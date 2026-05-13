Membrii trupei Metallica au vizitat Centrul Vechi înainte de concert. Ce au mâncat legendarii artiști

Legendara trupă Metallica se află pentru a cincea oară în capitala României. Membrii trupei de heavy metal au ajuns în București încă de marți, vizitând centrul orașului înainte de marele concert.

James Hatfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet și Robert Trujillo au ajuns în Romania marți cu două avioane private. Ei au profitat de timpul liber pentru a vizita Centrul Vechi, potrivit Știrile ProTV.

Artiștii nu s-au oprit aici și au mers să viziteze chiar și un anticariat, iar apoi s-au delectat cu preparate simple, gătite după rețete românești la un local vin Capitală.

Metallica este o formație heavy metal din Los Angeles, California, SUA. Trupa a fost fondată în anul 1981, reușind să vândă peste 100 de milioane de discuri în toată lumea. Succesul comercial a făcut din Metallica o formație foarte controversată. Face parte din „Big Four of Thrash” alături de Slayer, Megadeth și Anthrax.

Formația actuală cuprinde membrii fondatori și compozitori primari: James Hetfield, Lars Ulrich, chitaristul principal Kirk Hammett și basistul Robert Trujillo.

Chitaristul Dave Mustaine (care a înființat trupa Megadeth după ce a fost concediat din Metallica) și basiștii Ron McGovney, Cliff Burton (care a murit într-un accident de autobuz în Suedia în 1986) și Jason Newsted sunt foști membri ai trupei.

Metallica a concertat pentru prima oară în România pe 9 iunie 1999.

În 2019, Metallica a concertat la Bucureşti, parte din „World Wired Tour”, şi a donat 250.000 de euro, bani obţinuţi din vânzarea biletelor, Asociaţiei Dăruieşte Viaţă pentru construirea primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România.