Breaking Percheziții în două saloane de masaj erotic din București, într-un dosar de proxenetism. Rețeaua, condusă de o femeie de 80 de ani

Polițiștii Capitalei au descins sâmbătă, 21 februarie, în două saloane de masaj erotic din București, în cadrul unui dosar de proxenetism.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Încă din aprilie 2025, nouă persoane, manageri și angajați ai celor două saloane, sunt suspectate că ar fi facilitat prostituția mai multor femei la două saloane de masaj erotic din București.

Potrivit surselor „Adevărul”, este vorba despre saloanele VIP Zone de pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu și Mistic Masaj de pe strada Benjamin Franklin. Tot potrivit surselor, rețeaua ar fi fost condusă de către o femeie de 80 de ani.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale.

Pe 21 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în aplicare cele nouă mandate de percheziție domiciliară. Suspecții au fost conduși la audieri, iar față de opt dintre ei s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței.

Au fost ridicate sume de bani – aproximativ 370.000 lei, 86.000 euro, 15.000 dolari și 3.000 lire sterline – precum și laptopuri, telefoane, jucării sexuale, prezervative și tablete. Suspecții sunt în prezent prezentați instanței.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5, pentru proxenetism în formă continuată.