Eileen Gu, medalie de aur înecată în lacrimi de tristețe: „Tocmai am aflat că a murit”

După ce a câștigat titlul olimpic la halfpipe, sportiva Eileen Gu a plâns la conferința de presă, după ce a aflat că i-a murit bunica: „A jucat un rol foarte important în viața mea. Sper că am făcut-o mândră”.

După două medalii de argint la Livigno la slopestyle și la big air, care au încoronat-o drept cea mai de succes schioare freestyle din toate timpurile la Jocurile Olimpice de iarnă, vedeta zăpezii, Eileen Gu, și-a încheiat competiția cu o medalie de aur, a treia din carieră, după cele două de la Beijing 2022.

A câștigat la categoria sa favorită: halfpipe. A șasea medalie olimpică, adjudecată în ziua de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026, a fost însă o mare de emoții amestecate pentru campioana născută în 2003.

Succesul a venit însoțit de o durere personală. La scurt timp după victorie, sportiva chineză de origine americană a aflat de trecerea în neființă a bunicii sale, o figură centrală în viața sa.

Schioarea, care a ajuns târziu la conferința de presă de după cursă, și-a cerut scuze reporterilor, explicând motivul absenței sale inițiale. „Îmi pare rău, dar tocmai am aflat că bunica mea a decedat”, a spus ea printre lacrimi. „A jucat un rol foarte important în viața mea și am admirat-o întotdeauna, m-a inspirat”, a adăugat ea.

Gu a explicat că ultima dată când a văzut-o, înainte de a pleca la Jocurile Olimpice, bunica ei era bolnavă și, prin urmare, plecase știind că această veste tragică putea sosi în orice moment. „Nu i-am promis că voi câștiga, dar i-am promis că voi fi curajoasă, la fel ca ea”, a explicat Gu.

„Sunt cu adevărat fericită că am putut să țin această promisiune pe care i-am făcut-o bunicii mele și sper că am făcut-o mândră”, a adăugat Gu.