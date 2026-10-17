 Scandal în Germania: romanul despre iubirea dintre o ucraineancă și un soldat rus, retras înainte de publicare | adevarul.ro
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Scandal în Germania: romanul despre iubirea dintre o ucraineancă și un soldat rus, retras înainte de publicare

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O editură germană a suspendat publicarea unui roman ce prezintă o poveste de dragoste fictivă între o femeie ucraineană şi un soldat rus, în urma criticilor potrivit cărora această carte ar „romantiza" războiul, a declarat directorul său, Matthias Slutnitschek.

Îndrăgostiți ținându-se de mână
Îndrăgostiți ținându-se de mână Foto: Shutterstock

Directorul editurii Molino, Matthias Slunitschek, a precizat vineri că editura a decis, la solicitarea autoarei cărţii şi în urma unui val de comentarii critice, să nu mai publice romanul intitulat „Who I Am When You See Me" („Cine sunt când mă vezi").

Într-un mesaj adresat editurii Molino, cu sediul în landul Baden-Württemberg din sud-vestul Germaniei, o persoană a pus la îndoială modul sensibil în care editura a tratat experienţele ucrainenilor şi abordarea aleasă pentru a descrie războiul, având în vedere felul în care a fost promovat romanul.

Prezentarea unui soldat rus ca salvator şi partener romantic al unei femei civile ucrainene în oraşul Herson ocupat riscă să „romantizeze" realitatea ocupaţiei militare, a violenţei şi a suferinţei cu care se confruntă populaţia civilă a Ucrainei, se arată în mesaj, scrie Agerpres.

Ideea autorului a fost ca doi oameni să se întâlnească, iar această interacţiune umană să se ridice deasupra circumstanţelor externe. Este, de fapt, un roman care promovează umanitatea şi pacea şi care se opune războiului", a declarat Matthias Slunitschek.

În descrierea cărţii se afirmă: „În timp ce trupele ruse ocupă oraşul, o civilă ucraineană, Lyusiya, pierde aproape tot ce i-a definit viaţa de până atunci. După o explozie, un soldat rus mascat o salvează. Între cei doi se leagă, în scurt timp, o relaţie secretă şi intensă. Cu cât Lyusiya ajunge să-l cunoască mai bine pe bărbatul din spatele măştii, cu atât devine mai clar că iubirea nu poate anula nici violenţa, nici vinovăţia".

Juna Liebrecht, autoarea cărţii, a declarat pentru DPA că doreşte să-şi ceară scuze dacă unii oameni s-au simţit atacaţi sau răniţi de romanul ei. Ea a precizat că nu a intenţionat să jignească pe nimeni şi nici să romantizeze războiul.

Lansarea cărţii era programată pentru data de 1 noiembrie.

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