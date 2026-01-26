search
Tânărul care și-a ucis și incendiat mama, medic cardiolog, refuză predarea în Franța. „Are membri de familie în România și vrea să fie aproape de ei”

0
0
Publicat:

Instanța din Cluj a decis o nouă amânare în cazul tânărului român de 23 de ani, Andrei Boilă, acuzat că și-a ucis și incendiat mama, medic cardiolog, în Franța. Judecătorii au aprobat cererea avocatului său ca acesta să fie reprezentat și de un apărător din Franța, amânând totodată luarea unei decizii privind extrădarea.

Andrei Boilă este reținut și refuză extrădarea FOTO: Cluj24
Andrei Boilă este reținut și refuză extrădarea FOTO: Cluj24

Procesul a fost reprogramat pentru data de 5 februarie.

„Instanța a aprobat cererea noastră de angajare a unui avocat în Franța, care este unul dintre cei mai buni în spețe din această sferă și vom începe colaborarea în cel mai scurt timp. Acest avocat se va ocupa de dosarul de fond în Franța. Clientul meu nu dorește să fie predat autorităților franceze, pentru că are membri de familie în România și vrea să fie aproape de ei, dar înțelege că trebuie ca situația sa juridică din Franța să fie clarificată. Probabil clientul meu va fi extrădat în Franța până la urmă, dar el dorește ca drepturile sale în România să fie respectate”, a declarat avocatul Dan Boloș, potrivit cluj24.

Acesta a precizat că avocatul francez nu va veni în România, ci îl va reprezenta pe Boilă doar în Franța.

Luni, 26 ianuarie, Andrei Boilă a fost adus din nou în fața instanței, unde a refuzat predarea către autoritățile franceze. Procurorul a cerut explicații pentru refuz, în timp ce avocatul său a invocat dreptul la dublă reprezentare și a solicitat garanții privind transferul eventual în România, în cazul unei condamnări în Franța.

Totodată, avocatul a cerut instanței să transmită o adresă autorităților franceze pentru a afla penitenciarul în care ar urma să fie încarcerat și condițiile de detenție.

Curtea de Apel Cluj va prelungi și mandatul provizoriu de arestare de 15 zile al lui Andrei Boilă, care expiră pe 29 ianuarie.

Crima oribilă a avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2025, iar de atunci Andrei Boilă a fost căutat de autoritățile franceze, care îl consideră principalul suspect pentru uciderea mamei sale.

Simona Boilă, mama sa, era medic cardiolog în Molsheim și absolventă a Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca.

Tânărul a fost prins pe 14 ianuarie 2026 de polițiștii clujeni la Iulius Mall din Cluj-Napoca, iar o zi mai târziu a fost arestat provizoriu pe 15 zile de Curtea de Apel Cluj.

