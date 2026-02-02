search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scene de groază. Adolescent de 15 ani, stropit cu benzină și incendiat de un grup de minori: „Am crezut că sunt focuri de artificii”

0
0
Publicat:

Un incident extrem de violent petrecut vineri seara pe malul canalului din Anderlecht, Belgia, a șocat comunitatea locală. Un adolescent de 15 ani a fost stropit cu un lichid inflamabil și incendiat de un grup de minori. Vecinii au auzit țipete și au văzut flăcări, crezând inițial că este vorba despre focuri de artificii. Abia câteva secunde mai târziu și-au dat seama că un copil ardea.

Un adolescent de 15 ani a fost stropit cu benzină și incendiat FOTO: Arhivă
Un adolescent de 15 ani a fost stropit cu benzină și incendiat FOTO: Arhivă

„Dintr-odată, flăcările s-au ridicat la câțiva metri deasupra capului său”, a povestit un martor aflat în apropiere. În acest caz, un băiat de 16 ani a fost arestat și plasat într-un centru de detenție pentru minori.

Tragedia s-a produs vineri seara, puțin înainte de ora 19:00, într-o zonă situată între complexul rezidențial Porte de Paris și cheiul Biestebroeck, de-a lungul canalului Bruxelles–Charleroi, în Anderlecht. Mai mulți locuitori au observat o agitație neobișnuită: un grup de tineri se adunase în zonă, se auzeau strigăte și îmbrânceli, urmate de câteva explozii.

La început am crezut că sunt focuri de artificii. Dar, dintr-odată, am văzut flăcări”, a spus un localnic. În acel moment, nimeni nu a realizat imediat ce se întâmplă, relatează publicația locală 7sur7.

La cafeneaua Le Gentleman, aflată în apropierea locului incidentului, mai mulți locuitori ai cartierului se aflau vineri seara la o băutură. Zgomotul i-a făcut să iasă afară.

„Pentru o clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea”

Thierry, unul dintre martori, descrie scenele ca fiind de neimaginat. „Am văzut un grup de tineri. Era mult zgomot, așa că am ieșit să vedem ce se întâmplă. Băiatul acela – spun clar «băiat», pentru că era doar un copil – alerga în toate direcțiile, țipând. A fost îngrozitor. Mi s-a făcut rău. N-am mai văzut niciodată așa ceva”.

Un alt martor a vorbit despre rapiditatea cu care situația a degenerat. „La început a fost doar o mică lumină. Apoi, dintr-odată, flăcările au țâșnit la câțiva metri deasupra capului său. Cel puțin trei metri. Pentru o clipă am crezut că băiatul ținea o torță, dar, de fapt, el ardea. Hainele îi erau în flăcări și încerca să le smulgă”.

A sărit în canal pentru a se salva. Are arsuri pe o treime din corp

În încercarea disperată de a se salva, adolescentul a fugit spre canal. „Faptul că a mai avut acest reflex este incredibil”, spune un martor. Distanța mică dintre chei și apă i-a permis să sară rapid în canal. Martorii, iar apoi echipele de intervenție, au încercat să-l scoată din apă cât mai repede.

Citește și: Bărbatul din Satu Mare care și-a incendiat iubita apoi a fugit pe un cal este cercetat pentru tentativă de omor. Femeia e în stare gravă

Ancheta a stabilit ulterior că băiatul fusese stropit cu un lichid inflamabil. „A suferit arsuri grave”, a confirmat Mélanie Geeraerts, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Halle–Vilvorde. Picioarele i-au fost afectate în mod deosebit.

Adolescentul, în vârstă de 15 ani, a fost transferat la centrul pentru mari arși al spitalului militar din Neder-over-Heembeek. Starea sa a fost inițial îngrijorătoare, însă în prezent este stabilă. Medicii estimează că aproximativ o treime din suprafața corpului i-a fost arsă.

Un minor de 16 ani, arestat. Ancheta este în desfășurare

Circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare. Ancheta, desfășurată de zona de poliție Bruxelles-Sud, urmărește să stabilească motivul agresiunii și rolul fiecărei persoane implicate. Toate pistele sunt luate în calcul.

Un tânăr de 16 ani, originar din regiunea Dendermonde, a fost reținut și plasat în centrul De Grubbe, prin decizia judecătorului de la tribunalul pentru minori, a confirmat Parchetul din Flandra Orientală. Parchetul din Halle-Vilvorde vorbește despre posibila implicare a mai multor minori și menționează alți doi suspecți, al căror rol exact urmează să fie stabilit.

Sâmbătă, alte trei persoane au fost inițial reținute de poliția Bruxelles-Sud, însă s-a constatat că nu aveau legătură cu incidentul și au fost eliberate.

Cartier considerat liniștit, dar cu probleme de securitate

Victima este un băiat de 15 ani din Anderlecht. Zona în care a avut loc atacul este descrisă de localnici drept relativ liniștită, înconjurată de blocuri de locuințe. Totuși, aceștia semnalează de mai mult timp probleme legate de trafic de droguri.

„De ceva timp se vând droguri aici. Seara, mașini și scutere se opresc constant în zona podului, puțin mai încolo. Uneori e ca un drive-in”, spune o femeie din cartier.

Locuitorii afirmă că poliția a intervenit ferm în trecut, dar atenția s-a mutat ulterior către alte zone. Deocamdată nu se știe dacă violențele de vineri seara au legătură cu traficul de droguri. „Nu am mai văzut niciodată o asemenea violență aici”, spun oamenii din zonă.

Poliția a revenit la locul tragediei sâmbătă dimineața, iar Parchetul subliniază că, pentru moment, toate ipotezele rămân deschise.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Alocațiile copiilor ajung mai devreme în februarie 2026. Data la care intră banii
playtech.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Tocanita de varza Sursa foto shutterstock 2248605665 jpg
N-ai mai mâncat varză așa! Tocănița care îți schimbă percepția
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea