Crima de la Cenei. Ce spune Nicușor Dan despre adolescentul de 13 ani care nu răspunde penal

Președintele Nicușor Dan a comentat, la Digi24, cazul crimei de la Cenei, din Timiș, unde doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani au ucis un alt băiat de 15 ani. Șeful statului a calificat crima „absolut regretabilă", subliniind că fenomenul este alimentat de două probleme generale care afectează tinerii: consumul de droguri și lipsa de apartenență la o comunitate.

„Bineînțeles că este ceva absolut regretabil. România nu este însă singulară, astfel de fenomene se întâmplă și în alte țări. Pentru tinerii de această vârstă există două probleme generale: chestiunea drogurilor și lipsa de apartenență la o comunitate, precum și lipsa de contact firesc între generații – părinți și copii. Pentru fiecare dintre aceste probleme trebuie să avem, ca societate, un răspuns cât mai adecvat”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre situația minorului de 13 ani, care ar fi planificat crima, dar nu răspunde penal din cauza vârstei, președintele a considerat că „este un caz izolat și nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă". El a evitat să se pronunțe asupra vârstei de răspundere penală, indicând că „îi las pe specialiști să se pronunțe aici".

Totodată, Nicușor Dan a precizat că statul român face „progrese în a proteja provizoriu victimele, dar și aici este mult de optimizat”.

În ceea ce privește prevenția, șeful statului a subliniat că se fac doar „pași timizi” în privința consumului de droguri și a lipsei de activități sociale pentru tineri. „Trebuie să găsim modalități prin care adolescenții să iasă din fața calculatorului și să se integreze în societate”, a spus el.

Specialiștii spun că atunci când apare un caz de o asemenea gravitate, întreaga societate este responsabilă. Asta pentru că de multe ori, în România, copiii problemă sunt considerați cauze pierdute și puțini își mai bat capul cu ei, deși ar trebui să beneficieze de atenția tuturor factorilor implicați în educație, familie, școală, societate, tocmai pentru a identifica și rezolva problemele.