie scenele ca fiind de neimaginat. „Am văzut un grup de tineri. Era mult zgomot, așa că am ieșit să vedem ce se întâmplă. Băiatul acela – spun clar «băiat», pentru că era doar un copil – alerga în toate direcțiile, țipând. A fost îngrozitor. Mi s-a făcut rău. N-am mai văzut niciodată așa ceva”.

Un alt martor a vorbit despre rapiditatea cu care situația a degenerat. „La început a fost doar o mică lumină. Apoi, dintr-odată, flăcările au țâșnit la câțiva metri deasupra capului său. Cel puțin trei metri. Pentru o clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea. Hainele îi erau în flăcări și încerca să le smulgă”.

A sărit în canal pentru a se salva. Are arsuri pe o treime din corp

În încercarea disperată de a se salva, adolescentul a fugit spre canal. „Faptul că a mai avut acest reflex este incredibil”, spune un martor. Distanța mică dintre chei și apă i-a permis să sară rapid în canal. Martorii, iar apoi echipele de intervenție, au încercat să-l scoată din apă cât mai repede.

Ancheta a stabilit ulterior că băiatul fusese stropit cu un lichid inflamabil. „A suferit arsuri grave”, a confirmat Mélanie Geeraerts, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Halle–Vilvorde. Picioarele i-au fost afectate în mod deosebit.

Adolescentul, în vârstă de 15 ani, a fost transferat la centrul pentru mari arși al spitalului militar din Neder-over-Heembeek. Starea sa a fost inițial îngrijorătoare, însă în prezent este stabilă. Medicii estimează că aproximativ o treime din suprafața corpului i-a fost arsă.

Un minor de 16 ani, arestat. Ancheta este în desfășurare

Circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare. Ancheta, desfășurată de zona de poliție Bruxelles-Sud, urmărește să stabilească motivul agresiunii și rolul fiecărei persoane implicate. Toate pistele sunt luate în calcul.

Un tânăr de 16 ani, originar din regiunea Dendermonde, a fost reținut și plasat în centrul De Grubbe, prin decizia judecătorului de la tribunalul pentru minori, a confirmat Parchetul din Flandra Orientală. Parchetul din Halle-Vilvorde vorbește despre posibila implicare a mai multor minori și menționează alți doi suspecți, al căror rol exact urmează să fie stabilit.

Sâmbătă, alte trei persoane au fost inițial reținute de poliția Bruxelles-Sud, însă s-a constatat că nu aveau legătură cu incidentul și au fost eliberate.

Cartier considerat liniștit, dar cu probleme de securitate

Victima este un băiat de 15 ani din Anderlecht. Zona în care a avut loc atacul este descrisă de localnici drept relativ liniștită, înconjurată de blocuri de locuințe. Totuși, aceștia semnalează de mai mult timp probleme legate de trafic de droguri.

„De ceva timp se vând droguri aici. Seara, mașini și scutere se opresc constant în zona podului, puțin mai încolo. Uneori e ca un drive-in”, spune o femeie din cartier.

Locuitorii afirmă că poliția a intervenit ferm în trecut, dar atenția s-a mutat ulterior către alte zone. Deocamdată nu se știe dacă violențele de vineri seara au legătură cu traficul de droguri. „Nu am mai văzut niciodată o asemenea violență aici”, spun oamenii din zonă.

Poliția a revenit la locul tragediei sâmbătă dimineața, iar Parchetul subliniază că, pentru moment, toate ipotezele rămân deschise.