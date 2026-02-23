search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Craiova fuge, nimeni n-o ajunge. Oltenii văd titlul după o suferință de 35 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În etapa a 28-a, liderul Universitatea Craiova a dispus duminică seară de codașa Unirea Slobozia în deplasare, scor 3-0.

Duel din meciul Slobozia - Craiova FOTO Facebook Universitatea Craiova
Duel din meciul Slobozia - Craiova FOTO Facebook Universitatea Craiova

Vladimir Screciu (29) a deschis scorul cu un şut de la 20 de metri, Nikola Stevanovic (59) a majorat diferența după un corner, iar francezul Steven Nsimba (64) a închis tabela din centrarea lui David Matei. În tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1.

Oltenii au 56 de puncte, cu 4 peste Dinamo și Rapid. Universitatea are trei victorii şi un egal în ultimele patru etape. Unirea are o victorie şi şase eșecuri în ultimele şapte etape. 

În acest duel, Nicușor Bancu și Cristi Bărbuț au avut o mică altercație, în minutul 47, când Bancu a cerut penalty. Centralul a lăsat jocul să meargă, dar Bărbuț i-a bătut obrazul adversarului său.

Nicușor s-a luat de arbitrii din camera VAR, iar la scurt timp după ce meciul s-a terminat, acesta a declarat:

A doua poate nu a fost. M-a împins, dar poate nu a fost. Dar, la prima fază, a fost clar. Cei din camera VAR au venit mai târziu, nu au văzut faza cred. Au venit după acea fază și n-au văzut de la început. Nu știu ce s-a întâmplat. Putea să schimbe soarta meciului faza aia. E ceva incredibil, nu înțeleg cum nu pot vedea aceste lucruri”.

Craiova a câștgat ultima oară titlul în 1991, când a reușit eventul Cupă-campionat. Și acum, trupa din Bănie este implicată în ambele competiții. Pe 4 martie, de la ora 20:30, Universitatea Craiova și CFR Cluj se vor înfrunta în sferturile de finală ale Cupei României.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
Ce decizie au luat șefii lui Dinamo! O lasă trupa lui Kopic mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! “Îi înţeleg pe suporteri”
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Cum poți economisi bani în vacanţa din Grecia. Trucurile românilor care merg acolo an de an
playtech.ro
image
Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul după uciderea liderului unui cartel. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești