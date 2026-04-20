Un avion Ryanair a decolat fără cei 190 de pasageri care plătiseră bilet. Compania refuză rambursarea banilor

Un zbor Ryanair spre Marrakech a decolat pe 17 aprilie de pe aeroportul Vatry (Marne - Franța) fără cei aproximativ 190 de pasageri care plătiseră biletele, relatează publicația L’Union. Motivul: absenţa aproape totală a agenţilor de securitate responsabili cu controlul bagajelor şi al pasagerilor.

Zborul, programat să dureze trei ore şi jumătate, a fost iniţial anunţat cu o întârziere de 45 de minute. Potrivit mărturiei unei pasagere, citată de L’Union, situaţia s-a degradat rapid:

„Nu puteam să ne înregistrăm bagajele, nu era niciun agent de securitate. La 11:30 am aflat că doar doi angajaţi Securus sunt prezenţi, în loc de opt cât sunt necesari”, a mărturisit aceasta.

În lipsa personalului suficient pentru controlul de securitate, comandantul de bord a refuzat îmbarcarea. În ciuda protestelor, avionul a decolat gol.

Jandarmeria, chemată pentru a calma spiritele

Tensiunile au crescut în rândul pasagerilor revoltați că nu s-au putut îmbarca, iar jandarmeria a intervenit pentru a evita escaladarea.

„Ni s-a spus că putem cumpăra alte bilete, cu un supliment de 45 de euro de persoană. Am văzut avionul decolând fără noi, dar pentru companie e ca şi cum am fi ajuns la destinaţie”, a mai spus, pentru L’Union, aceeași pasageră.

Zborul a fost înregistrat ca „operat”, nu „anulat”, o diferenţă care blochează accesul celor care au plătot bilete la despăgubiri.

Compania Ryanair a transmis că, atâta timp cât zborul nu este declarat oficial „anulat”, nu se poate face niciun ramburs.

Compania aeriană a mai precizat că pasagerii nu pot primi compensaţii deoarece incidentul ar fi fost cauzat de „o grevă aeroportuară, independentă de voinţa Ryanair”.

Potrivit relatărilor L’Union, nu este clar dacă angajaţii Securus erau în grevă sau în concediu medical.

Asigurările Ryanair ar putea încerca să recupereze prejudiciul de la firma Securus, responsabilă de personalul absent.

Amintim că, pe 25 februarie, o aeronavă Ryanair a decolat din Lanzarote (Spania) lăsând în urmă 89 de pasageri care nu au reușit să treacă la timp de controlul pașapoartelor, potrivit simpleflying.com. Aeronava a zburat pe jumătate goală.