Scenă de coșmar din războiul din Ucraina: „Mi-au dat lacrimile. Putin e un criminal”

Activistul decorat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Radu Hossu, povestește despre ororile războiului din Ucraina din perspectiva cetățenilor ucraineni.

Radu Hossu, activist și martor al tragediilor din Ucraina, descrie scena cutremurătoare surprinsă de o dronă de supraveghere a Brigăzii Separate 77 Aeropurtată Dnipro în localitatea Kruhliakivka, Kharkiv:

„Un cuplu în vârstă mergea cu două steaguri albe, în semn că sunt pașnici și vor doar să fugă din calea războiului. El ținea steagul alb în mâna dreaptă și lesă cu câinele în mâna stângă. Ea ținea steagul la subsioară. Femeia se afla câțiva metri în spate când rusească se apropie de el încet, meticulos și îl lovește în partea superioară a corpului.”

Secvența următoare l-a făcut pe Radu Hossu să-i dea lacrimile: „Drona explodează, capul omului este spulberat, iar câinele, la cam doi-trei metri în față, era căzut pe o parte, în spasme dând dintr-o lăbuță fiind în agonie.”

În spate, femeia se oprește din înaintare și își face cruce.

„În cadrul următor, drona ucraineană de supraveghere filmează cum o altă dronă kamikaze rusească se îndreaptă spre femeie. Ea este în genunchi, cu fața la dronă și își face mai multe cruci până când drona o lovește, explodează și capul femeii este pur și simplu spulberat”, relatează el.

„O crimă de război”

Aceasta constituie o crimă de război, fiind un act premeditat și astfel intenționat, de a ucide civili neînarmați care aveau steaguri albe vizibile – concluzionează Hossu.

El face următoarea precizare: „Piloții de drone FPV văd ținta până aproape de momentul detonării. Asta înseamnă că piloții ruși din acest caz au văzut în mod clar faptul că țintele lor sunt civili, au steag alb la ei, nu prezintă pericol și nu sunt înarmați. Aceste precizări sunt esențiale pentru a înțelege că este vorba despre un act deliberat de ucidere a unor civili.”

Activistul punctează dimensiunea emoțională a tragediei: gesturile simple, dar pline de demnitate, ale celor doi vârstnici, și grija lor pentru cățelul lor, au adus în prim-plan „umanitatea ce nu s-a pierdut în ucraineni”.

„O relatare faptică a unei crime de război”

Activistul spune că aceasta nu este o postare care vrea să provace emoție puternică, însă în realitate este doar o relatare faptică a unei crime de război petrecută acum două zile, pe 3 noiembrie în apropierea liniei de contact din Kharkiv Oblast.

„Aș fi vrut să vă dau câteva vești dătătoare de speranță legate de Pokrovsk și Kupyansk (o voi face în cursul zilei de azi) și să vă dau un update legat de cum merge campania de donații pentru ucraineni (la fel, o voi face în cursul zilei de azi) însă, chiar dacă am văzut și simțit mai multă moarte în acest război decât ar fi trebuit pentru 100 de vieți, acest clip peste care am dat mai devreme în timp ce mă documentam pentru Rezumatul de Noapte, m-a dat peste cap”

Umanitatea nu s-a pierdut în ucraineni, spune el.

„Poate pentru că am văzut în el umanitatea ce nu s-a pierdut în ucraineni, care când au plecat de acasă din calea morții nu au uitat cățelul. Poate pentru că oamenii ăia bătrăni, cu haine ponosite, cu un mers greoi îmi aduceau aminte de bătrânii noștri de la țară. Poate pentru că gesturile femeii de a-și face cruce relevă simplitatea și demnitatea cu care și-a dus ultimele clipe ale vieții. Poate pentru că am văzut, din nou, cum arată răul în forma sa pură. Nu voi pune clipul și îi atenționez pe toți cei care-l vor căuta pe google că impactul emoțional este extrem de puternic. rusia este un stat terorist. Putin este un criminal. Slava Ukraini!”, a incheiat el.