În etapa a 28-a, liderul Universitatea Craiova a dispus duminică seară de codașa Unirea Slobozia în deplasare, scor 3-0.

Vladimir Screciu (29) a deschis scorul cu un şut de la 20 de metri, Nikola Stevanovic (59) a majorat diferența după un corner, iar francezul Steven Nsimba (64) a închis tabela din centrarea lui David Matei. În tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1.

Oltenii au 56 de puncte, cu 4 peste Dinamo și Rapid. Universitatea are trei victorii şi un egal în ultimele patru etape. Unirea are o victorie şi şase eșecuri în ultimele şapte etape.

În acest duel, Nicușor Bancu și Cristi Bărbuț au avut o mică altercație, în minutul 47, când Bancu a cerut penalty. Centralul a lăsat jocul să meargă, dar Bărbuț i-a bătut obrazul adversarului său.

Nicușor s-a luat de arbitrii din camera VAR, iar la scurt timp după ce meciul s-a terminat, acesta a declarat:

„A doua poate nu a fost. M-a împins, dar poate nu a fost. Dar, la prima fază, a fost clar. Cei din camera VAR au venit mai târziu, nu au văzut faza cred. Au venit după acea fază și n-au văzut de la început. Nu știu ce s-a întâmplat. Putea să schimbe soarta meciului faza aia. E ceva incredibil, nu înțeleg cum nu pot vedea aceste lucruri”.

Craiova a câștgat ultima oară titlul în 1991, când a reușit eventul Cupă-campionat. Și acum, trupa din Bănie este implicată în ambele competiții. Pe 4 martie, de la ora 20:30, Universitatea Craiova și CFR Cluj se vor înfrunta în sferturile de finală ale Cupei României.