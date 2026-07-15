search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Copacii din cea mai misterioasă pădure a Europei încep să moară. Cercetătorii încearcă să afle de ce au trunchiurile strâmbe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai misterioase atracții naturale ale Europei riscă să se piardă pentru totdeauna. Arborii din celebra „Pădure Strâmbă” din Polonia încep să moară, iar oamenii de știință încearcă să afle cum au ajuns să capete forma neobișnuită care i-a făcut celebri.

Una dintre cele mai misterioase păduri din lume este pe cale să dispară
Copacii din cea mai misterioasă pădure a Europei încep să moară Foto: X

Situată în apropierea orașului Gryfino, în nord-vestul Poloniei, Pădurea Strâmbă este formată din pini plantați în jurul anului 1934, ale căror trunchiuri se curbează spectaculos, în forma literei „C”, chiar de la bază.

Deși locul atrage de zeci de ani turiști și cercetători din întreaga lume, nimeni nu a reușit până acum să explice cum au ajuns arborii să aibă această formă neobișnuită.

Misterul uneia dintre cele mai ciudate păduri din lume. Copacii încep să moară
Copacii din „Pădurea Strâmbă” mor unul câte unul FOTO: Getty images

În prezent, oamenii de știință se confruntă cu o nouă provocare: exemplarele originale încep să se usuce și să dispară. Tocmai de aceea, cercetătorii consideră că aceasta ar putea fi ultima șansă de a descifra misterul înainte ca pădurea să se piardă definitiv. scrie notesfrompoland. 

Au mai rămas doar aproximativ 100 de arbori

Potrivit serviciului de știri științifice Nauka w Polsce, la momentul înființării, pădurea cuprindea aproximativ 400 de pini cu trunchiuri curbate. Astăzi, mai supraviețuiesc doar în jur de 100 de exemplare.

Copacii care au uimit lumea încep să moară. Oamenii de știință încearcă să le descifreze misterul
Copacii care au uimit lumea încep să moară Foto: Getty images

De-a lungul timpului, forma neobișnuită a arborilor a alimentat numeroase teorii.

Cea mai răspândită susține că pinii au fost îndoiți intenționat de oameni încă din primii ani de viață, pentru a obține lemn curbat folosit, ulterior, la fabricarea mobilierului, a bărcilor, a tălpilor de sanie sau a unor componente pentru căruțele utilizate la transportul fânului.

Specialiștii explică faptul că lemnul curbat este mai rezistent la solicitări mecanice decât cel obținut din trunchiuri drepte. Totuși, lipsa documentelor istorice care să confirme aceste practici face ca teoria să rămână doar o ipoteză.

Invenţie bizară în China. Vârstnicii fac antrenamente pentru gât, „spânzuraţi” de copaci VIDEO

Cercetătorii vor să recreeze fenomenul

Potrivit publicației citate, în încercarea de a păstra acest fenomen unic, Administrația Silvică Gryfino a plantat în 2021 o nouă parcelă cu pini înrudiți genetic cu cei din Pădurea Strâmbă, alături de alți arbori proveniți din surse diferite.

Recent, instituția a încheiat un parteneriat cu Universitatea de Tehnologie din Pomerania Occidentală (ZUT), ai cărei cercetători vor încerca să reproducă forma spectaculoasă a arborilor prin dezvoltarea unei tehnologii speciale de îndoire a puieților.

Prima etapă a proiectului presupune analizarea anatomiei arborilor existenți. Oamenii de știință vor studia structura fibrelor lemnoase și alte caracteristici ale trunchiurilor pentru a determina momentul în care aceștia au fost îndoiți și modul în care procesul le-a influențat dezvoltarea.

Ulterior, specialiștii vor testa diferite metode de modelare a puieților, inclusiv tăieri și îndoiri controlate, pentru a recrea cât mai fidel aspectul arborilor originali.

„Plopii cu soț”. Unul dintre copacii care l-au inspirat pe Eminescu s-a prăbușit la Iași din cauza vântului puternic

„Vom începe prin a studia anatomia acestor arbori. Vom analiza structura fibrelor lemnoase și alte elemente care ne vor ajuta să stabilim în ce etapă a vieții lor au fost îndoiți”, a declarat Marcin Kubus, cercetător la Universitatea de Tehnologie din Pomerania Occidentală, pentru Nauka w Polsce.

Daniel Pogorzelec, reprezentant al Administrației Silvice Gryfino, a precizat că vor fi testate mai multe metode pentru a vedea care dintre ele reproduce cel mai fidel forma arborilor originali. Totuși, el avertizează că rezultatele nu vor apărea prea curând.

„Va fi un proces de lungă durată”, spune acesta. Potrivit specialistului, ar putea trece chiar și câteva decenii până când noii arbori vor căpăta aspectul caracteristic Pădurii Strâmbe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Un nou scandal de corupție zguduie regimul Zelenski și forțează o remaniere guvernamentală la Kiev. Gândul prezintă marile scandaluri de corupție din Ucraina de la începuzul războiului și până azi
gandul.ro
image
CCR decide conflictul dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: miliarde de lei pentru salariile din Justiție
mediafax.ro
image
Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
digisport.ro
image
A plecat din Germania într-un caiac și a ajuns în Australia după 50.000 de kilometri și ani de călătorie
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Mesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești
playtech.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
digisport.ro
image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Când Bulgaria a încetat să fie gluma noastră și noi am devenit gluma Europei
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Noile marcaje de pe drumurile naționale îi păcălesc pe șoferi. Ce sunt „dinții de dragon”
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!