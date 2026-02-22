search
Duminică, 22 Februarie 2026
Puternicul baron al drogurilor „El Mencho” a fost ucis de armata mexicană

0
0
Publicat:

Puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut ca „El Mencho” și lider al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică, 22 februarie, de armata mexicană.

Nemesio Oseguera în 2018/FOTO: Departamentul de Stat al SUA
Nemesio Oseguera în 2018/FOTO: Departamentul de Stat al SUA

Moartea sa constituie una din loviturile cele mai dure date traficului de droguri după arestarea fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin Guzma „El Chapo” şi Ismael „Mayo” Zambada, aflaţi în detenţie în SUA, scrie Agerpres.

Moartea lui El Mencho a fost anunţată de publicaţiile El Universal şi Reforma, precum şi de canalul Televisa.

Ministerul Apărării din Mexic a declarat că El Mencho a murit din cauza rănilor suferite în timpul transferului aerian după operațiunea militară, potrivit BBC.

CJNG s-a extins din bazinul său inițial de putere din statul Jalisco, ajungând să aibă o prezență aproape națională în întreaga Mexic.

Pe parcursul zilei de duminică, au existat rapoarte neconfirmate despre incendierea unor mașini și despre apariția unor oameni înarmați pe străzile din Jalisco și alte regiuni.

SUA oferiseră anterior o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să conducă la capturarea lui El Mencho.

Departamentul de Stat al SUA a emis o avertizare de „shelter-in-place” pentru cetățenii americani din statul Jalisco, statul Tamaulipas și zone din statele Michoacan, Guerrero și Nuevo Leon.

