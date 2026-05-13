Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Pentagonul trimite militari în Ucraina pentru a învăța războiul dronelor. Kievul devine laboratorul militar al Occidentului

Război în Ucraina
Statele Unite își trimit militarii în Ucraina pentru a studia direct modul în care sunt utilizate dronele pe câmpul de luptă, într-un moment în care războiul modern se redefinește rapid sub presiunea conflictului ruso-ucrainean. Anunțul a fost făcut de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în timpul audierilor din Senatul american, unde Ucraina a fost descrisă drept „Silicon Valley a războiului”.

Soldați americani vor învața de la ucrainenei ce înseamnă razboiul dronelor/FOTO:X
Secretarul american al Apărării a confirmat că Pentagonul a aprobat trimiterea de personal suplimentar în Ucraina pentru a analiza, în condiții reale de luptă, atât utilizarea ofensivă, cât și cea defensivă a dronelor.

„Am aprobat personal trimiterea de personal suplimentar pentru a studia acest câmp de luptă al dronelor – atât în componenta ofensivă, cât și în cea defensivă – pentru ca noi să învățăm toate lecțiile posibile ale acestui conflict și să le aplicăm în timp real în modul în care ne apărăm și desfășurăm operațiuni într-o eră în care dominația dronelor este esențială”, a declarat Pete Hegseth în fața senatorilor americani.

Declarația a venit ca răspuns la întrebările republicanului Mitch McConnell, senator de Kentucky, care a afirmat că Ucraina a devenit „Silicon Valley a războiului” și a întrebat dacă Pentagonul susține trimiterea de experți americani pentru a prelua experiența acumulată de armata ucraineană pe front.

Potrivit lui Hegseth, bugetul de apărare al SUA este orientat tot mai mult către dezvoltarea dronelor și a tehnologiilor capabile să le combată, semn că Washingtonul consideră conflictul din Ucraina drept un model al războiului viitorului.

La rândul său, senatorul democrat Chris Coons a subliniat că Ucraina a devenit unul dintre liderii mondiali în domeniul dezvoltării dronelor și al sistemelor anti-drone, după mai bine de patru ani de război cu Rusia.

Kievul și Washingtonul negociază un acord strategic pentru producția de drone

În paralel, Ucraina și Statele Unite lucrează la un acord de amploare în domeniul apărării, care ar putea transforma Ucraina din beneficiar al ajutorului militar occidental într-un furnizor de tehnologie militară pentru aliații americani.

Potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, Departamentul de Stat al SUA și ambasadoarea Ucrainei la Washington, Olga Stefanișina, au elaborat deja un memorandum preliminar care stabilește bazele unei viitoare colaborări strategice.

Acordul ar permite Ucrainei să exporte tehnologie militară în Statele Unite și să producă drone în parteneriat cu companii americane.

Războiul din Orientul Mijlociu a accelerat interesul pentru expertiza ucraineană. Kievul a trimis deja interceptoare de drone și piloți specializați în regiune pentru a ajuta aliații SUA să respingă atacurile cu drone Shahed de fabricație iraniană – aceleași arme folosite de Rusia împotriva orașelor ucrainene.

În ultimele două luni, Ucraina a semnat acorduri de cooperare militară cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar alte înțelegeri sunt în pregătire.

„Aproape 20 de state sunt implicate în diferite etape. Patru acorduri au fost deja semnate, iar primele contracte sunt în curs de pregătire”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Operațiunea care a impresionat Washingtonul

Ideea unei colaborări extinse în domeniul dronelor a fost propusă Casei Albe încă din august 2025, după ce Donald Trump ar fi lăudat în privat operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”.

Ucraina dezvoltă un model de drone cu inteligență artificială dificil de doborât

În cadrul acelui atac spectaculos, drone explozive lansate din camioane introduse clandestin în Rusia au fost ghidate de la distanță pentru a lovi zeci de avioane militare rusești aflate pe aerodromuri. Operațiunea a demonstrat capacitatea Ucrainei de a combina tehnologia low-cost cu tactici neconvenționale capabile să producă pierderi strategice majore.

Ucraina produce mai multe drone decât SUA

Oficialii ucraineni susțin că un parteneriat cu Washingtonul ar aduce beneficii ambelor state. Finanțarea americană ar permite extinderea rapidă a capacităților de producție, în timp ce SUA ar avea acces la tehnologii dezvoltate direct pe front.

Consiliul Național de Securitate al Ucrainei estimează că industria de apărare ucraineană ar putea atinge în 2026 o capacitate de producție de 55 de miliarde de dolari. Problema este însă finanțarea: Kievul dispune în prezent de fonduri pentru achiziția a doar aproximativ 15 miliarde de dolari în armament.

În anumite segmente, Ucraina produce deja mai mult decât Statele Unite. Un producător ucrainean intenționează să construiască peste trei milioane de drone FPV în 2026, în timp ce SUA au produs aproximativ 300.000 în 2025.

Companiile ucrainene dezvoltă inclusiv sisteme avansate de război electronic. Firma Sine Engineering a creat tehnologii care permit dronelor să funcționeze fără GPS, evitând bruiajul electronic.

Mai multe companii ucrainene au intrat deja pe piața americană. În martie, producătorul General Cherry a semnat un acord cu compania americană Wilcox Industries pentru producția de drone pe teritoriul SUA.

Totodată, Pentagonul a invitat firme ucrainene să participe la programul „Drone Dominance”, o inițiativă de 1,1 miliarde de dolari destinată identificării dronelor care ar putea intra în dotarea armatei americane.

Rezerve politice și obstacole strategice

În ciuda progreselor, negocierile nu sunt lipsite de obstacole politice. Surse ucrainene au declarat pentru CBS News că, în interiorul Pentagonului și al Casei Albe, există încă reticențe privind amploarea cooperării cu Kievul în domeniul dronelor, mai ales după izbucnirea conflictului cu Iranul.

Donald Trump a minimalizat public necesitatea tehnologiilor ucrainene.

„Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea anti-drone. Știm mai multe despre drone decât oricine. Avem cele mai bune drone din lume”, declara liderul american într-un interviu acordat Fox News.

De partea cealaltă, Kievul rămâne precaut. Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina nu va relaxa restricțiile privind exporturile militare până când nu va avea garanții că proprietatea intelectuală a companiilor sale este protejată și că armata ucraineană va continua să primească suficiente echipamente pentru războiul cu Rusia.

Totuși, memorandumului negociat între Kiev și Washington sugerează că multe dintre aceste bariere încep să fie depășite.

„Pe lângă Orientul Mijlociu, Golf, Caucazul de Sud și Europa, vom lansa în curând această nouă cooperare în domeniul securității și într-o altă regiune a lumii. Pregătim vești pozitive pentru Ucraina”, a transmis Zelenski.

