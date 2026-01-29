search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Crima de la Cenei. Ce spune Nicușor Dan despre adolescentul de 13 ani care nu răspunde penal

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a comentat, la Digi24, cazul crimei de la Cenei, din Timiș, unde doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani au ucis un alt băiat de 15 ani. Șeful statului a calificat crima „absolut regretabilă", subliniind că fenomenul este alimentat de două probleme generale care afectează tinerii: consumul de droguri și lipsa de apartenență la o comunitate.

Președintele a comentat situația minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei
Președintele a comentat situația minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei

Bineînțeles că este ceva absolut regretabil. România nu este însă singulară, astfel de fenomene se întâmplă și în alte țări. Pentru tinerii de această vârstă există două probleme generale: chestiunea drogurilor și lipsa de apartenență la o comunitate, precum și lipsa de contact firesc între generații – părinți și copii. Pentru fiecare dintre aceste probleme trebuie să avem, ca societate, un răspuns cât mai adecvat”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre situația minorului de 13 ani, care ar fi planificat crima, dar nu răspunde penal din cauza vârstei, președintele a considerat că „este un caz izolat și nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă". El a evitat să se pronunțe asupra vârstei de răspundere penală, indicând că „îi las pe specialiști să se pronunțe aici".

Totodată, Nicușor Dan a precizat că statul român face „progrese în a proteja provizoriu victimele, dar și aici este mult de optimizat”.

În ceea ce privește prevenția, șeful statului a subliniat că se fac doar „pași timizi” în privința consumului de droguri și a lipsei de activități sociale pentru tineri. „Trebuie să găsim modalități prin care adolescenții să iasă din fața calculatorului și să se integreze în societate”, a spus el.

Specialiștii spun că atunci când apare un caz de o asemenea gravitate, întreaga societate este responsabilă. Asta pentru că de multe ori, în România, copiii problemă sunt considerați cauze pierdute și puțini își mai bat capul cu ei, deși ar trebui să beneficieze de atenția tuturor factorilor implicați în educație, familie, școală, societate, tocmai pentru a identifica și rezolva problemele.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
„Fantoma” lui Denis Alibec deja „bântuie” la FCSB. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce din Europa League. Video
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Două mingi” sau „două mingii”: Care este forma corectă în română
playtech.ro
image
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Impozite la jumătate pentru locuitorii unor zone din țară. Statul acoperă diferența
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Nicola Peltz foto Instagram jpg
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică