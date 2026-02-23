search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
S-a tras cortina peste JO 2026: România nu există în clasamentul pe medalii. O fac în schimb Bulgaria, Kazahstan sau Brazilia

După aproape de trei săptămâni de întreceri, Jocurile Olimpice de la Milano Cortina s-au încheiat aseară, când a avut loc ceremonia de închidere, în orașul Verona. Italia a predat steagul olimpic Franței, gazda următoarei ediții, din 2030.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Verona. Foto Getty images
Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Verona. Foto Getty images

Norvegia este marea câștigătoare a Olimpiadei de Iarnă, nordicii stabilind un record al competiției, după ce au câștigat 18 medalii de aur, din cele 41 de distincții cucerite în total. Șase victorii au fost aduse numai de un sportiv, schiorul de fond Johannes Hoesflot Klaebo, care s-a impus în toate probele posibile: 10 km stil liber start la interval, 10 + 10 km skiatlon, 50 km stil clasic start în bloc, sprint stil clasic, ștafetă 4x7,5 km și ștafetă sprint stil liber. Norvegia a fost în frunte și la edițiile precedente ale Jocurilor de iarnă, găzduită de Beijing în 2022 (16 aur, 8 argint și 13 bronz) și Pyeongchang 2018 (14 – 14 – 11).

484 de medaliați la Jocurile Olimpice de Iarnă

Din cei 2.900 de sportivi, reprezentând 92 de de Comitete Olimpice Naționale, 484 au obținut medalii, fie de aur, fie de argint sau de bronz. Din păcate pentru țara noastră, România nu figurează în clasamentul pe medalii, tricolorii reușind doar un admirabil loc 5 în proba de bob pentru două persoane. În schimb, vecinii bulgari au obținut două medalii de bronz, Kazahstan una de aur, Georgia, una de argint. S-a consemnat și o premieră la aceste Jocuri: întâia medalie pentru o țară din America de Sud: a fost chiar un aur, câștigat de brazilianul Lucas Pinheiro Braathen în proba de slalom uriaș a schiului alpin.

image

Dacă fiecare țară a avut câteva discipline pe care le-a dominat total (Norvegia - schi fond și biatlon, Olanda - patinaj viteză, Elveția - schi alpin, Germania - bob), SUA, ocupanta locul secund în ierarhia pe medalii, au punctat la 11 sporturi, de la schi alpin sau schi freestyle până la patinaj viteză și hochei.

În total, 29 de țări au obținut cel puțin o medalie la Olimpiada de la Milano Cortina. Ultima țară care a prins ierarhia este Belgia, cu un trofeu de bronz.  

