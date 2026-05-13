Ascensiunea Estului. „Tranzacționalismul lui Trump este ceva ce Beijingul înțelege și cu care poate lucra”

Timp de decenii, mulți chinezi au privit Statele Unite cu un amestec de admirație, invidie și resentiment. America simboliza prosperitatea, supremația tehnologică și încrederea în propriile instituții. Chiar și criticii vehemenți ai Washingtonului porneau adesea de la premisa că sistemul american funcționează.

Însă revenirea tumultuoasă a președintelui Donald Trump la Casa Albă a zdruncinat această imagine, scrie The New York Times.

Când Trump a vizitat China la sfârșitul anului 2017, Xi Jinping l-a întâmpinat cu o demonstrație grandioasă de istorie și cultură chineză: un tur privat de patru ore al Orașului Interzis, încheiat cu o reprezentație a Operei din Beijing.

Opt ani mai târziu — după o pandemie și două războaie comerciale — Trump se întoarce într-o Chină care vorbește tot mai puțin despre trecutul său imperial și tot mai mult despre dominația viitorului. Presa internă și internațională este acum dominată de imagini cu roboți dansatori, roiuri de drone și mașini electrice care rulează aproape în tăcere.

China începe să se vadă nu ca o civilizație aflată în recuperare față de Occident, ci ca o superputere pregătită să îl depășească. Naționaliștii chinezi și comentatorii apropiați de stat spun că lui Donald Trump îi revine o parte din merit. În opinia lor, America aflată sub conducerea sa confirmă viziunea lui Xi Jinping despre „ascensiunea Estului și declinul Vestului”.

În ianuarie, un think tank naționalist din Beijing afiliat Universității Renmin a publicat un raport triumfalist despre primul an al lui Trump după revenirea la putere. Autorii susțineau că tarifele comerciale, atacurile împotriva aliaților, politicile anti-imigrație și confruntarea cu establishmentul politic american au întărit indirect China și au slăbit Statele Unite.

Titlul raportului era simplu: „Mulțumim, Trump”.

Documentul îl descria pe liderul american drept un „accelerator al degradării politice americane”, susținând că SUA alunecă spre polarizare, disfuncționalitate instituțională și chiar „instabilitate de tip latino-american”. Ostilitatea lui Trump față de China, afirmau autorii, a avut efectul invers celui dorit: a unit societatea chineză și a accelerat autonomia strategică a țării.

„În acest moment de cotitură al istoriei”, scriau aceștia, „auzim sunetul greu și apăsător al clopotului de seară al unui imperiu”.

Un astfel de limbaj, odinioară rezervat colțurilor ultranaționaliste ale internetului chinez, a pătruns treptat în discursul politic mainstream.

Potrivit unui studiu realizat de doi cercetători ai Brookings Institution, utilizarea termenilor asociați cu „declinul Americii” în sursele oficiale chineze aproape s-a dublat în 2025.

Narațiunea despre slăbirea Statelor Unite nu a început însă cu Trump. Ani la rând, presa de stat chineză și comentatorii naționaliști au invocat atacurile armate, fenomenul persoanelor fără adăpost, polarizarea politică și inegalitatea economică drept dovezi ale eșecului democrației occidentale.

Mai recent, presa oficială a adoptat chiar expresia virală „kill line”, împrumutată din cultura jocurilor video, pentru a descrie ceea ce prezintă drept spirala ireversibilă a degradării sociale în rândul americanilor din clasa muncitoare.

Trump a oferit muniție propagandei chineze

Totuși, revenirea lui Trump și deciziile adesea imprevizibile ale administrației sale, atât în politica internă, cât și în cea externă, au oferit aparatului de propagandă chinez material nou din abundență. Imagini cu raiduri împotriva imigranților, violențe armate și conflicte politice acerbe circulă intens pe rețelele sociale chineze, însoțite de comentarii triumfaliste despre disfuncționalitatea Americii.

Ceea ce pentru mulți chinezi educați părea cândva propagandă exagerată începe acum să pară, pentru unii, o simplă constatare.

Un consultant educațional în vârstă de 31 de ani din nordul Chinei, care consiliază familii interesate de studii în străinătate, spune că părinții care visau altădată la diplome Ivy League pentru copiii lor consideră acum America „prea haotică”.

În urmă cu un deceniu, peste 80% dintre studenții săi luau în calcul Statele Unite pentru studii universitare. Astăzi, estimează el, procentul a scăzut la aproximativ 45%.

Bărbatul, identificat doar prin numele de familie Wang, de teama represaliilor guvernamentale, spune că imaginile cu asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 i-au amintit de Gărzile Roșii trimise de Mao Zedong să distrugă instituțiile Chinei în timpul Revoluției Culturale.

„America care simboliza bogăția, libertatea și încrederea instituțională pare să aparțină unei alte epoci”, afirmă Wang.

În rândul analiștilor chinezi de politică externă, discuția s-a mutat tot mai mult spre avantajele pe care Beijingul le poate obține dintr-o relație bilaterală devenită, sub Trump, mult mai tranzacțională decât în perioada administrației Biden.

„Doar China îl poate salva pe Trump”

„Doar China îl poate salva pe Trump”, declara Huang Jing, profesor la Universitatea de Studii Internaționale din Shanghai, în cadrul unui eveniment transmis online la sfârșitul lui 2025.

În opinia sa, apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului îl obligă pe Trump să obțină victorii vizibile — precum achizițiile chineze de soia, porumb și gaze naturale americane — care ar putea conta electoral în statele-cheie.

„De la venirea lui Trump”, afirma Huang, „Statele Unite au devenit din ce în ce mai dispuse la compromis”.

O evaluare similară a venit și din partea lui Wu Xinbo, unul dintre cei mai cunoscuți experți chinezi în studii americane, afiliat Universității Fudan. Dacă republicanii pierd controlul Camerei Reprezentanților în această toamnă, susține el, Trump se va concentra mai mult pe moștenirea sa de politică externă, deschizând astfel calea pentru un compromis mai amplu cu Beijingul.

„China”, spune Wu, „ar trebui să profite de această oportunitate”.

Conflictul din Iran a consolidat și mai mult percepția că Beijingul deține avantajul strategic în relația cu Trump. La o conferință organizată la sfârșitul lunii aprilie, Wu a argumentat că războiul reduce influența Washingtonului asupra Chinei și, simultan, crește spațiul de manevră al Beijingului, prin consumarea atenției diplomatice și militare americane în Orientul Mijlociu.

Această logică explică și de ce tonul oficial al Chinei față de Trump a fost adesea mai puțin ostil decât cel folosit în raport cu Joe Biden.

Potrivit unui proiect al publicației Tracking People’s Daily, care a utilizat inteligența artificială pentru a analiza aproape 7.000 de declarații oficiale chineze din perioada 2021–2025, administrația Biden era prezentată drept o amenințare sistemică mai gravă. Xi Jinping a acuzat chiar Washingtonul de „încercuire și suprimare” — un limbaj neobișnuit de confruntațional pentru un lider chinez.

În schimb, concluzionează studiul, „tranzacționalismul lui Trump este ceva ce Beijingul înțelege și cu care poate lucra”.

Cu toate acestea, convingerea că Statele Unite sunt în declin nu s-a tradus într-o politică externă chineză agresivă de tipul celei adoptate de Rusia înaintea invaziei din Ucraina.

China a devenit, fără îndoială, mai fermă: exercită presiuni asupra aliaților Americii, intensifică activitatea militară în jurul Taiwanului și limitează exporturile de metale rare ca răspuns la tarifele impuse de Trump.

Însă, chiar și în timp ce promovează ideea slăbirii puterii americane, Beijingul pare precaut în fața unei confruntări directe cu ceea ce mulți analiști chinezi continuă să considere o superputere periculoasă.

Două motive explică această prudență. În primul rând, numeroși strategi chinezi cred că Beijingul are mai mult de câștigat lăsând administrația Trump să își gestioneze singură dificultățile. În al doilea rând, o Americă instabilă și distrasă poate deveni și mai imprevizibilă.

Economia Chinei, dependentă de exporturi, are nevoie de o ordine internațională stabilă pentru a funcționa. O Americă erratică amenință această stabilitate într-un mod în care o Americă sigură pe sine și previzibilă nu a făcut-o niciodată.

„Xi Jinping primește America pe care și-a dorit-o întotdeauna”, spune economista Zongyuan Zoe Liu, de la Council on Foreign Relations, „și, în același timp, America de care s-a temut cel mai mult.”