Un comandant rus a ordonat decapitarea trupurilor unor soldați ucraineni, arată conversații interceptate

Un comandant rus a ordonat decapitarea trupurilor a doi soldați ucraineni în apropierea localității Huliaipole, în regiunea Zaporijie, a dezvăluit miercuri Statul Major al armatei ucrainene, calificând ordinul drept o crimă de război, relatează presa ucraineană.

S-a întâmplat pe 12 mai, când militari din cadrul Regimentului 225 Separat de Asalt au fost prinși într-o ambuscadă de un grup de soldați ruși infiltrat pe linia frontului. În urma confruntării, doi soldați ucraineni au fost uciși.

Potrivit Statului Major, interceptări radio obținute de serviciile de informații arată că un comandant rus le-a ordonat subordonaților să decapiteze trupurile militarilor căzuți și să le expună capetele „într-un loc vizibil”, la marginea unui câmp, gestul fiind menit să fie „o confirmare”.

Conform comunicațiilor interceptate, unul dintre soldații ruși s-a arătat dispus să execute ordinul.

Unitatea rusă implicată în aceste acte de profanare a fost identificată preliminar, iar comandantul care ar fi emis ordinul este suspectat că a ordonat în trecut abuzuri asupra prizonierilor de război ucraineni.

„Cinismul și cruzimea inamicului nu cunosc limite”, a transmis Statul Major ucrainean într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Autoritățile ucrainene consideră că incidentul reprezintă „o încălcare flagrantă și deliberată a regulilor și obiceiurilor războiului” și subliniază că astfel de fapte sunt considerate crime de război imprescriptibile.

Pe parcursul războiului, Ucraina și organizațiile internaționale au documentat un număr mare de crime de război precum execuții sumare, tortură și mutilarea prizonierilor de război.