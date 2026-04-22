Ryanair va închide check-in-ul cu 20 de minute mai devreme, din cauza cozilor tot mai mari la frontierele din Europa

Compania aeriană Ryanair a anunțat că va închide ghișeele de check-in din aeroporturi cu 20 de minute mai devreme, pentru a evita situațiile în care pasagerii își pierd zborurile, în contextul îngrijorărilor legate de cozile de la granițele din Europa.

Compania low-cost, care transportă anual 200 de milioane de pasageri, va cere tuturor pasagerilor care își predau bagajele sau fac check-in-ul la aeroport să finalizeze aceste formalități cu o oră înainte de decolare, în loc de termenul actual de 40 de minute, scrie The Guardian.

Ryanair a precizat că schimbarea, care va intra în vigoare din luna noiembrie, va oferi mai mult timp pentru trecerea prin controlul de securitate și cel al pașapoartelor, reducând astfel numărul pasagerilor care pierd zborurile din cauza cozilor.

Deși măsura nu a fost determinată de introducerea sistemului european de intrare-ieșire (EES), care obligă majoritatea cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, compania a admis că acest sistem a contribuit la creșterea timpilor de așteptare la pașapoarte.

În unele aeroporturi au fost raportate așteptări de mai multe ore în timpul implementării treptate a EES, începută din octombrie. Grecia a anunțat săptămâna aceasta că nu va aplica noile controale pentru cetățenii britanici în această vară, de teama haosului la granițe. Peste 100 de pasageri au ratat recent un zbor easyJet din Milano din cauza cozilor la pașapoarte, după intrarea completă în vigoare a sistemului.

Ryanair a transmis că majoritatea pasagerilor nu vor fi afectați de schimbare, întrucât aproximativ 80% își finalizează deja formalitățile online și merg direct la poarta de îmbarcare. Doar circa 20% dintre clienți își predau bagajele la aeroport, majoritatea optând pentru bagaje de cabină sau călătorind fără bagaje.

Compania a mai precizat că, până în octombrie, va instala automate de self-service pentru predarea bagajelor în peste 95% dintre aeroporturile în care operează. Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a declarat că măsura va duce la „un serviciu mai rapid de predare a bagajelor, mai puține cozi la ghișeele din aeroport și un serviciu și mai punctual pentru cei 20% dintre clienți care încă aleg să își înregistreze bagajul”.

Compania irlandeză, cea mai mare din Europa după numărul de pasageri, a fost în fruntea schimbărilor privind regulile de bagaje, inclusiv prin introducerea taxelor pentru bagajele de cabină. De asemenea, este cunoscută pentru aplicarea strictă a dimensiunilor permise, încurajând personalul să identifice și să amendeze încălcările.

Deși multe dintre aceste măsuri au stârnit inițial nemulțumiri, directorul general Michael O’Leary nu și-a cerut scuze și a sugerat că pasagerii ar trebui să fie recunoscători pentru încurajarea de a călători mai ușor.