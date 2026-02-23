Magnatul francez Bernard Arnault își face iaht de 145 de metri. Patronul echipei Paris FC are o avere de 200 de miliarde de dolari

Noua „jucărie” a omului de afaceri Bernard Arnault, proprietarul Louis Vuitton, Bulgari și Fendi, dar cu conexiuni și în fotbal, pare să se fi săturat de frumosul Symphony - megaiahtul de 100 de metri - și își pregătește un alt superiaht, un gigant al mărilor, de 145 de metri. Se așteaptă să coste în jur de 650 de milioane de dolari și va oferi un nivel fără precedent de lux la bord.

Bernard Jean Étienne Arnault împlinește 87 de ani pe 5 martie. Fondator, președinte și CEO al LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy, născut în 1987), el controlează în prezent aproape două treimi din piața globală de modă și lux. Anul trecut nu i-a mers prea bine. Și-a închis situațiile financiare din 2025 la 80,8 miliarde de euro, o scădere de 5% datorită diviziei sale Fashion & Leather, care include mărci precum Bulgari, Loro Piana și Fendi.

Însă Arnault nu pare îngrijorat. În ciuda faptului că topurile averii personale fluctuează de la o lună la alta, antreprenorul francez se numără confortabil printre primii zece bogați oameni din lume, cu o avere estimată între 190 și 200 de miliarde de dolari. După megaiahtul Symphony, se pregătește pentru un nou proiect. Pactic, de la o navă de 100 de metri, va trece la una de 145 de metri, construită tot de un șantier naval olandez de încredere, Feadship. Se așteaptă ca noua bijuterie să-l coste 650 de milioane de dolari și să devină unul dintre cele mai scumpe, luxoase și avansate tehnologic iahturi din lume. Unii au estimat costurile anuale de operare între 60 și 70 de milioane de dolari.

Bernard Arnault nu este un armator obișnuit: are o pasiune îndelungată pentru mare, ceea ce a făcut ca firma-mamă Louis Vuitton să fie sponsorul prin excelență al Cupei Americii încă din 1983, în timp ce a debutat în Formula 1 anul trecut. El a avut întotdeauna visul de a achiziționa șantierul naval Riva. Iar Symphony, dincolo de inevitabilele facilități de lux (cinematograf, piscină, sală de sport, nenumărate elemente acvatice...) de care se laudă iahturile de lux, se mândrește cu un design exterior extrem de elegant, fără forță, cu o formă zveltă. Poate găzdui 40 de persoane, inclusiv 27 de membri ai echipajului, dar mai presus de toate, a fost proiectat meticulos pentru eco-sustenabilitate, cu una dintre cele mai avansate soluții de propulsie hibridă din lumea nautică, permițând navei să funcționeze cu energie electrică pură timp de aproximativ 30% din timp. Este sigur că, de îndată ce va fi scoasă la vânzare, va găsi un cumpărător.

Mașini de 10 milioane de euro

Se știu puține lucruri sau nimic despre noul proiect al magnatului, deoarece șantierele navale importante preferă intimitatea clienților lor. Conform zvonurilor din industrie, megaiahtul ar trebui să se întindă pe 8-9 punți, să cântărească 10-12.000 de tone, să dispună de un centru de wellness de ultimă generație (saună, băi turcești, crioterapie) și să găzduiască un echipaj de aproximativ 80 de persoane.

Două elemente sunt esențiale, având în vedere pasiunile lui Bernard Arnault: o mică sală de concerte pentru pian, un instrument de lucru pentru soția sa canadiană, Hélène Mercier, și o galerie pentru o mică parte din incredibila sa colecție de artă, formată din aproximativ trei mii de lucrări din secolele XX și XXI, majoritatea deținute de Fundația Louis Vuitton din Paris.

Interesant este că, în comparație cu valoarea colecției (se pare că este de 1,2 miliarde de dolari) și costul viitorului său megaiaht, flota sa auto este demnă de luat în considerare, având în vedere că prețurile combinate ale supermașinilor sale se ridică la aproximativ zece milioane de euro, în timp ce costul achiziționării unei participații de 55% la Paris FC - a doua echipă de fotbal a capitalei Franței din prima divizie - și al revitalizării acesteia nu ar depăși 200 de milioane de euro.