23 februarie: Ziua în care a avut loc Masacrul de la Pădurea Olănești

Istoria consemnează că pe 23 februarie s-a patentat motorul Diesel, a început revoluția rusă din februarie și a fost înființat partidul fascist în Italia. La 23 februarie 1443 s-a născut Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, care a devenit rege la vârsta de 15 ani. Tot într-o zi de 23 februarie a fost înființată Armata Roșie.

1443: S-a născut Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, devenit rege al Ungariei la vârsta de 15 ani

În 24 ianuarie 1458 pe Dunărea îngheţată între cele două oraşe Pesta şi Buda peste 15000 de oameni aclamau entuziaşti numele noului rege: Matia, fiul lui Iancu de Hunedoara.

Matia a fost înscăunat la Buda în 14 februarie 1458 fără coroana Sf. Ştefan, care era de mulţi ani în custodia lui Frederic al III-lea de Habsburg. La câteva săptămâni după ce şi-a ocupat tronul, Matia le-a arătat tuturor adevărata sa personalitate. Un adolescent de 15 ani a preluat în modul cel mai serios posibil frâiele regatului Ungariei. Palatinul Garai a fost înlocuit, a desfiinţat regenţa unchiului său şi, din cauza opoziţiei sale, l-a arestat.

După cum a remarcat un mare istoric maghiar, Pál Engel: „Începând de atunci şi până la moarte, nu a mai lăsat din mâini guvernarea ţării. A acţionat cu aceeaşi fermitate, rapiditate şi determinare, atât acasă, cât şi în politica externă. Numai datorită acestor însuşiri a reuşit ca regatul său, care, de la moartea lui Sigismund, trecea dintr-o criză în alta, să devină în câţiva ani, din nou, o mare putere a Europei Centrale.”

1633: Înalta Poartă îl recunoaște pe Matei Basarab, domn al Țării Românești

Matei Basarab (uneori și Matei Brâncoveanu, n. 1580, Brâncoveni – d. 9 aprilie 1654) a fost domnul Țării Românești între 1632 și 1654. Domnia i-a fost marcată de confruntări cu Vasile Lupu, domnul Moldovei.

Pe plan cultural, Matei Basarab a ctitorit și a refăcut o seamă de lăcașuri de cult. Sfârșitul domniei a fost caracterizat de o slăbire a autorității domnești în raport cu mercenarii seimeni, care avea să ducă la Răscoala seimenilor din timpul lui Constantin Șerban.

1889: S-a născut regizorul american Victor Fleming, câștigător al premiului Oscar pentru filmul „Pe aripile vântului”

„Pe aripile vântului” este unul din cele mai vizionate filme din istorie, deținând recordul la încasări. Filmările au durat 140 de zile, iar premiera a avut loc la 15 decembrie 1939, în Atlanta.

„Pe aripile vântului” (Gone With the Wind) este un film american din 1939, regizat de Victor Fleming, cu superba Vivien Leigh și fermecătorul Clark Gable în rolurile principale.

A primit zece premii Oscar, un record deținut timp de douăzeci de ani, Ben-Hur doborându-l în 1960. În lista Insitutului American de Film 100 de ani...100 de filme (1998), Pe aripile vântului a fost clasat pe locul patru, iar în lista omonimă aniversară a coborât două locuri. În iunie 2008, AFI a publicat lista AFI 10 top 10 – o listă a celor mai bune zece filme din zece genuri. Pe aripile vântului a fost clasat al patrulea în categoria „Epopei”.

1893: A fost patentat motorul Diesel, o descoperire a inginerului german Rudolf Diesel

Motorul diesel este un motor cu ardere internă în care combustibilul se aprinde datorită temperaturii ridicate create de comprimarea aerului necesar arderii, şi nu prin utilizarea unui dispozitiv auxiliar, aşa cum ar fi bujia în cazul motorului cu aprindere prin scânteie. Motorul lucrează pe baza ciclului Diesel.

Numele motorului a fost dat după inginerul german Rudolf Diesel la sugestia soţiei sale, Martha Diesel, care în 1895 îl sfătuieşte cu: Nenn ihn doch einfach Dieselmotor! („numeşte-l pur şi simplu motor Diesel!”), uşurând astfel lui Diesel căutarea după denumirea motorului, pe care l-a inventat în 1892 şi l-a patentat pe 23 februarie 1893. Intenţia lui Diesel a fost ca motorul său să utilizeze o gamă largă de combustibili, inclusiv praful de cărbune. Diesel şi-a prezentat invenţia funcţionând în 1900 la Expoziţia Universală (World’s Fair) având drept combustibil ulei de alune.

1912: S-a născut etnologul şi scriitorul Romulus Vulcănescu

Etnologul şi scriitorul Romulus Vulcănescu, a fost cercetător și șef de sector la Institutul de Arheologie din București (din 1958), cercetător și șef de sector la Institutul de Istoria Artei (din 1960), cercetător și șef al Secției etnografice (din 1967) la Institutul de Etnografie și Folclor, ale Academiei Române.

A elaborat lucrări de sociologia și filosofia culturii, mitologie, etnografie, etnologie și folcloristică, iar o secțiune însemnată a operei sale o constituie studiile de mitologie. În 1993 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

1918: A fost înființată Armata Roșie

Armata imperială rusă a fost una dintre forțele militare de temut ale lumii – de la crearea sa până la dispariția în flăcările revoluției ruse și reapariția fulminantă sub spectrul invincibil al Armatei Roșii. Timp de mai bine de 200 de ani, armata a funcționat ca un organ vital al statului rus, ducând războaie de cucerire pe două continente – Asia și Europa, ajungând până în Alaska și reprezentând o amenințare permanentă, inclusiv pentru statele și posesiunile coloniale din Oceanul Indian și Pacific, și chiar din Africa, scrie istoricul Andrei Pogăciaș în Historia.

În urma armistiţiului încheiat la 12 septembrie 1944 la Moscova între România şi Puterile Aliate (Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii si Regatul Unit al Marii Britanii) şi a tratatelor de pace de la Paris, România a intrat sub ocupaţia militară sovietică. Arhivele militare vorbesc despre faptul că în 1946, nu mai puţin de 615.000 militari se aflau pe teritoriul ţării noastre.

Trupele sovietice au fost retrase treptat, în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu toate acestea, regimul de la Bucureşti a continuat să aducă elogii Uniunii Sovietice şi au continuat măsurile represive împotriva „duşmanilor“.

Arestările au continuat, s-au organizat şedinţe publice de demascare, exact ca în anii '50. Ele, spune istoricul Ioan Scurtu, în lucrarea „Premisele schimbărilor revoluţionare din anul 1989“ publicată în „Studii şi articole de istorie LXXV“, 2009, erau menite să adoarmă vigilenţa Kremlinului, care trebuia să ştie că România rămânea o verigă puternică a lagărului socialist.

Regimul a devenit mai relaxat. Din anul 1960 s-a trecut la eliberarea deţinuţilor politic, prin mai multe decrete de amnistie. În august 1964 au fost puşi în libertate ultimii 10.000 de deţinuţi politic.

1919: Benito Mussolini a înființat Partidul Fascist

Benito Mussolini s-a născut la 29 iulie 1883 într-un mic oraş din Nordul Italiei. Este cunoscut în toată lumea datorită regimului pe care acesta l-a adoptat dar şi apelativului pe care acesta şi l-a ales- „Il Duce“.

Mussolini a utilizat operele lui Plato, Georges Sorel, Nietzsche şi ideile socialiste şi economice ale lui Vilfredo Pareto în crearea fascismului. „Republica”, opera lui Plato, conţinea o serie de idei pe care fascismul le-a promova ca legi, opoziţia faţă de democraţie, protejarea sistemului de clase şi promovarea colabărării dintre clase, respingerea egalitarismului, crearea unei clase de război pentru ca cetăţenii să săvârşeasă acţiuni favorabile statului, şi intervenţia statului în educaţie pentru a promova crearea de războinici şi a viitorilor conducători ai statului.

Fasciştii, conduşi de un apropiat a lui Mussolini, Dino Grandi, au format trupe armate numite „Cămăşile negre” cu scopul de a restaura ordinea pe străzile Italiei, dar au avut şi conflicte cu comuniştii, socialiştii sau anarhiştii. “Cămăşile negre” atacau grevele, sindicatele rurale chiar şi municipalităţile socialiste şi acţionau cu violenţă.

Gruparea fascistă a crescut foarte repede, astfel că în numai 2 ani a devenit Partidul naţional fascist la un congres din Roma. În 1921 Mussolini a fost ales în Camera Deputaţilor pentru prima dată.

Ca dictator al Italiei, întâia prioritate a lui Mussolini a fost subjugarea minţii poporului italian prin folosirea propagandei, scrie Historia.

1929: Au început şi în România concursurile de frumuseţe. Magda Demetrescu a fost aleasa „Miss România 1929”

Liviu Rebreanu o descria astfel pe câştigătoarea concursului de Miss Romania : “Guriţa mică şi roşie ca o cireaşă coaptă, un corp minunat, sculptat parcă, în cea mai fină marmoră, un picioruş micuţ şi nervos, braţe pline, de o albeaţă strălucitoare, iată admirabilele elemente ce împodobesc pe aceea care va purta tricolorul frumuseţii române peste Ocean, la concursul internaţional din Galverston.”

Magda Demetrescu a participat din partea Romaniei la a 10-a ediție a Miss Univers, din 1929, de la Glaveston in Statele Unite.

A fost prima ediție la care a participat și a ajuns în finală (câștigând și locul 6) o româncă. A primit un premiu de 100 de dolari și un ceas-brățară.

1932: A avut loc Masacrul de la Pădurea Olănești

Masacrul de la Pădurea Olănești (cunoscut și ca Masacrul de pe Nistru) a avut loc la 23 februarie 1932, unde aproximativ 40 de români transnistreni au fost uciși de către trupele sovietice când încercau să treacă granița din URSS în România.

La ora 12 noaptea, în dreptul comunei Olăneşti, de pe malul sovietic unde era o pădure, se aude o canonadă prelungă de mitraliere şi bubuituri de grenadă.

Canonada durează vreo douăzeci de minute, după care încetează cu totul. După un timp pe malul românesc îşi face apariţia un grup de douăzeci de refugiaţi moldoveni îngroziţi, cu privirile rătăcite. Opt dintre ei sunt răniţi de gloanţe. Tremurând de spaimă, povestesc că au fost mai bine de şaizeci de români care au pornit spre malul Nistrului prin pădurea Olăneşti, dar au fost surprinşi de grănicerii sovietici şi agenţii GPU care au deschis focul fără somaţie.

Mai bine de patruzeci de români transnistreni din grupul lor au plătit cu viaţa încercarea lor de a trăi în libertate alături de fraţii lor din România.

Nimeni nu era înarmat, doreau doar să fugă din „paradisul muncitorilor şi ţăranilor”, dar la ieşirea din pădurea de lângă Purcari, cerul s-a luminat de rachetele sovietice şi s-a dezlănţuit măcelul.

Prinşi în focul mitralierelor care secerau vieţi omeneşti, supravieţuitorii au luat-o la fugă, urmăriţi de o unitate GPU care trăgea continuu după ei, fără să le pese de ţipetele victimelor, printre care erau femei şi copii.

1937: A murit entomologul Constantin N. Hurmuzaki

Născut pe 3 octombrie 1862, la Cernăuți, descendent unei vechi familii fanariote în Principatul Moldovei, doctor în drept și în științe, dar în primul rând entomolog, botanist, profesor de entomologie și biogeografie român la Universitatea din Cernăuți (din 1931), Constantin N. Hurmuzaki a fost ales, în 1919, membru de onoare al Academiei Române.

1948: S-a născut Doug Moench, realizatorul benzilor desenate „Batman”

Realizatorul de benzi desenate Doug Moench (75 de ani) s-a remarcat nu doar cu personajul „Batman”, ci şi cu revistele de benzi desenate - „Moon Knight”, „Deathlok”, „Black Mask”, „Electric Warrior”, „Six from Sirius” şi „Master of Kung Fu”.

În 2008, Doug Moench și Kelley Jones au lansat o serie limitată intitulată „Batman: The Unseen”, în care Batman se luptă cu omul invizibil.

1960: S-a născut împăratul Naruhito al Japoniei

Naruhito a devenit moştenitor al tronului nipon în ianuarie 1989, după decesul bunicului său, împăratul Hirohito. Este al 126-lea împărat al Japoniei şi primul născut după cel de-Al Doilea Război Mondial. El a primit în mod oficial titlul de Prinţ Moştenitor în cadrul unei ceremonii care a avut loc în februarie 1991.

La urcarea sa pe tron, împăratul Naruhito a declarat că „se va comporta potrivit constituţiei şi îşi va îndeplini responsabilităţile ca simbol al statului şi al unităţii oamenilor din Japonia, în timp ce se va gândi la toţi oamenii care îi susţin".

În 1993, Naruhito a apărut pe prima pagină a ziarelor din întreagă lume, după ce Palatul Imperial a anunţat logodna lui cu Masako Owada, absolventă a Universităţii Harvard care a făcut carieră în diplomaţie şi care deţinea o specializare în economie. Nunta a avut loc în luna iunie a aceluiaşi an.

Politica Japoniei se bazează pe un sistem multipartinic, parlamentar şi reprezentativ al unei monarhii constituţionale. Puterea executivă este deţinută de guvern, iar Constituţia japoneză din 1947 i-a limitat rolul împăratului la cel de „simbol al statului şi al unităţii poporului japonez”.

1983: S-a născut actrița britanică Emily Blunt

Emily Blunt este asociată cel mai frecvent cu filmul „Fata din tren“, în care a jucat rolul principal, peliculă care, în urmă cu șase ani staţiona pe prima poziţie în box office-ul românesc.

Ecranizare a romanului omonim, care la nivel mondial s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare, thrillerul „Fata din tren“, în care Emily Blunt a avut un rol impresionant, a generat încasări de peste 500.000 lei la box office-ul românesc, aproapre 30,000 de spectatori mergând să vadă filmul la cinema.

Pe Emily Blunt publicul o cunoaște și din filmului „Edge of Tomorrow: Prizonier în timp“, înainte de premiera căruia actriţa a povestit cum, în timpul filmărilor, atunci când executa o cascadorie dificilă cu o maşină, a fost cât pe ce să îl omoare pe Tom Cruise, care era „atât de enervant“, pe bancheta din spate a autovehiculului.

2018: A murit Lewis Gilbert, regizor, producător şi scenarist

Lewis Gilbert, care s-a născut pe 6 martie 1920, a regizat peste 40 de filme pe parcursul a şase decenii. Printre filmele regizate de Lewis Gilbert se numără și trei pelicule din seria James Bond.