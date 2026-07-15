Video Copacii din cea mai misterioasă pădure a Europei încep să moară. Cercetătorii încearcă să afle de ce au trunchiurile strâmbe

Una dintre cele mai misterioase atracții naturale ale Europei riscă să se piardă pentru totdeauna. Arborii din celebra „Pădure Strâmbă” din Polonia încep să moară, iar oamenii de știință încearcă să afle cum au ajuns să capete forma neobișnuită care i-a făcut celebri.

Situată în apropierea orașului Gryfino, în nord-vestul Poloniei, Pădurea Strâmbă este formată din pini plantați în jurul anului 1934, ale căror trunchiuri se curbează spectaculos, în forma literei „C”, chiar de la bază.

Deși locul atrage de zeci de ani turiști și cercetători din întreaga lume, nimeni nu a reușit până acum să explice cum au ajuns arborii să aibă această formă neobișnuită.

În prezent, oamenii de știință se confruntă cu o nouă provocare: exemplarele originale încep să se usuce și să dispară. Tocmai de aceea, cercetătorii consideră că aceasta ar putea fi ultima șansă de a descifra misterul înainte ca pădurea să se piardă definitiv. scrie notesfrompoland.

Au mai rămas doar aproximativ 100 de arbori

Potrivit serviciului de știri științifice Nauka w Polsce, la momentul înființării, pădurea cuprindea aproximativ 400 de pini cu trunchiuri curbate. Astăzi, mai supraviețuiesc doar în jur de 100 de exemplare.

De-a lungul timpului, forma neobișnuită a arborilor a alimentat numeroase teorii.

Cea mai răspândită susține că pinii au fost îndoiți intenționat de oameni încă din primii ani de viață, pentru a obține lemn curbat folosit, ulterior, la fabricarea mobilierului, a bărcilor, a tălpilor de sanie sau a unor componente pentru căruțele utilizate la transportul fânului.

Specialiștii explică faptul că lemnul curbat este mai rezistent la solicitări mecanice decât cel obținut din trunchiuri drepte. Totuși, lipsa documentelor istorice care să confirme aceste practici face ca teoria să rămână doar o ipoteză.

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Cercetătorii vor să recreeze fenomenul

Potrivit publicației citate, în încercarea de a păstra acest fenomen unic, Administrația Silvică Gryfino a plantat în 2021 o nouă parcelă cu pini înrudiți genetic cu cei din Pădurea Strâmbă, alături de alți arbori proveniți din surse diferite.

Recent, instituția a încheiat un parteneriat cu Universitatea de Tehnologie din Pomerania Occidentală (ZUT), ai cărei cercetători vor încerca să reproducă forma spectaculoasă a arborilor prin dezvoltarea unei tehnologii speciale de îndoire a puieților.

Prima etapă a proiectului presupune analizarea anatomiei arborilor existenți. Oamenii de știință vor studia structura fibrelor lemnoase și alte caracteristici ale trunchiurilor pentru a determina momentul în care aceștia au fost îndoiți și modul în care procesul le-a influențat dezvoltarea.

Ulterior, specialiștii vor testa diferite metode de modelare a puieților, inclusiv tăieri și îndoiri controlate, pentru a recrea cât mai fidel aspectul arborilor originali.

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„Vom începe prin a studia anatomia acestor arbori. Vom analiza structura fibrelor lemnoase și alte elemente care ne vor ajuta să stabilim în ce etapă a vieții lor au fost îndoiți”, a declarat Marcin Kubus, cercetător la Universitatea de Tehnologie din Pomerania Occidentală, pentru Nauka w Polsce.

Daniel Pogorzelec, reprezentant al Administrației Silvice Gryfino, a precizat că vor fi testate mai multe metode pentru a vedea care dintre ele reproduce cel mai fidel forma arborilor originali. Totuși, el avertizează că rezultatele nu vor apărea prea curând.

„Va fi un proces de lungă durată”, spune acesta. Potrivit specialistului, ar putea trece chiar și câteva decenii până când noii arbori vor căpăta aspectul caracteristic Pădurii Strâmbe.