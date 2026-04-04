Ucrainenii ar folosi coasta Libiei pentru atacuri asupra flotei fantomă a Rusiei în Marea Mediterana

Potrivit unei anchete realizate de publicația franceză RFI, Ucraina a desfășurat peste 200 de militari în vestul Libiei, semnalând o posibilă extindere a operațiunilor de țintire a petrolierelor ruse din flota din umbră în Marea Mediterană, relatează euromaidan press.

Potrivit investigației jurnalistice, ofițeri și specialiști tehnici ucraineni sunt staționați în trei locații din vestul Libiei, cu aprobarea guvernului de la Tripoli condus de premierul Abdelhamid Dbeibah. Desfășurarea ar fi legată de eforturile de a viza așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, o rețea de nave utilizate pentru a ocoli sancțiunile internaționale asupra exporturilor de petrol și gaze.

RFI citează surse libiene potrivit cărora personalul ucrainean este staționat la o academie a forțelor aeriene din Misrata, alături de forțe din Turcia, Italia și Statele Unite, precum și din cadrul serviciilor de informații britanice. O a doua locație, situată în orașul de coastă Zaouïa,, la aproximativ 50 de kilometri nord de Tripoli, în apropierea complexului petrolier Mellitah,- ar găzdui o instalație de lansare a dronelor cu acces direct la Marea Mediterană. O a treia locație în Tripoli ar fi utilizată pentru coordonarea între forțele ucrainene și armata libiană și se află la sediul Brigăzii 111, pe drumul către aeroportul din Tripoli, potrivit RFI.

Prezența ucraineană ar fi fost stabilită în urma unei solicitări oficiale venite din partea atașatului militar ucrainean în Alger, generalul Andreï Bayouk. În octombrie anul trecut, Tripoli ar fi semnat un acord cu un consilier militar ucrainean, care prevede nu doar desfășurarea de personal, ci și instruirea militarilor libieni, în special în utilizarea dronelor. Pe termen lung, acordul include și posibile vânzări de armament, precum și investiții ucrainene în sectorul petrolier libian.

Un atac ucrainean de pe coasta Libiei

Potrivit RFI, forțele ucrainene s-ar afla în spatele atacul din 4 martie asupra navei ce transporta gaz natural lichefiat (GNL) Arctic Metagaz, care a luat foc și s-a scufundat parțial în apele dintre Libia și Malta în urma unor explozii. Nava, identificată ca făcând parte din flota fantomă a Rusiei, ar fi fost lovită de o dronă navală ucraineană lansată de pe coasta Libiei. Moscova a acuzat Ucraina și serviciile de informații britanice că sunt responsabile de atac.

Sursele citate afirmă că ar fi fost vorba despre modelul Magura V5, deja folosit în Marea Neagră. Lansată din Mellitah, drona a fi lovit sala motoarelor, provocând inundarea rapidă și imobilizarea navei.

Un atac similar a avut loc în decembrie 2025 și a vizat petrolierul rusesc QENDIL în timp ce se deplasa între Grecia și Libia. Surse ucrainene au revendicat atunci atacul, fără a dezvălui locul de unde a fost lansat. RFI mai relatează că Andrey Averianov, o figură importantă din serviciile de informații militare ruse, ar fi fost ucis în acel atac, însă afirmația nu a fost confirmată de autoritățile ruse.

Aceste incidente sugerează o extindere a utilizării sistemelor navale fără pilot dincolo de Marea Neagră, unde astfel de tactici au fost deja folosite pentru a perturba operațiunile navale și rutele de aprovizionare ale Rusiei. Dacă se confirmă, operațiunile din Libia ar marca o extindere geografică semnificativă a operațiunii, aducând flota din umbră a Rusiei din Mediterană în raza de acțiune a dronelor ucrainene.

Prezența forțelor străine a stârnit critici în interiorul Libiei, unii oficiali avertizând că țara riscă să devină un câmp de confruntare prin procură între Rusia și Ucraina.

Nici autoritățile ucrainene, nici cele libiene nu au confirmat public desfășurarea, iar oficialii ucraineni au refuzat să comenteze pentru RFI. Moscova a acuzat anterior guvernul de la Tripoli că ar facilita operațiuni ucrainene, acuzații care nu au fost abordate oficial.